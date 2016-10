Lock the Flock: Počítanie oviec nemusí len uspať, ale aj baviť

Ovce, zviera typické pre niektoré naše regióny, dotvárajúce imidž Liptova, Oravy či Kysúc. A ako vedia potešiť, keď sú dokonca aj v stolnej hre ústrednými postavičkami? Hra Lock the Flock, ktorú si nepresne, ale trefne preložíme ako ovce v ohrade, je zábavná, určená síce pre hráčov od deväť rokov, no každé vynaliezavé dieťa si s ňou zahrá aj v časoch predškolských.

Úspešne pobaví ktoréhokoľvek dospelého. A ešte k tomu nie je nijako komplikovaná. Ako ďalšia z hier v sérií Honey Combine, je tvorená šesťuholníkmi, ktoré musíte len spájať k sebe. Otázne zostáva, kde pripojíte ktorý diel a ako rýchlo uzatvoríte ohradu.

Pravidlá a zatváranie ovečiek do ohrady

Každé hracie políčko má kúsok plota, prípadne plot a nádobu s vodou, prípadne ideálne plot a ovečky. Plot môže smerovať do rôznych smerov, dokonca sa rozdvojovať. Základom je poukladať políčko na stôl, či na rovný povrch tak, aby ste vytvorili uzavretú ohradu. Vo vnútri musí byť voda a ovce. Kto vytvorí ohradu s viac ovcami, ten je víťaz. Hra je naozaj milá, veľmi jednoduchá a koniec koncov zábavná na dlhšie. Môže nudiť, no po niekoľkých hodinách hrania. Nedá sa totiž postaviť vždy rovnaká ohrada a možností, ako si môžete upraviť základné pravidlá hry podľa seba, je tiež hneď niekoľko.

Pracuje logika, aj súťaživosť

V základe ide o spoločenskú hru. Kde jeden meria sily proti druhému. Alebo traja proti sebe, či dokonca by mohli hracie žetóny vystačiť aj štyrom hráčom. Ideálni sú však dvaja. 28 šesťuholníkových žetónov, či skôr tvrdých pevných papierových políčok, rozdelíte medzi hráčov. Ak má každý z dvojice 14 políčok, z týchto políčok je nutné vyskladať uzavretú ohradu. Vo vnútri ohrady nesmie trčať nedokončený kúsok plotu, diera a musíte sa snažiť uzavrieť čo najviac ovcí. Pracuje tak trochu matematika a to môže hráč matematiku nenávidieť. Určite je v tom aj postreh, vynaliezavosť a pri skladaní samotnom je zapájané logické myslenie. Ak proti vám stojí niekto bystrý, stále to nie je stopercentná záruka, že vyhrá. Občas je to o šťastí, aké žetóny ste si rozdali. Alebo o tom, kto to už hral.

Variácie a úpravy pravidiel

Ako to už býva, pri skúšaní hier sa nám často podarí vymyslieť aj vlastné pravidlá, ktoré ozvláštnia hru. Aj v tomto prípade existuje možnosť vlastnej úpravy pravidiel a máme tak zopár tipov.

HRA NA ČAS: aby nebola hra nekonečná, ideálne je spustiť hru na čas. Prípadne čas a odpočet spustí prvý, kto si myslí, že je na konci. VODA NAD ZLATO: skúsili sme si obohatiť hru aj pravidlom o počte nádob s vodou. Napríklad ak doprajete ohrade dve nádoby, je za dva body klasickej ovce, alebo má vlastné bodovanie pomocou „vodných bodov“. KOMPLET: najťažšia hra a úprava pravidiel s akou sme hrali je nepochybne pravidlo použitia kompletne všetkých hracích políčok. Šanca použiť všetky k stavbe uzavretých dvoch, či troch ohrád je malá.

Vyrába české MFP paper, s.r.o. a distribuuje do obchodov s hrami a zábavou.