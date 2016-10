Mobil hlási, že potrebujete aktualizáciu? Pozor na podvody

Na to, aby niekto prevzal kontrolu nad vašimi dátami a mohol vás zneužiť bez toho, aby ste o tom vedeli, stačí dostať sa do mobilu. Hovoríte si, že si do mobilu predsa nikdy nič neinštalujete. No presvedčiť vás stačí veľmi rýchlo napríklad hlásením o nutnej aktualizácií. Aktualizovať systém je fajn, zbavíte sa niektorých nedostatkov a systém je pripravený na všetko aktuálne, čo na neho číha. Lenže základom je rozoznávať, čo vám hlási správu o nutnej aktualizácii.

Webstránky oznamujú, že musíte aktualizovať?

Surfujete po rôznych stránkach, keď sa z ničoho nič ocitnete na stránkach, ktoré sa nedajú vypnúť a neustále sa presmerúvajú z jednej stránky na druhú. Častým sprievodným javom pochybných podvodných hlásení cez falošné narafičené pasce v reklamách, dierach webov a v systémoch, je aktivovanie vibračného zvonenia. To dostatočne vystraší, že sa niečo deje. Aby ste tomu dôverovali, zobrazí vám takáto stránka aj informáciu o presnom modeli vášho telefónu s hlásením, že máte zastaraný systém a je nutné ho aktualizovať. Pozrite si obrázok vyššie. Nedávny a stále aktuálny prípad. Stránky venované histórii mali vo svojom zastaranom fóre ukrytý škodlivý kód reklamy, ktorá mimo reklamu aktivoval aj presmerovanie na pochybnú stránku airgames.mobi s hlásením, že je nutné aktualizovať konkrétny mobil. Logika tejto absurdnej hlášky vám možno uniká presne ako mne. O to viac, keď táto aktualizácia sama prepla na stránky, ktoré mi údajne systém aktivujú, no v skutočnosti zobrazia hazardné online hry. Na šťastie nešlo o prípad, ktorý sa snaží niečo inštalovať, no dôvod, prečo si myslí, že a budem po takomto varovaní chcieť hrať ich hru, mi uniká.

Základný nepozorný užívateľ spraví nasledovné:

reflektuje na informáciu, že musí aktualizovať. ak naberie odvahu ísť ďalej, klikne na neprehliadnuteľné tlačidlo stiahnutia aktualizácie. buď sa mu nejakým zázrakom podarí nainštalovať podvodnú aplikáciu, ťažko popísateľnú pre početnosť takýchto prípadov, alebo veľmi rýchlo zistí, že nejde o žiadnu aktualizáciu, ale o platený systém, registráciu cez telefón s platenými SMS, prípadne sú časté prípady, kedy sa obeť dostane na stránky, ktoré nemajú nič spoločné s mobilom a aktualizáciou. Hazardné hry, či iné špekulatívne falošné miesta lákajúce peniaze.

Pozorný užívateľ urobí nasledovné:

naraziť na tieto stránky neznamená, že máte infikovaný mobil. Hlásenie o nutnosti aktualizácie by vám zobrazil systém v celkom inom okne a nie na cudzej stránke na cudzej adrese, ktorá sa nedá vypnúť. Preto stránky vypnite pokojne pomocou vypnutia prehliadača cez všetky záložky a ich vypínacie „X“. Ak sa túžite dostať na pôvodnú stránku, skúste to oželieť. Vrátiť sa tlačidlom späť nedá. Väčšinou ide o ten istý systém. pozorný užívateľ nikdy neuverí aktualizácií, ktorú vyhlási cudzí web správajúci sa takto podozrivo.

Snažte sa byť preto pozorným užívateľom a neverte ani podobným hláseniam o vírusoch.