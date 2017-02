Nahý fitness ako najnovší trend v cvičení, skrátka „na Adama“

Tak ako každý rok, určite ani tento väčšina ľudí vo svojich novoročných predsavzatiach nevynechala bod SCHUDNÚŤ resp. cvičiť. S posilovňami sa v poslednej dobe roztrhlo vrece. Odhodlaní začínajúci športovci makajú deň, čo deň vo fitness centrách. Rád ako správne cvičiť, zdravo jesť a aké je pre človeka to najúčinnejšie cvičenie je na internete celá kopa. Niektorí ľudia, však kvôli hanblivosti uprednostňujú cvičenie doma. Iní sa vyberú práve do fitka v športovom oblečení. Počuli ste však už o cvičení, pri ktorom je človek úplne nahý?

Nahota už nie je tabu

V euroamerickej kultúre je nahota stále bežnejšia vec. Kurzov, kde sa ľudia zbavia všetkého oblečenia stále pribúda. Slobodný pohyb naholo pravdepodobne nezvýši efektivitu cvičenia, ale rozhodne pôsobí priaznivo na psychiku. S nahým cvičením začali už na konci minulého storočia homosexuáli v USA a Kanade. Ale postupne sa z nahej jogy stala oslava tela v pohybu, a dnes už cvičia aj heterosexuáli a to dokonca v zmiešaných kurzoch. Trend sa posunul aj na iné kolektívne cvičenia, kde sa spájajú rôzne typy ako pilates, zumba, aerobic a niektoré workoutové cviky.

Špeciálne hodiny pre odvážnejších

S touto myšlienkou prišla britka Helen Smith, ktorá si otvorila v Southamptone špeciálne hodiny cvičenia. Na týchto však človek potrebuje poriadnu dávku guráže, pretože pred vstupom je potrebné nechať všetko svoje šatstvo v skrinke. Podľa inštruktorky má nahý fitness viacero výhod a stáva sa čoraz populárnejším.

Hodiny Helen nenavštevujú iba mladí ľudia, ako by sa to očakávalo. Vekové rozhranie je podľa jej slov od 33 do 70 rokov. Medzi jej klientov patria najmä vyznávači nudizmu, ktorí sú už na nahotu zvyknutí aj z nuda pláží. Ľudia sa počas cvičenia môžu lepšie kontrolovať v zrkadle a postupne vidia na sebe všetky pozitívne zmeny, ktoré inak zakrýva oblečenie. Klientom sa dostane reálny pohľad na ich zovňajšok, nahota nič nezakryje.

Prospešné zo zdravotného hľadiska

Túto výhodu ocenia najmä ľudia s ekzémom. Pot v kontakte s textíliou ešte viac dráždi ich pokožku a potom sa po každom cvičení musia napriek dostatočnej hygiene vysporiadať s neželanou reakciou. Britská inštruktorka upozorňuje na ďalší dôležitý fakt. Cvičiaci ju môžu takto podrobne pozorovať, ako majú správne vykonávať jednotlivé cviky. Presne vidia, ktorá skupina svalov sa pri danom kroku zapojila a čo majú robiť aj oni. Hodiny sú tak podľa nej omnoho efektívnejšie a rýchlejšie sa dopracujete aj k úprave váhy.

Sila zvyku

Na prvej lekcii sa možno budú trošku ostýchať, potom si na to zvyknú a bude to pre nich prirodzené ako ktorékoľvek iné pohybové aktivity. Počas hodiny sa všetci pozorne sústredia na jednotlivé úkony a prestanú si uvedomovať svoju nahotu.

Ak patríte medzi tých odvážnych, určite by sa nahý fitness oplatilo vyskúšať.