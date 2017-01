Prečo je more slané a kde sa v ňom vzala soľ?

Kedykoľvek sme pri mori, vieme veľmi dobre pocítiť na vlastnej koži, že morská voda obsahuje soľ. More je slané pre obsah minerálov. Chuťovo je najvýraznejší chlorid sodný, v bežnom živote známy ako klasická soľ. Falošnú morskú vodu si tak svojim spôsobom vieme spraviť aj v domácich podmienkach. Pôvod tejto soli nie je nijako komplikovaný a dá sa veľmi rýchlo vysvetliť.

Vyplavovanie v riekach a moriach

Oceány držia 97 percent svetových vôd. Môže za to ich hĺbka a rozloha. Okrajové vyššie položené miesta sa nazývajú moria a do morí vtekajú rieky. Rieky z pevniny berú všetko, čo je možné rozpustiť. Amazonská rieka napríklad so sebou berie bahno a vyplavuje ho do Atlantiku. Níl rovnako, no tiež vyplavuje vysoký obsah kremíka vďaka pieskovcom. Napríklad Dunaj vyplavuje veľké množstvo vápnika, ale tiež prekvapivo zlato v podobe veľmi drobných zrniečok, ktoré sa doň dostávajú už v Alpách.

Prečo je teda more slané?

Rieky a potoky, podzemné, či povrchové, rozpúšťajú horniny. Nuž a to, čo odnášajú najľahšie je jednoducho to, čo sa rozpustí a putuje spolu s vodou. Soľ. Ak vodu z potoka či rieky ochutnáme, nemusíme nájsť ani gram soli. Ale aj minimálne množstvo soli, ktoré voda dopraví až do mora v mori zostáva. Morská voda sa vyparí, ale túto soľ neberie so sebou do oblakov. Práve vďaka tomuto procesu v mori zostáva zásoba soli.

Soľ a aj iné minerály sú je dôležité

So soľou počíta mnoho živočíšnych druhov. Ani človek si bez nej už nedokáže predstaviť život. V prírode sa bežne nachádza v podobe mäkkého kryštalického minerálu halitu, alebo inak kamennej soli. Potrebujú ju lesné zvieratá, najmä vysoká zver. Do mora sa však dostávajú aj vápnik a kremík. Oba prvky sa ale veľmi rýchlo „strácajú“. Z vody ich totiž prijímajú všetky kôrovce, koraly, aj ryby. Ich prirodzený zdroj vápnika pre stavbu telesných schránok a kostí sa totiž nachádza v prostredí v ktorom žijú. Vo vode všade vôkol nich.

Po tom, čo vyvádzajú slovenskí cestári a správcovia chodníkov túto zimu so solením, je však pokojne možné, že v morských zložkách solí sa objaví drobné percento ovplyvnené zimou. Solenie vo všeobecnosti dostáva do prírody veľmi veľa solí, ktoré sa len z časti dostanú do kanalizácie a do riek.