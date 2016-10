Recenzia: Cossacks 3, stále zábavná, historická, kreatívna hra

O zaujímavých vlastnostiach hernej strategickej série Cossacks bol nedávny článok, ktorý mal navnadiť na Cossacks 3. Ak ste mu dali šancu, možno už práve hráte Cossacks 3. Hoci hra s trojkou v názve evokuje názor, že je tretia, v skutočnosti ich vyšlo viacero, zväčša ako rozširujúce dodatky k základným hrám. Hráč a zberateľ tak dnes môže mať slušnú zbierku toho, čomu možno podľahol a nemožno sa tomu ani čo čudovať. Cossacks ako hra žánru, ako sú aj slávne Empire Earth, Age of Mythology, či Age of Empires, je v mnohom podobná a predsa stále aj originálna. Pri hre s trojkou v názve očakávate, že zostala verná svojmu pôvodu a akejsi tradícii.

Čo prináša Cossacks 3?

Poslednými dosiaľ boli hry Cossacks 2: NapoleonicWars z roku 2005 a Cossacks 2: BattleforEurope z roku 2006. Čiže 10 rokov sme nevideli od autorov hry nič nové. Vytasili Cossacks 3 a prekvapili dvoma spôsobmi. Určite tým, že hoci priniesli zaujímavú kampaň a zopár drobností, hra zostala pôvodným Cossacksom, ako pred 10 rokmi. To sa dá hodnotiť aj ako pozitívum a aj ako negatívum. Cossacks bolo vždy o tom, ovládať malé vojsko, budovy, sedliakmi ste získavali jedlo, ťažili suroviny, či sekali drevo. Následne cez suroviny šlo postaviť kľúčové budovy a vytrénovať vojsko, jednotky a znalosti, ktoré ste práve potrebovali. A nakoniec ste tvorili vojsko, loďstvo, delostrelectvo, znalosti, mníchov ošetrujúcich zranených, bubeníkov udávajúcich tempo formácii, mimo všetky tie ozbrojené jednotky s možnosťami rôznych vylepšení útokov a obrany.



Trojka je čerstvá len niekoľko dní a aj podľa oficiálnych informácií predstavuje „rímejk“ pôvodnej hry. Pozitívne je to najmä vtedy, ak ste sériu milovali a odmietate si zvykať na nové prostredie. Mnoho z prvkov nám zostalo zachovaných, no viditeľné je to najmä pri hre vlastnej mapy a online hre. Kampaň má vlastný príbeh, vlastné zápletky a pravidlá. Naopak negatívne je to vtedy, ak očakávate posun na rok 2016, čakáte absolútne prekopanie budov, dizajnu všetkej architektúry a herného systému. Nestalo sa. Šlo by už o celkom inú hru. Namiesto prekopania sme sa dočkali slušného re-maku pôvodného Cossacksu, ktorý skrátka musí potešiť. S lepšou grafikou, z ktorej je možné vytiahnuť ešte lepšie zážitky a rozsah, sa skrátka dá vychutnávať všetko to dianie na obrazovke a v roku 2016.

Cossacks a dej v hre

Prvý Cossacks priniesol v deň vydania, 30. novembra 2000, príležitosť nahliadnuť do udalostí v 16. až 18. storočí a zažiť ich pod vlastnou myšou a klávesnicou. Cossacks 3 prichádza po 16 rokoch, počas ktorých je herná séria známa, so slušným remake-om, v ktorom je všetko to dobré, budovy, národy, jednotky, systémy vylepšovania, výroby, a mnoho iného. Na výber máte niekoľko kampaní, ktoré majú svoj príbeh. Na ten sa viaže určitý postup, v ktorom nemáte vymedzené mantinely. Musíte dosiahnuť splnenie misie, splnenie jedinej, viacerých, alebo dokonca objaviť aj nejaké skryté. K hre sa viaže viacero zaujímavých achievementov – trofejí, ktoré sa v prípade spojenia hry so Steamom, môžu stať dôvodom, prečo v hre vyskúšate aj viacero extrémov… len za účelom získania takejto trofeje. Ale späť do reality.

Kampaň je fajn. O to viac fajn, že viac textov je pre neangličtinára nie až taká pohroma, ako v minulosti. Cossacks 3 je totiž kompletne v oficiálnej českej verzii, čiže problém s pochopením mať nebudete v ničom. Ani v textoch a ani v hláseniach, ktorých môže byť viac a máte tak jasno, či vám nepriateľ zničil stodolu, vyvinulo sa vám vylepšenie zbrane, alebo niečo celkom iné.

Veľká armáda

Aj v kampaniach, ako aj v iných ťaženiach v bežných mapách a online hre, si môžete užiť nástupy vojska, nástupy rôznych zmiešaných oddielov, delostrelectva, a samozrejme aj stratégiu, pri ktorej ak nerozmýšľate, veľmi rýchlo prídete o jazdectvo, či delostrelectvo. Pri delostrelectve treba spomenúť slávnu schopnosť nepriateľov kradnúť nestrážené delostrelectvo, nestrážené bane, budovy a čokoľvek, čo sa dá ukradnúť. Rovnako tak aj vy viete nepriateľovi skonfiškovať bojovú techniku. Veď ju budete potrebovať viac ako on a tá by v jeho farbách mohla ešte narobiť škody. Tým je Cossacks stále známe, konfiškovanie budov a techniky skrátka bežné v hrách vôbec nebolo. Nepriateľské len zničiť. V podstate útočiť môžete naozaj akoukoľvek armádou. Jej výroba však závisí od surovín, dostatku budov a dostatku ďalších vlastností – napríklad bojaschopnosti a obranyschopnosti vášho mesta, ak ho nechávate nestrážené.

