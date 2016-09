Podvodníci a falošné zúfalé matky od ľudí žiadajú peniaze

Žobráci existujú aj na internete. Používajú masku s ktorou sa chcú podobať nna zúfalé matky. Majú pripojenie na internet a aj mimoriadnu odvahu žiadať a hromadne ľudí oslovovať o príspevok a pomoc. Anonymita vyformovala z osobitej skupiny odvážnych špekulantov špeciálnu kategóriu používateľov internetu, ktorí sa za posledné roky celkom obrnili pred pojmami ako “česť, slušnosť, svedomie, ľudskosť” a aj vrátane ich významu. Fenomén internetových žobrákov a podvodníkov sledujeme niekoľko rokov. Tak ako proti väčšine nekalých skutočností na internete nezvládnete urobiť nič a nebude konať ani polícia, ani teraz sa neudeje nič nové. S prestávkami totiž možno pri pohľade na tento spoločenský problém hovoriť o nekončiacich pokusoch nepotrestaných ľudí, ktorí vedia, že im naozaj nič nehrozí.

Zúfalé matky, choré dieťa, zlá finančná situácia

Na prvý pohľad sa vám taká situácia javí zvláštna a príde vám ľudí ľúto. Ani netušíte ako, osloví vás na chate (čete), alebo v internetovej diskusii, prípadne na stránkach na Facebooku niekto zúfalý. Prípadne tento zúfalý človek píše komentár k niečomu a prosí o pomoc, nech sa nenamáha on, ale obete k nemu prídu samé. Na zúfalstvo dnes ľudia reagujú a nenechávajú ho nepovšimnuté. Najmä ak niekto dokáže pomôcť, pomôcť chce. Práve niekde tu začínajú klasické príbehy podvodu, v ktorých figuruje najčastejšie zúfalá matka a choré dieťa.

Potrebuje peniaze na liečbu, alebo na uhradenie nájmu, jedla, či dlhu voči exekútorovi. Vytvoriť si identitu neexistujúceho človeka s ukradnutými fotografiami a teda podobizňou človeka dnes je práca na pár minút, či sekúnd. Vydávať sa za niekoho nie je nijaká komplikácia a vďaka anonymite internetu sa o niečo také môže pokúsiť úspešne ktokoľvek. Človek ochotný pomôcť však sadne na lep mimoriadne úspešnej hre citového vydierania a prednesu vopred pripraveného príbehu o tom, ako konkrétna žena padla na samé dno, ako prišla o manžela (basa, útek, nezodpovednosť, drogy, iná žena) a zostáva jediná na malého syna. Pri rozhovoroch je zbytočné ponúkať reálnu pomoc a navigovať na zariadenia. U podvodníkov nastúpil režim jedným uchom dnu, druhým von. Všetka komunikácia bude s neznámym človekom zameraná práve na vylákanie nemalej finančnej čiastky. Človek vystavený množstvu emócií a výlevov môže podľahnúť a poslať hoci len malú sumu. Malá suma vo výške 80 EUR získaná od desiatich podvedených ľudí tvorí 800 EUR. To isté pri sume 50 EUR od dvadsiatich predstavuje 1000 EUR čistý zisk. Podvodník si vie z desiatich podvedených ľudí získať nezdanenú sumu rovnajúcu sa výplate tvrdo pracujúceho človeka.

Niektoré obete sú dokonca opakované

Podvodník, ktorý sa cez Facebook, Pokec, či iný nástroj na komunikáciu v anonymite, spriatelí so svojim donátorom, môže ho využívať aj opakovane a po malých sumách. Donátor, po slovensky darca, v realite zneužitá obeť podvodu, má pocit pomocníka a hrdosť samého na seba, ak vie, že dokázal pomôcť niekomu slabšiemu. Tak je to aj práve v týchto mesiacoch, kedy pani meniaca mená, využívajúca fotografie detí, oslovuje ľudí na Facebooku najmä v spojení s rôznymi spolkami na pomoc druhým, kresťanskými organizáciami a podobne. Vylákané peniaze prezentuje ako pomoc, ktorú žiada len od jedinej osoby. Ospravedľnuje sa za neobvyklú prosbu aj niekoľko krát a užíva si dotovanie vlastného života v skutočnosti niekto, kto nemusí mať žiadnu spojitosť s deťmi na fotografiách.

