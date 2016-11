Leonardo di Caprio a ekologický dokumentárny film “Je s nami koniec?”

National Geographic po celom svete zverejnilo očakávaný dokumentárny film Leonarda di Capria a režiséra Fishera Stevensa. Je s nami koniec? dokument aktuálnou a modernou formou upozorňuje na všetky tie témy, ktoré možno zhrnúť do jediného slova – Globálne otepľovanie. Naučili sme sa nedôverovať ekologickým dokumentom, no nedajte sa tentoraz odradiť. Nejde o neriešiteľné témy, neidentifikovateľných vinníkov a nejasné správy o tom, čo všetko správanie človeka spôsobilo. Aj všetky protinázory po tomto dokumente nachádzajú vysvetlenie.

S kožou na trh za záchranu planéty

Postava, ktorú poznáme ako predstaviteľa viacerých známych postáv sa súčasne, ako pracovala na filme The Revenant, pripravoval tento dokument. Vystupuje v ňom so svojou tvárou, poukazuje na svoj záujem o ekológiu už od detstva a netvorí zo seba hrdinu, ako by sa mohlo zdať. Práve tým, že ukazuje svoju tvár, upúta na tému filmu väčšiu pozornosť. Práca na jeho ekologickom posolstve má pritom svoje mimoriadne kvality. Do filmu dostal odborníkov, vedecké kapacity, politikov, aj významné osobnosti vedy. Reálne si však o posolstve a pravde v tomto filmu môže každý spraviť svoju predstavu sám. Na internete je česká verzia dokumentu dostupná bezplatne. Leonardo tým jasne dokázal, že dokumentom mu nešlo o peniaze.

Popieranie globálneho otepľovania

Výrazná časť projektu sa venuje aj popieraniu globálneho otepľovania. Zaznejú informácie od známych osobností a politikov, ktorí bojujú za zamlčovanie pravdy. Spomínajú sa záujmy tých, ktorí sa snažia o lobing a popierajú klimatické zmeny. Film sa stáva veľmi ambicióznym a odvážnym, keďže uvádza aj konkrétne mená vinníkov za popieranie existencie vážnych problémov. Vo filme zaznie aj vyhlásenie Donalda Trumpa o globálnom otepľovaní, ktoré v kontexte s obsahom filmu pred jeho vyhlásením a po vyhlásení, môže byť určitým mínusom práve teraz, v období pred americkými prezidentskými voľbami. Do akej miery mu dobre načasované zverejnenie dokumentu a pripomenutie jeho vyhlásenia môžu uškodiť je otázne. Je však vysoká šanca, že náhly záujem o ekológiu môže v USA ovplyvniť voľby, alebo aspoň prinútiť kandidátov na kreslo prezidenta USA zaujať stanovisko aj k ekologickým témam.

Leonardove meno a ocenenia

Leonardo di Caprio svojim filmom spôsobil viacero vecí. Svojim menom a tvárou prinútil verejnosť, aby ihneď po zverejnení dokumentárneho filmu po filme siahli. Zo zvedavosti. Sú to pritom hlavne mladí ľudia, ktorí by vôbec niečo také na svojom počítači nespustili. Bez prekvapení sa tak deje po celom svete. Téma ekológie je odrazu vyhľadávaná, hoci doteraz možno vytvárala dojem akýchsi chaotických upozornení a snáh o varovanie ľudstva. Leonardo svojim dokumentom nepochybne spôsobí oveľa väčší záujem aj medzi miestami, kde o ekológií doteraz počuť nebolo. Nepochybne však sila a kvality dokumentu Leonardovi prinesú obdiv viacerých organizácií. Bezplatná distribúcia dokumentu je ďalším plusom, keďže jeho šírenie nie je kontrolované a obmedzované. Jazykové mutácie – preklad s dabingom z neho robí materiál dostupný masám.

Je nepochybné, že Oscar za film The Revenant nebude jediným významným ocenením o ktorom sa bude tak veľmi hovoriť. Dokument totiž už teraz ašpiruje na nejedno významné ocenenie za filmovú tvorbu a dokument ako taký. Dielo označujeme za výnimočné aj my sami. Nakoniec by bolo celkom výnimočné, ak by sa hercovi jeho kvalít podarilo získať Oscara aj za dokument. Už o niekoľko mesiacov to môže byť pokojne skutočnosť.