Pozor, pes! Varovanie pri vstupe mali už starí Rimania

Ceduľky, ktoré varujú poštárky, roznášačov letákov, aj prípadných zlodejov, že je dvor stráži pes, sú bežnou súčasťou domácností. Niekde nimi priamo uvádzajú informáciu pre tých, ktorí by radi liezli priamo na dvor, inde ich vôbec neuvádzajú a nepozvané návštevy tak neraz musia potrénovať beh. Ak by sme mali siahnuť do minulosti a nájsť najstaršie možné varovania pred psami, zachovali sa nám z čias Rímskej ríše.

Antický Rím a mozaiky pri vstupe

Je to zvláštne, no už v časoch starovekého Ríma sa vo vstupných priestoroch do domov a nádvorí bohatších ľudí, nachádzali krásne detailné mozaiky vyobrazujúce psov.Ako je nám aj z iných prameňov známe, Rimania používali psov na stráženie, používali ich v armáde, na stráženie stád a boli tiež obľúbenými miláčikmi v domácnostiach. Pochopiteľne, vzhľadom na dobré vlastnosti týchto psov, mali využitie aj ako strážni psy. Kto sa nemal na pozore a jeho návšteva s niečím takým ani nepočítala, mala sa dozvedieť o prítomnosti psov ich vyobrazením. Niektoré také mozaiky boli veľké aj viac ako dva metre, čiže dosť neprehliadnuteľné varovanie, že dom stráži pes.

Ďakujeme, Pompeje

Pompeje, mesto pochované pod sopečným popolom, nám prinieslo množstvo dôkazov o tom, ako to vyzeralo v antike, v časoch slávy mocnej Rímskej ríše. Pompeje boli pochované po výbuchu Vezuvu v roku 79 nášho letopočtu. Práve tu sa nám zachovali dokonca celé domy s prvkami zdobenia, interiéru, výbavy a podobne. Medzi nimi aj najzachovalejšie varovania o psoch v domácnosti, kým inde zanikli. Napríklad aj preto, že medzičasom majitelia už psa nemali.

zdroj foto: Wikimedia