Väzby

Hra je výborným nástrojom na precvičovanie postupnosti, logiky a náväzností. Viacero budov na seba nadväzuje. Akýkoľvek hráč má veľmi rýchlo pri hraní osvojené vlastnosti toho, že k výrobe jednej budovy potrebuje mať aj iné. Čiže sa nedá v niektorých prípadoch veľmi preskakovať a neuvážene tvoriť. Na to, aby sa dal postaviť obchod, musíte mať skladisko. A na to aby sa dalo postaviť delostrelectvo potrebujete kováčsku dielňu a najmä v škole vynájsť niekoľko techník, ktoré s delostrelectvom súvisia. Aj ľudí nemožno vytvára donekonečna. Ak by sa rozhodli spať (na šťastie nie je v hre čas na žiaden spánok) podobne ako aj v iných hrách, je nutné postaviť niekoľko domov, ktoré majú navyšovať kapacitu populácie. A ľudí si môžete navýšiť, pokiaľ vám procesor dovolí zobrazovať to obrovské mravenisko na hracej ploche.

Vlastné mapy

Celkom slušný výber trofejí môžete získať pri hraní vlastných máp. Tam nie je jedna úloha, či viacero úloh za sebou, ale vašou úlohou je poraziť nepriateľa, alebo sa spoľahnúť na spoluhráčov bojujúcich vo vašom tíme. Výborné na hre je, že umožňuje vytvoriť hru na veľkých aj malých mapách, kombinovať vodu, more, ostrovy, nerastné suroviny a mieru ich rozšírenia s vlastnosťami ako sú počet nepriateľov, farby tímov a tímy. Keď chcete, sebe dáte švédsku národnosť a šiestim nepriateľom aj najťažšiu úroveň s národnosťami od Ruska po Francúzsko. Ak prežijete tento masaker, získate minimálne tri trofeje, ktoré nepatria medzi časté a podľa rebríčka Steamu je práve prežitie a výhra proti šiestim HARD nepriateľom naozaj vzácna trofej.

Vlastné mapy sú skvelým nástrojom, v ktorom si môžete vyberať spojencov a začať hru na veľkých mapách netušiac, kde sa nachádza nepriateľ. Ak si však v univerzite vynájdete lietajúci balón, mapa je odrazu odhalená. Tento prvok je známy z predošlých Cossacksov a patri medzi medzníky, ktoré sa snažia hráči vyskúmať v škole čo najrýchlejšie. Prináša strategickú výhodu vedieť, kde sa nachádza nepriateľ a kde teda posilniť obranu. Alebo akým ťahom ho prekvapiť „zo zadu“. Výhry vo vlastných mapách mimo trofeje však neprinášajú nič. Jedine ak skúsenosti. Tie sa dajú následne využiť v online hre.

Online hra

Cossacks hrať proti ostatným cez internet. Zaujímavá predstava. Vstúpil som do tohto režimu len náhodou a bež veľkého rozmýšľania. Než som si stačil uvedomiť, bol som pripojený v hre, ktorá ma naučila niekoľko vecí. V prvom rade tú, že medzi hráčmi, ktorí hrajú online, sú veľmi schopní hráči. No môžu sa dopúšťať celkom iných chýb ako vy. Akže kým niektoré vaše chyby nebudú nakoniec chybami, iné chyby vás môžu stáť hradby, veže, či celé vojsko. Online hra je presne tým, čo je aj klasická mapa. Rozdiel je v tom, že si hru nepozastavíte a akcia je jednoliaty kus. Pri spúšťaní hry existuje niekoľko vlastností, ktoré sa dajú nastaviť. V prípadoch, kedy sami vytvárate online hru, sú samozrejme na vás. Čakanie s vytvorenou hrou som si však všimol, že niektorí vytvárací hostitelia berú ako hru „uchmatni prvého hráča a spusti hru“. Je to preto, že ak vstupujete do herného online režimu, prebieha tam veľa rôznych hier. Hra skrátka netrvá pár minút, ale občas aj hodinku, či dve… či viac. Keď teda nájdete hry, kam sa chcete pripojiť, zväčša bez veľkého čakania hra začína, aby sa len nečakalo, ale hneď aj stavalo a bojovalo. Čiže sa pripravte na to, že tu sa nachádzajú horliví hráči, ktorých nezaujíma, že ste vstúpili na popozeranie, ale hra hneď bude začínať.

Cossacks 3 nemôže sklamať

Najnovší Cossacks prichádza prekvapivo v kompletnej češtine, za priaznivú neprehnanú cenu a ešte k tomu zachováva všetky kvality pôvodnej série. Pobaví kampaňou, zaujme stále svojimi rôznymi kultúrami a rôznorodými architektúrami v hre, možnosťami nastavení a slobode v tom, ako splniť zadané úlohy. Hra síce má zdĺhavejší loading a loadingovú grafiku akéhosi šablozubéhoseldžuka, ktorú si viem predstaviť trochu lepšiu, alebo aspoň v rámci misií týkajúcich sa Alžírska a Turecka, no po loadingu už ťažko niečo vytknúť,ak je hra re-makeom.

Nenáročná na HW pri správnych nastaveniach, na chápanie, a nakoniec ani na peňaženku. Stále si dokážem predstaviť, že by mohli byť vylepšené útočné režimy jednotiek a automatická ochrana obrany, keď práve nedávate pozor. Stále existuje priestor na vylepšenie nejasností ohľadom toho, kedy pri kradnutí cudzej bane exploduje a kedy nie. Žiaľ, nie je záruka, že krádež bane aj s jej cudzími robotníkmi sa vždy vydarí. No možno je to len zámer, s ktorým, priznám sa, vlastne aj sám ako hráč počítam.