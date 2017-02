Nočná vízia, dnes dostupná technológia pre zábavu aj lov

Nočná vízia, alebo nočné videnie je úžasná vec. Z rôznych akčných filmov už máme nejakú predstavu o tom, ako to funguje a čo od nej môžeme čakať. Nočné videnie funguje na princípe zosilnenia zostatkového svetla. Postačí veľmi malé svetlo z hviezd, z Mesiaca a zariadenie ho dokáže zosilnieť dostatočne na to, aby dokázalo zobraziť priestor, ktorý by bol inak utopený v tme. Aj v prípadoch, kedy nie je po blízku žiaden zdroj svetla, umožňujú zariadeniam fungovať infračervené lúče. Využitie takýchto zariadení je pritom možné aj mimo armádu. Drahšie už ponúkajú digitálne zobrazenie a aj vlastnosti môžu mať rôzne.



Foto: hunting-night-vision.com

Monokulárne nočné videnie

Ako je možné vyčítať zo slova „mono“, v takomto prípade ide o zariadenie pre jedno oko. Jednoduché, často ľahké zariadenie, môže mať rôznu podobu, zväčša však ide o valcovité zariadenie so šošovkou s niekoľkými ovládacími prvkami. Infračervený prísvit pri nich ocenia všetci, čo nočné videnie potrebujú použiť v pivniciach a uzavretých miestnostiach bez zdrojov svetla. Dnes už aj lacnejšie zariadenia poskytujú široké zorné pole a optické priblíženie. Z tých bežných sú to výrobcovia ako napríklad Pulsar, Yukon, Bushnell, Hawke a iní. Niektoré modely sú vybavené aj ďalšími funkciami. Ako príklad môže byť nočná vízia Bushnell Digital NV Equinox 6×50 s rozpoznávaciou vzdialenosťou 300 metrov. Ako názov napovedá, optické priblíženie zvládne 6x. Túto nočnú víziu totiž môžete použiť aj ako kameru, nakrútiť video na TF/microSD kartu, alebo si na kartu ukladať snímky. Slúžia na to tlačidlá na tele nočnej vízie. Napájanie je riešené cez 4 AA batérie. Sú typy, ktoré je možné použiť na ľavé aj pravé oko bez komplikácií. Aj pre monokulárne ďalekohľady je možné použiť držiak na hlavu.

Binokulárne nočné videnie

Už tie najjednoduchšie binokulárne nočné videnia poskytujú rovnakú technologickú výbavu ako jedno oké videnia. Vieme, že „bi“ znamená dva. Preto je binokulárna technika určená pre obe oči. Niekomu to vyhovuje pre lepší rozhľad a manipuláciu. Sofistikovanejšie zariadenia umožňujú aj analýzu vzdialenosti a ďalšie funkcie. Kvalita rastie s cenou. Pri dvojitých víziách pre obe oči sa viac stretávame so systémom na upevnenie zariadenia pred očami. Tak ako to poznáme z filmov, je možné držať nočnú víziu pred očami a rukami pracovať v prostredí, so zbraňou a podobne.

Foto: Pulsar Googles Edge GS 1×20 zo stránok edalekohlady.sk

Predsádka pred optiku pušky

Poľovníci, pre ktorých je poľovníctvo mimoriadna vášeň, neraz siahnu aj po niektorom modernom výdobytku technologického pokroku. Predsádky na puškohľady sú drahé zariadenia, ktoré pracujú s náročným rozlíšením, no už v základných verziách poskytujú cenné vlastnosti, ako využiteľnosť pri vysokom rozsahu teplôt, pri zvýšenej vlhkosti, alebo tiež v daždi.

Využitie v poľovníctve aj pri zábave

Ak sa dnes vyhľadáva technika s nočnou víziou, je to najčastejšie v rámci poľovníctva. Pri kontrole zveri, pri love, ale pokojne len tak na nočné sledovačky tých obyvateľov lesa, ktorí sa ukážu len s nocou. V takom prípade hrá pre poľovníka a lesníka dôležitosť dosah a prípadná odolnosť voči mechanickej námahe. Celkom iný svet je následne zábava, medzi nadšencami pre technológie a turistiku tak môže byť nočná vízia nástrojom, ako sa neobmedzovať v prípade neprítomnosti svetla.

Nočná vízia odhalí nočný život

Na podobnom princípe funguje nočné videnie aj u zvierat. Nočné zvieratká majú svoj vlastný ľuďmi nerušený svet práve vtedy. Ich oči si s tmou poradia. Človek nočnej vízie vlastne ani netuší, čo vtedy robia napríklad aj tieto mačky.