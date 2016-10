Potulky Londýnom: čo musíš vidieť a zažiť za jeden deň

Anglicko, to nie je len jedna z krajín Veľkej Británie, konštitučná monarchia, krajina pitia, pre nás dosť zvláštnej kombinácie čierneho čaju a mlieka o piatej alebo krajina, v ktorej je platidlom britská libra. Ponúka kopec možností a zaujímavých miest pre jej návštevníkov. Ak sem človek príde za účelom iným, ako je práca a vidina lepšieho zárobku, čo je v posledných rokoch dosť rozšírené, tak pri svojej návšteve nemôže vynechať práve hlavné mesto, ktorým je Londýn.

Väčšina ľudí sem pricestuje lietadlom. Pochopiteľne. Je to rýchle, bezpečné a pohodlné. Často prilietavame na letiská Gatwick, Louton, Stansted, Southend alebo Heathrow. Niektoré sú ďalej od mesta, dostať sa do centra priamym vlakom alebo autobusom nie je problém a potom cesta za spoznávaním krásneho mesta a nadobúdania zážitkov v ňom, môže začať.

Victoria London

Pravdepodobne dorazíte na túto obrovskú stanicu, s množstvom obchodov, stánkov s rýchlym občerstvením a hlavne kopou pobehujúcich ľudí. Železničná stanica London Victoria je jeden z najdôležitejších železničných terminálov. V jej susedstve sa nachádza aj najväčšia autobusová stanica v Londýne – Victoria Coach Station. Stačí už len nájsť ten správny východ a vydať sa smerom do centra.

Buckingham palace

V blízkosti železničnej stanice sa nachádza oficiálne sídlo kráľovskej rodiny – Buckinghamský palác. Po pár minútach chôdze a riadenia sa orientačnými šípkami sem určite dorazíte. Ak sa budete držať davom ľudí, tak nemáte šancu ani zablúdiť. Aj keď vás dnu pravdepodobne nepustia obdivovať sa dá aj zvonku. Pred bránami paláca stojí bez pohnutia kráľovská garda. Vidieť ich je zážitkom.

St. James´s

Cestou k ďalšiemu poznaniu mesta sa dostanete peši cez tento veľký park svätého Jakuba. Po celom priestranstve sú rozmiestnené pohodlné stoličky na oddych, ľudia si robia pikniky , relaxujú alebo dokonca spia. Po parku behá kopec malých veveričiek, zvyknutých na ľudskú prítomnosť.

Horse Guards Parade

Krížom cez park sa nachádza veľké prehliadkové priestranstvo, kde sa v dobe Henricha VIII. konali rytierské turnaje. Na jeho druhom konci sa nachádza stráž na koňoch, okolo ktorých pobehuje kopec turistov s fotoaparátmi.

Elizabeth Tower

Ďalej, len pár metrov peši sa dostanete práve tu. Veža na severovýchodnom konci Westminsterského paláca, v ktorom zasadá britský parlament. Hovoro aj Big Ben, názov sa používa pre celú vežu, ale v skutočnosti je to meno najväčšieho zvonu. Vedľa neho je obrovský most, po ktorom sa dostane priamo k vyhliadkovému London Eye. Ak máte radi výšky a láka vás pohľad na celé mesto, tak návštevu tohto 135m vysokého kolesa nemôžete vynechať. Trpezlivosť je potrebná, keďže záujem turistov je vysoký.

Tower Bridge

Ak chcete vidieť ďalšie pamiatky, čo Londýn ponúka, tak stačí nasadnúť pri Big Bene na to správne metro, môže sa to zdať strašne chaotické a komplikované, ale šípky a mapa vás zavedie práve tam kam potrebujete. Asi najväčším zážitkom je vidieť práve zdvíhací most nad riekou Temža. Most dostal názov podľa Tower of London, čo je pevnosť v blízkosti.

Trafalgar square

Ďalšou zastávkou v Londýne musí byť určite Trafalgarské námestie. Názvom pripomína bitku pri Trafalgare. V strede stojí Nelsonov stĺp, obklopený fontánami a štyrmi bronzovými sochami levov. Od tohto miesta sa peši dostanete na Piccadilly Circus, čo je významný dopravný uzol. Je známy vďaka svetelným reklamám upevneným na jednej z budov. Hoci s newyorskou Time Square sa nedá porovnať, určite stojí za návštevu najmä vo večerných hodinách.

Oxfordstreet

Pred tých, čo majú radi nakupovanie a veľa ľudí na jednom mieste je táto ulica ako stvorená. Všetky obchody známych značiek a suveníry od výmyslu sveta nájdete práve tu.

Na podrobnú prehliadku Londýna určite nestačí iba jeden deň, ale všetko sa dá ak sa chce. Ak si vyhradíte hoci len 24 hodín, stihnete sa tiež poriadne zabaviť a spoznať bohatý nočný život tohto mesta. Samozrejme vozenie sa na červených poschodových autobusoch a historických čiernych taxíkoch musíte zažiť, rovnako, ako priniesť si fotografie červených telefónnych búdok, typickej architektúry, kamennej čestnej stráže s typickými huňatými klobúkmi, alebo zažiť atmosféru miestnych podnikov s miestnymi umelcami.

Foto: Autorka článku