Mexický generál Santa Anna vystrojil pohreb vlastnej nohe

Mexický generál Antonio Lopez de Santa Anna bol mimoriadnou osobnosťou dejín Strednej Ameriky. Prezývali ho Napoleonom západu aj pre víťazné vojenské ťaženia, no najmä preto, že sa za neho vyhlasoval on sám. Slávny sa stal pre významnú bitku pri Alamo v roku 1836. O dva roky neskôr však vtrhli Francúzske vojská do mexického mesta Veracruz. Santa Anna ako veliteľ vojsk vyrazil na bojové pole. Z francúzskych kanónov schytal niekoľko zásahov šrapnelmi, a vážne mu zranili nohu. Lekár bol nútený mu nohu amputovať.

Štátny pohreb nohy s vojenskými poctami

Pôvodne jeho nohu pochovali pri jeho sídle vo Veracruz. V roku 1842 získal prezidentské výsady, a vzhľadom k tomu, že mal možnosť rozhodovať a prikazovať, dal nohu exhumovať a preniesť do Mexico City, kde jej nechal vystrojiť vojenský pohreb so všetkými poctami akoby šlo o úmrtie dôležitej vojenskej hodnosti. O dva roky vyprovokovaný ľud protestujúci proti jeho osobe zničil niekoľko generálových sôch, ba dokonca vykopali jeho nohu

Protéza ako vojnová trofej

Drevená protéza ako vojnová trofej Zaujímavosťou je, že drevená náhrada, ktorú generál Santa Anna používal namiesto svojej amputovanej nohy, sa stala vojnovou korisťou. Precízne vyhotovená protéza s rúčkou na zaistenie k zvyšku nohy s precíznym vyformovaním klasického chodidla v roku 1847 skončila ako vojnová korisť v bitke pri Cerro Gordo v mexiko-americkej vojne. 4. pechota z Illinois získala jeho nohu vytvorenú z dreva a korku a odniesla ju ako symbolickú trofej. Dnes je súčasťou Vojenského múzea v Illinois v meste Springfield. Patrí medzi najväčšie ťaháky múzea. Opakovane sa mexická vláda snažila vyžiadať túto trofej späť, no vždy bezúspešne.

Ďalšou zaujímavosťou je, že podobne ako Napoleon, aj Santa Anna bol nakoniec vyhostený na ostrov. Ten však na Staten Island do New Yorku a svojho času aj na ostrov Svätý Tomáš. Zomrel v roku 1876 krátko potom, čo sa mohol vrátiť do Mexika.