Využívať darcu môže opakovane. Tak sa tomu deje často vtedy, keď zo spoločných rozhovorov podvodník cíti vysoké šance získať viac.

Kedysi na Pokeci, dnes aj na Facebooku

V minulosti sme zachytili opakované pokusy falošných slobodných mamičiek, ktoré používali fotografie skopírované na kanadských, ruských, alebo švédskych stránkach. Oslovovali ľudí náhodne, prosili o pomoc. Žiadna osobná pomoc, ani vecičky pre deti, potraviny dovezené až pred dvere. Tieto osoby menili bydlisko vždy podľa toho, aby neboli blízko vás. Pokec umožnil vďaka nastavenej lokalite zaistiť, že zúfalá mamička z Vyšného Komárnika mohla pokojne osloviť Bratislavčanku “o pomoc”. Ak však Bratislavčanka ponúkla, že plánuje cestu na východ a dary prinesie osobne, následné vykrúcanie vyzeralo ako groteska. Pravidlom sú peniaze. Potrebujú len tie. Ideálne prevodom rovno na účet, čo najrýchlejšie a čo najviac. Pozor, nie však priveľa, nech z priestupku nie je trestný čin, kedy by sa tým mohla začať polícia zaoberať. Stratégia týchto ľudí prechádza cez všetky sociálne siete. Využíva emócie, cudzie fotografie, prípadne fiktívne príbehy. Žiadajú od ľudí peniaze. Z prejavu, používaných slov, príliš obmedzenej slovnej zásoby, či spôsobu písania, máte pri komunikácií s takouto zúfalou mamičkou pocit, že komunikujete s práve len 14 ročným dieťaťom. Nestávalo sa to len na Pokeci, ale aj na ďalších zoznamovacích službách, či dokonca svojho času aj v komentároch na kresťanských blogoch udržiavaných na webgarden. Môže to však v niektorých prípadoch naozaj byť aj dieťa, ktoré skúša svoje šťastie v klamstvách, pričom tie mu v inej podobe doteraz vychádzali. Ide o nezastaviteľný stále existujúci a fungujúci fenomén, s ktorým nikto dosiaľ nezatočil a prekvapivo je o ňom na internete minimálna zmienka.

Boj poškodeného za spravodlivosť

Ak máte pocit, že ste v minulosti, alebo nedávno naleteli podobným pokusom, je žiaľ málo pravdepodobné, že s niečím takým polícia bude chcieť pracovať. Výška čiastky môže byť rozhodujúca. Najmä nedošlo k vydieraniu, vyhrážaniu a peniaze ste odoslali dobrovoľne. Na začatie trestného stíhania by bolo nutné nájsť ďalších poškodených. Keďže jedna osoba a jej vymyslená identita však nespojí váš prípad s iným, takéto fungovanie je beztrestné. Jediným schopným nástrojom je zvýšená osveta. Prípadne overovanie pravosti tvrdení tejto pani. Nedá sa vylúčiť, že zúfalstvo človeka v koncoch ho prinúti hľadať pomoc na internete. Avšak aj takýto vzácny prípad by mal vyzerať inak ako mnohé z prípadov z podvodných žiadostí na internete. Najmä “zúfalá obeť systému” a konkrétny zúfalý človek by mal mať skutočné meno a jasný príbeh v pozadí, aby sa mu dalo naozaj pomôcť. A takýto človek nebude odmietať skutočnú pomoc hláškou “Len prachy a prevodom!”.

Pripravil Dávid a Tomáš