Počítačová hra pre chlapa? 5 dôvodov prečo Euro Truck Simulator 2

Prísť s konceptom hry, ktorá vás postaví do úlohy kamionistu, je úžasné. Najmä ak je to Euro Truck Simulator 2. Skvelá hra pre tatka, či pokojne pre dieťa akéhokoľvek veku so zmyslom pre férový systém, má niekoľko výnimočných vlastností. Je simulátorom mimoriadne zodpovednej a systematickej práce. Zdá sa až neuveriteľné, aby simulácia práce kamionistu mohla byť zábavná a predsa je.

Prináša totiž neuveriteľne precízny systém, ktorý učí prísnej zodpovednosti a ďalším vlastnostiam. Každej jednej sa chcem venovať, no nedá mi upozorniť, že v rámci hry pre jej úspech vzniklo ešte niekoľko dodatkov, ktoré rozšírili pôvodnú mapu okolo Nemecka a Rakúska o ďalšie krajiny. Celkovo sme sa v posledných pár rokoch mohli dočkať Škandinávie, Východnej Európy, kde sa mimo Poľsko a Česko objavilo aj Slovensko (Bratislava, Banská Bystrica a Košice), no poteší aj najnovší prírastok Viva la France!.

Hra, ktorá učí zodpovednosti

Asi máloktorá hra sa zaoberá tak zodpovednosťou, ako táto. Ak ste kamionista a je v tejto chvíli celkom jedno, či hráte hru vodiča na voľnej nohe, alebo majiteľa celej vlastnej firmy s kamiónovou prepravou, pri jazde s tovarom musíte prihliadať na dopravné predpisy, na rýchlosti, poveternostné podmienky, stav ciest, úzkosť ciest, priechodnosť rohov… je toho mnoho. S kamiónom v 90 km/h rýchlosti sa na semafore s červenou stojí naozaj ťažko a preto očakávajte následky. Hra počíta s množstvom podmienok. Poškodenie kamióna prináša tresty v podobe súm za opravu, alebo pokút od polície. Píšem, akoby to bol základ hry. V skutočnosti je jej základ niekde celkom inde, no fascinujúce je to, ako veľmi hra naučí zodpovednej práci a priblíži to, ako by to malo fungovať. Je tak v kontraste s hrou GTA, kde je úlohou predpisy porušovať. Prejsť a pozabíjať ľudí na chodníku znamená bonus a aj pozabíjať políciu, ktorá sa vás snaží chytiť, prináša body navyše. Euro Truck Simulator je v mnohom opak.

Hra, ktorá je o vytrvalosti

Ak vyrazíte s plne naloženým kamiónom z Paríža do Le Mans, alebo z Berlína do Prahy, nepošlete kamión autopilotom do cieľa a nezískate za niečo také odmenu. Vy si reálne túto trasu odšoférujete so všetkými pravidlami a podmienkami. Nejde o nič ťažké. Dokonca nemusíte počítať ani so stovkami kilometrov. Všetky trasy sú oveľa kratšie, takže aj hra nezaberie tak veľa. Nie sú dokonca ani nudné, keďže neustále je čo objavovať na okolí, prípadne aj autá cestujúce okolo od bežných po nákladné, nie sú stále rovnaké. Sú hráči, ktorí očakávajú, že tasia zbraň, strelia, nepriateľ padá a nastal koniec misie. Tu naštartujete kamión, vyrazíte z depa na cestu, smerujete do cieľa a nemali by ste ho minúť, alebo sa zdržať bezdôvodne niekde inde. Potraviny sa pokazia, benzín sa minie, ale hlavne máte neraz aj termíny, ktoré je nutné dodržať. Hra si vyžaduje trpezlivosť, pretože nie každá trasa je krátka. Sú trasy veľmi náročné, ku ktorým sa dostanete s výkonným strojom. Bude si to žiadať spánok a prestávky, avšak na konci príde vytúžená odmena. Mimo klasické peniaze získavate aj XP body. Tieto body „skúseností“ sa dá nazbierať v hojnom počte aj vtedy, keď nezostanete len pri dovoze tovaru, ale kamión aj presne zaparkujete. Nuž a tu trpezlivosť ruže zvané XP prináša.

Hra, s ktorou si každý okúsi profesiu kamionistu

Euro Truck Simulator 2 so všetkými svojimi vylepšeniami je hrou o reálnom svete kamionistov. Snaží sa o dôverné priblíženie akýchsi zosymbolovaných pravidiel. Licencie jednotlivých oprávnení a certifikáty umožňujúce prevážať konkrétny druh špeciálneho tovaru, tu majú svoju ikonku. Nemusíte absolvovať školenia, ani testy. Jednoducho ich získate. Aj nákup kamiónov je ľahší, než v realite. Ako hráč samozrejme neprežívate všetky úradné behania, či marketing. Aj napriek tomu je hra výnimočnou príležitosťou na to spoznať túto profesiu. Prejsť celú Európu. Hra sa totiž na mnohých miestach veľmi úspešne pokúsila priblížiť ráz krajiny, hory, lesy, podmienky, terén, blízkosť jazier, pamiatok, náhľad veľkomiest a predmestí. Síce ste za jedným počítačom pri jednej hre, ale v skutočnosti prejdete celú Európu a jej diaľnice, či obyčajné cesty.

Hra, ktorá je o veľkých autíčkach

Mať rád autá v detskom veku a držať sa toho aj v dospelosti, to nie je nič zlé. Táto hra je o veľkých autách, ťažkých, zdanlivo nemotorných, s ktorými je dobré sa naučiť narábať. Cúvať na značku, brázdiť cesty, značky, hrať sa na dopravu so všetkým, čo k tomu treba. Len tie srny a ježkovia na ceste už chýbajú a je to dokonalé. Komu nebude stačiť tých pár kamiónov, ktoré si môžete vziať ako zamestnanec, nech sa teší po získaní lepšieho finančného zárobku. Drahšie a vybavenejšie kamióny prinášajú lepšie príležitosti, no tiež zábavu.

Hra s cieľom a bez cieľa

Je to zvláštne, ale Euro Truck Simulator II má aj nemá cieľ. Jej cieľom je vždy to, čo sami chcete dosiahnuť. V skutočnosti je však nekonečná. Môžete ju hrať aj niekoľko rokov, tak ako mnoho hráčov. Prichádzajú sa odreagovať, vyskúšať niekoľko trás a znova hru zapnú o nejaký čas. Sami si môžete dať za cieľ získať sumu, vyzbierať všetky achievementy, čiže ciele dané samotnou hrou, alebo siahnuť na métu ovládať veľkú firmu s bohatým vozovým parkom. Reálne však nemusíte v hre skončiť a môže neustále pokračovať a pokračovať. Pravidlá a ciele si upravuje hráč sám. A možno aj tým je hra tak úspešná a výnimočná.