Reality show Ostrov skončila, víťazom 100 000 € je Filip

S reality show Ostrov a jednotlivými dielmi sme sa ako diváci mohli stretávať len vo veľmi neskorých hodinách. V čase, keď boli všetci súťažiaci dávno doma aj s moderátorom Mariánom Mitašom, sa na obrazovkách objavovali postupne všetky diely. Dozvedeli ste sa aj to, že nie všetci, ktorí vypadli, aj naozaj vypadli. Dostávali sa na ostrov nádeje, z ktorého sa pred koncom dostalo len zopár šťastných medzi konečný výber.

foto: TV Markíza, markiza.sk

Videli sme, zažili sme

Ostrov bol síce posunutý, no v každom prípade priniesol úchvatný pohľad na exotické ostrovy a pláže. Dozvedeli sme sa len minimum toho, čo sa nachádza v pralesoch a džungli ďalej od pláže, keďže všetko dianie sa obmedzovalo na pláž. Divákom musela stúpať žlč pri arogantnom a absurdnom správaní Richarda, pri scénkach urevanej pikle plánujúcej, pri neustále prázdnom bruchu mladíka bezohľadného voči ostatným, no stále šou nepriniesla tak silné intrigy a ponižovanie, aké sa daria v iných šou. Pred očami sme mali ľudí, ktorí rapídne schudli, boli odkázaní za totálnu zmenu stravy, života a nárokov.

Nedávne dianie

Predposledný diel Ostrova priniesol zaujímavý súboj konečnej trojice Viera, Ricco a Filip. Favorit Ricco, ako vojak s vojenským výcvikom, napredoval v zložitej multidisciplíne, no stroskotal na katapulte z bambusu, ktorým bolo nutné trafiť do dvoch cieľov. Aj napriek trestným štyrom minútam sa Vierke podarilo dostihnúť bojujúcu dvojicu Filip a Ricco, ba dokonca sa jej podarilo krátko po Filipovi zasiahnuť druhý cieľ. Podarilo sa jej to celkom ľahko, no ani sama to netušila, keďže utekala po rebríku po ďalšie strelivo – drobné tvrdé orechy. Pred finálovými dverami tak odišiel Ricco. Na rozdiel od reality show televízie JOJ a Farmy, kde sa snažia nájsť intrigy a vyprovokovať ich aj umelo, sa posledných niekoľko dielov nič také neobjavilo. Posledných niekoľko dielov sa koniec koncov nieslo v znamení priateľstva a pohody.

Víťazstvo… v nedohľadne

Až 8. decembra neskoro večer sme sa mali dozvedieť meno výhercu celej súťaže. Cena 100 000 EUR je úžasná, hoci ju štát ešte zdaní a víťaza si počká aj absurdné uhradenie zdravotného poistenia. Porota zložená z desiatich a neskôr jedenásteho Yuriho, bola vlastne skupina predošlých už vypadnutých hráčov, ktorí doteraz čakali na finále mimo opustené ostrovy. Každý z vypadnutých mohol dať otázky dvom finalistom. Marek trochu zaútočil na Vieru otázkou k jej správaniu a k Filipovi mal otázku len na pravopis jeho mena, aby neurobil chybu, keď ho bude písať ako víťaza. Kaja Filipa oslovila otázkou tak zložitou, že ju sám nepochopil. Na Vierku mala otázku, prečo by mala dať ona 100 000 práve jej. Španiel mal otázku na Filipa, kde narážal na nezhody. Aj ďalšie otázky sa rôzne dotýkali toho, čo mohol niekto povedať, alebo si mohol myslieť. Zazneli aj príšerne trápne otázky, najmä však výčitky tých, ktorí mali sami na rováši dosť. Pri mnohých preslovoch, ktoré zazneli viac ako otázky, si neuvedomovali, že nebojovali ako tímy, ale každý za seba. Veď aj výhra je len jedna.

Finále a vyhlásenie víťazov už doma

Vyhodnotenie víťaza televízia nevyriešila hneď. Porota zložená z vyradených hráčov hlasovala a vyhodnotenie tohto hlasovania skončilo bez jeho vyhlásenia. Moderátor Mitaš oznámil, že definitívny výsledok sa dozvieme v živom vysielaní na TV Markíza. Živé vyhlásenie víťazov prebiehalo z bratislavského štúdia. Samostatný program živého vysielania priniesol zostrihy a spomienky na podmienky na ostrovoch. Trvalo ešte veľmi dlho, než sa cez množstvo rozhovorov mohol divák dozvedieť meno výhercu. Vyhodnocovanie hlasov bolo zdĺhavé. Víťazom sa stal Filip, mladý fyzioterapeut, pre ktorého boli prvé sekundy vyhlásenia zaskočujúce, akoby si ich ani najskôr neuvedomoval. V pohotovosti bol aj pipák, keďže svoje emócie nedokázal niekoho hlas v mikrofóne udržať celkom na uzde.

Gratulujeme. Azda sa nám podarí spojiť sa pre spoločný rozhovor.