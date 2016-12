Moleskine zápisníky, vec túžby po kvalite a životného štýlu

Byť fanúšikom konkrétnej značky zápisníkov možno vyznie zvláštne (až komerčne), no kto pozná Moleskine, zväčša tento záujem chápe. Príkladov kvalitných zápisníkov, ktoré si viete poistiť sťahovacou gumkou a využiť ich na čokoľvek, je mnoho. Využívané medzi spisovateľmi, básnikmi, medzi maliarmi a grafikmi.

Zápisníky ako tento používa nejeden biznisman ako denný diár, alebo ktokoľvek ako „debilníček“. V prípade Moleskine zápisníkov ide o populárnu značku, na ktorú si potrpia mladí aj starí. Hoci nepatrí medzi lacné, vynahradí to inými vlastnosťami.

Čím sú vlastne zaujímavé?

Skicáre a zápisníky tejto značky môžu byť na prvý pohľad obyčajnými. Ľudí ale zaujalo niekoľko vlastností a výrazne ich spropagovali aj rôzne osobnosti, ktoré ich používajú, alebo ich spomenuli vo svojich dielach. Výrazne ho spropagoval Stephen King v trileri Stratení nájdení, kde zápisníky tejto značky mali pripisovaný až kultový význam. Nakoniec, ak ste ich držali v ruke, možno viete. Pevná väzba, kvalitný papier, silná väzba, veľmi dobrá použiteľnosť, sťahovacia gumka, opakovateľne zatvárateľné a otvárateľné bez poškodenia. Vydrží veľa a poteší napríklad aj tým, čo uchováva vzadu. Je to pár drobností, ktoré ich odlišuje a možno práve tie oslovili ľudí.

História Moleskine

Moleskine vyniklo v roku 1997 v talianskom Miláne. Najskôr ako malá spoločnosť s kvalitnou výrobou a filozofiou vrátiť život slávnym zápisníkom, aké na kreslenie používali aj Vincent van Gogh, alebo Pablo Picasso, či v rámci písania tiež Ernest Hemingway. Hoci nemá dlhú históriu, v skutočnosti sa Moleskine napojilo na éru a kvalitu pôvodných zápisníkov. Vo svete zápisníkov kultová značka Modo&Modo v roku 1997 registrovala značku Moleskine a spustila výrobu rôznych formátov zápisníkov, ktoré veľmi rýchlo oslovili zákazníkov po celom svete.

V roku 2007 vzniklo niekoľko spoločností, ktoré zastrešujú výrobu a distribúciu, no najmä vlastní práva na celosvetovú výrobu ich produktu. Milánsky producent však nestačil na svetový dopyt a tak bolo otázkou času prerobenie štruktúry firmy, jej predaj, alebo rozšírenie. Koncom roka 2006 spoločnosť Modo&Modo odkúpila SGCapital Europe a neskôr Syntegra Capital. Tým sa do výroby a rozšírenia naliali financie a svetový trh dostal, čo chcel. Hlavne však koncoví záujemcovia, ktorí pred rokmi nie vždy dostali, čo potrebovali. Od roku 2013 je Moleskine na talianskej burze cenných papierov a neustále rastie. Sídlo má stále v Miláne, no Moleskine Group má od roku 2008 v USA spoločnosť Moleskine America, Inc. a od roku 2011 tiež Moleskine Asia Ltd. s ďalšími menšími spoločnosťami v Singapure, Francúzsku a Nemecku.

Moleskine dnes

Na Slovensku je Moleskine v bežnom predaji. Na niektorých miestach je ich predaj komplikovaný, operovaný z Českej republiky, alebo v drahých online kníhkupectvách sa skôr stretávame s neustálou nedostupnosťou. Cenovo najvýhodnejšie a v rámci ponuky asi najviac modelov sa dá nájsť na stránkach Artforum.sk. V predvianočnom období by to bol ideálny imidžový darček, aj keď potešiť dokáže najviac určitú skupinku ľudí. Tú, ktorá má obľubu v diároch, kreslí, potrebuje si zaznamenávať nápady, nákresy, či píše knihy a príbehy. Priznám sa, že som sám kedysi podľahol a plní úlohu pamätníka. Moleskine sa opakovane objavuje aj v špeciálnych limitovaných edíciách. Tie v našich končinách najúspešnejšie boli napríklad Malý princ, Hello Kitty, alebo LEGO. Tá posledná edícia bola zaujímavá tým, že LEGO kocka bola súčasťou prednej obálky. Známe sú a ľudí zaujali aj série v spojitosti s tematikou Harry Potter, alebo s komixami od DC Comics alebo Marvel.