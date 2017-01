Jačmeň na oku (hordeolum) a vlčie zrno (chalazión): príznaky a liečba

Akákoľvek infekcia, zranenia, či bolesti očí, vedia byť mimoriadne nepríjemné. Opuchnuté viečka, zapálené spojivky, či problémy s videním sú dôvodom na návštevu oftamológa, očného lekára. Medzi najrozšírenejšie ochorenia oka a zároveň pomerne bežné, patria veľmi podobné jačmeň a zrno, odborne hordoleum a chalazión. Hlavnými príznakmi sú opuchnuté oko na hornom, výnimočne spodnom viečku. Pálenie, alebo rezanie v oku s pocitom pomalého nárastu tlaku. Vytvorí sa bolestivá zdurenina, alebo hrčka, ktorá sa plní hnisom. Bežne si naše telo s niečím takým dokáže poradiť, pokojne aj niekoľko krát za mesiac. No v stave, kedy máme oslabenú imunitu, nevíťazí imunita, ale baktérie.

Hordoleum, ľudovo jačmeň na oku

Odborne ide o zápal folikúl rias, alebo Mollových či Zeissových žliaz. Jačmeň spôsobuje prienik baktérií. Neumyté ruky, nedostatočne čistý uterák, vstup nečistôt do oka, no hlavne sú to dotyky prstov pri pretieraní očí, ktoré môžu za zanesenie týchto baktérií. Často sú to stafylokoky, ktorí infikujú žľazy na povrchu viečka. Pritom bežne na pokožke žijú, no práve obdobie oslabenej imunity, alebo premnoženia stafylokovov prináša väčšie šance na ich úspech. Hordoleum sa prejavuje na okraji viečka.



zdroj fotografie: wikiscripta

Viečko rastie mokvavým opuchom. Jačmeň napáda menšie žľazy a nemusí byť jeho priebeh tak vážny. Prípravky na liečbu a zníženie opuchu sa dajú voľne kúpiť, no dokáže ustúpiť aj sám bez liečby, no s dodržiavaním hygieny rúk aj opuchnutého miesta. Priebeh ochorenia trvá niekoľko dní až týždeň. Pocit rezania je charakteristický skôr pre jačmeň, ako pre zrno.

Liečba:

Zásah lekára a zákroky sa robia len pri komplikovaných prípadoch. Pomáhajú teplé obklady. Teplo prináša upokojenie a v najideálnejšom prípade vďaka teplu samotný opuch praskne, čo naštartuje hojenie. Vlastné rezanie sa v žiadnom prípade neodporúča. Chirurgické zákroky sa vykonávajú len vzácne. Slúžia na vytlačenie nahromadenej tekutiny.

Chalazión, alebo vlčie zrno

Vlčie zrno je ochorenie oka veľmi podobné, no pre činnosť baktérií a upchatia mazových žliaz pod viečkom, vzniká opuch, ktorý narastá a znižuje viditeľný priestor pre oko práve nárastom veľkosti viečka. Je viac do červena, než jačmeň a tiež je oveľa výraznejší. Vlčie zrno napáda hlbšie žľazy a preto aj ústup trvá dlhšie. Pokiaľ presahuje 12 až 14 dní a nevyhľadali ste doteraz lekára, určite tak spravte. V opačnom prípade sa môže stať skomplikovať, v najhoršom prípade aj vážne. Oveľa výraznejšie sa objavuje slzenie, ako pri jačmeni.



zdroj foto: wikimedia.org

POZOR: Len celkom vzácne nemusí ísť ani o vlčie zrno, ale môže ísť o najťažšiu formu ochorenia, takzvaný nádor Meibomovej žľazy. Pri lekárskom ošetrení vlčieho zrna je nutné vylúčiť, že vaše vlčie zrno nie je nádorom Meibomovej žľazy.

Liečba:

Pokiaľ neustupuje, lekár predpíše protizápalové alebo antibiotické liečivá. Základným medikamentom sú masti aplikované na postihnuté miesto. Pri veľmi vážnych prípadoch je nutné použiť chirurgický zákrok a prerezávať miesto, aby nahromadený mok vytiekol. Neliečené vážny prípady môžu poškodiť zrak a funkciu oka a viečka.

Ideálna obeť ochorenia

Ideálne podmienky na vznik ochorenia Najčastejším postihnutým je dospelý, u detí sa objavuje menej. Ideálnou obeťou ochorenia je človek s mastnou pleťou, hormonálne zmeny, priveľké namáhanie očí a samozrejme dotyk prstov s očami a zanášanie nečistôt. Najčastejšie práve z rúk, ktoré môžu vyzerať čisté. Človek s oslabenou imunitou doslova ochorenie do okolia oka a viečka pozýva.

Domáce recepty ako zmierniť bolesť a infekciu

Aj domáce prostredie pozná niekoľko receptov, ako sa vyhnúť zhoršenému stavu, alebo ako zmierniť príznaky, či celkom ochorenie vyliečiť. Síce patrí medzi recidívne a pri jednej nákaze hrozí, že v budúcnosti sa zopakuje, avšak dá sa voči nemu bojovať.

Tradičné domáce liečiteľstvo používa jablčný ocot pre jeho protizápalové účinky. Použijeme ho na odličovacom tampóne, alebo gáze. Nesmie sa však ani kvapka dotknúť oka samotného, čo môže byť komplikované. Pokiaľ pestujete aloe vera a môžete z neho urezávať čerstvé kúsky, sú obľúbeným prostriedkom zmiernenia bolesti a rastu vriedku. Veľmi rozšírené je používanie zubnej pasty, ideálne mentolovej. Potieranie miesta práve zubnou pastou. Pomôcť môže bylina známa ako očianka, prípadne harmanček, ktorý je všeobecne známy upokojivými a liečivými účinkami. Akúkoľvek liečbu však kombinujte s teplými obkladmi. Celkom zaujímavá metóda je používanie teplých sáčkov od zeleného čaju. Až kým nevychladnú, aj keď ideálne by bolo, keby boli teplé aspoň 20 minút.