Post-apokalyptický komiks Whisperer čiastočne slovenský

Čo by sa stalo, ak by v Tretej svetovej vojne vyhralo Rusko? A počas najväčšej bitky sa zjavil všetkým anjel so správou, že kresťania mali po celú dobu pravdu? Ako by potom vyzeral svet pod nadvládou Ruska a Svätej cirkvi katolíckej? A ako do toho všetkého zapadajú démoni zo starovekých mytológii? Na tieto otázky sa dozviete odpovede v novom komikse autorov aj zo Slovenska s názvom Whisperer.

Príbeh

Whisperer sa odohráva o 60 rokov v budúcnosti v post-apokalyptickom prostredí, ktoré nevyzerá ako napríklad to z Falloutu či Walking Dead. Spoločnosť funguje ďalej, len technický pokrok sa vrátil približne do 80tych rokov 20. Storočia, pretože cirkvi sa značne nepáčili moderné technológie. A kto im v tom môže brániť, keď svetové technologické veľmoci ako Japonsko, USA, Čína, či Veľká Británia sú pustatiny plné rádioaktívneho odpadu? Príbeh sa točí okolo osudu Christophera Thorna, muža so záhadnými motívmi, ktorý slúži šéfovi ruskej mafie v novovybudovanom meste Nová Moskva. Christopher Thorn dostáva za úlohu zlikvidovať šéfa konkurenčnej organizácie, ale on sám chce dosiahnuť niečoho omnoho viac. Bude to ovládnutie celého sveta? Stoja mu však v ceste mnohé prekážky, gilda lovcov démonov, starovekí démoni, cirkev a taktiež snaha nájsť dávno stratenú lásku.

Viacero krajín spojilo sily

Komiks Whisperer je vytvorený v spolupráci so slovenskými autormi a zahraničnými ilustrátormi. Prvý komiks ilustrovala mexická umelkyňa Brenda Salazar a druhé číslo mal na starosti srbský umelec Milan Andjelkovic. Scenár pre komiks napísal slovenský rodák Michal Lorek a o lettering sa postaral taktiež Slovenka Alica Bermannová. Do kreatívneho tímu patrí taktiež Matej Čimbora, ktorý má na starosti webovú stránku komiksu a iné technické záležitosti.

Je celkom zadarmo

Všetci záujemcovia o tento komiks si môžu momentálne prečítať prvé dve čísla Whisperera na nižšie uvedenej webovej stránke úplne zadarmo. Whisperer si chce čitateľov získať pútavým príbehom a nechať ich samých ohodnotiť, či chcú pokračovať v čítaní príbehu. Preto budú prvé štyri čísla komiksu pre každého zadarmo umiestnené na webovej stránke. Upozorňujeme, že vzhľadom na snahu autorov osloviť čo najväčšie publikum, je komiks písaný kompletne celý v angličtine, aby si ho mohol prečítať každý. Ďalšie čísla komiksu sú vo vývoji a mali by na webovú stránku doraziť v najbližších mesiacoch.

Webová stránka komiksu: http://seetales.eu/issues.html

V prípade záujmu sa môžete pripojiť na Facebook stránku komiksu, pre pravidelné updaty: https://www.facebook.com/Whisperer-1087269341329203/