Meč v skale existuje, ten Svätého Galgana v Taliansku

Veľmi dobre známa legenda o meči Excalibur, hovorí príbeh o vyvolenom budúcom vládcovi. Mal ním byť ten, komu sa meč z kameňa podarí vytiahnuť. Podarilo sa to ešte mladému Artušovi, ktorý sa neskôr stal kráľom. Meč v skale však nie je celkom legendou. Jeden reálny a dodnes existujúci naozaj môžeme vidieť v Taliansku. Jeho príbeh sa viaže s reálnou postavou Svätého Galgana.

Svätý Galgán alebo Galganus

Svätý Galgano sa narodil v roku 1148 a zomrel 3. decembra 1181. Katolícky svätec pochádzal z dedinky Chiusdino z vyspelej talianskej provincie Siena. Jeho neobvyklé meno nemá slovenskú podobu a tak sa s ním stretávame aj v podobe Galgán, aj Galganus. Celým menom Galgán Guidotti vyrastal len s matkou. Otca stratil ako dieťa. Vyrástol z neho veľmi ľahkovážny a arogantný muž. Zúčastnil sa niekoľkých vojnových ťažení, kde si vyslúžil rytiersky titul. Práve pre svoje získané postavenie sa začal správať ešte viac povýšenecky.

Jeho život a meč v skale

Jeho život bol spojený s mnohými legendami. Hovorilo sa, že už ako dieťa mal zjavenie Archanjela Gabriela, ktorý mu hovoril o chráme, ktorý by mal postaviť na hore Monte Siepi. Aj v Kristových rokoch sa mu opäť prisnil rovnaký sen. Keď chcel v roku 1180 odcestovať za svojou snúbenicou, kôň odmietal niekoľko krát zájsť ďalej, ako za horu Monte Siepi. Svoj meč mal položiť na skalu, no sám sa mal z ničoho nič zaryť do nej až po rukoväť. Iná legenda popisuje náhle ocitnutie meča v skale príbehom v ktorom sa Galganus o meč opiera a z ničoho nič prenikol až do skaly. Celkom iné legendy hovoria, že Galganus anjelovi oznámil, že zbaviť sa svojich hriechov je rovnako ťažké, ako zapichnúť svoj meč do skaly. Po týchto slovách sa mu to malo podariť a udalosť mala dokázať, že sa Galganus môže zbaviť svojich hriechov.

Nech je tomu ako chce, známe je, že tento kameň aj meč naozaj existujú. Svätý Galganus sa stal svätým preto, že zmenil zásadne svoj život. Jeho hrob sa stal pútnym miestom a v Taliansku bolo jeho meno medzi významnými svätými. Keď ho pochovali, rozhodlo sa o postavení kaplnky na hore Monte Siepi a svätorečený bol v roku 1185. V posledných rokoch sa jeho pamiatka opäť v rodnom Taliansku pripomína dňa 30. novembra.

Meč sa nachádza v kaplnke na spomínanej hore v chráme San Galgano.