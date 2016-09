Priestupok alebo trestný čin, aká je hranica a ako to funguje?

Vedieť odlíšiť priestupok od trestného činu je výhodné pre páchateľov a škodnou pohromou pre poškodených. Podľa paragrafu §125 Trestného zákona je hranicou suma 266 EUR. Škoda vyššia ako 266 je už trestný čin, kým škoda nižšia je len priestupok. Páchateľ prichytený pri čine, alebo s dokázanou vinou pri priestupku môže očakávať pokutu 140 EUR. Ak však v priebehu 12 mesiacov spácha ďalší priestupok, už ide o trestný čin. Mohlo by sa zdať, že by tak vyšetrovanie každého priestupku mohlo byť motivátorom pre chytanie zločincov, nie je to celkom pravda.

Priestupok je príležitosť pre zločincov

Aj pre tento fakt sa na internete objavuje priveľa úspešných podvodníkov, voči ktorým nikto nezakročí, pretože nemusí. Podvody v hodnotách od 40 do 200 EUR nie sú riešené. Aj prípady, kedy polícia vypátra kompletne celý priebeh podvodu a chce požiadať banku o zverejnenie nakoniec stroskotajú v nezáujme prokurátora vyžiadať vzhľadom na nízku škodu údaje od banky. Skutok ako keby sa ani nestal. Pani Lukáčová naďalej môže lákať od ľudí na Bazoši peniaze na jej účet v banke ČSOB a je naďalej chránená. To bol náš prípad a podobných je na Slovensku mnoho. Okradnúť ľudí o drobné sumy na internete je pritom dnes veľmi jednoduché. Už len posledných 10 prípadov falošných prípravkov spomínaných na hoax.sk, ktoré propagujú aj najväčšie slovenské portály, sa objavujú v trestných oznámeniach, no pre zahraničného predajcu a príliš malú škodu sa s obranou spotrebiteľov nedeje nič.

Pozor na prečiny a súbežné trestné činy

Za obyčajný priestupok nemožno považovať prepadnutie a krádež desiatich eur, alebo tenisiek za 20 eur. Ak je súčasťou priestupku aj napadnutie, lúpež, ohrozovanie zbraňou, obmedzovanie domovej slobody, prekonanie prekážky a vlámanie do domu, alebo množstvo podobného, v žiadnom prípade už nemožno čin považovať len ako priestupok.

Príležitosť na “úpravy” vyšetrovateľom

Ak vám ukradnú mobilný telefón, alebo bicykel, môžete sa stretnúť so zvláštnym javom, kedy vás policajný vyšetrovateľ chce presvedčiť, že aktuálna hodnota odcudzeného predmetu je 200 EUR. Dôvodom je “amortizácia”, respektíve údajná amortizácia. Stretli sa s tým aj cyklisti, ktorí prišli o bicykle v hodnotách okolo 700 až 1800 EUR a údajnou amortizáciou bez toho, aby bol známy model a hodnota dielov, má vyšetrovateľ jasno, že jeho hodnota v čase odcudzenia je 200 EUR. Dôvod je jednoduchý. Iný postup vyšetrovania pri škode nad 266 EUR a celkom iný postup pri škode pod túto hodnotu. Viac práce pri trestnom čine, menej práce pri priestupku. Preto v takom prípade trvajte na skutočnej hodnote a zdokladujte.