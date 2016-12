Kto roznáša darčeky vo svete? Náš Ježiško, Santa, Sinterklaas, Vasiľ a iní

Vianoce sú v rôznych krajinách odlišné. Kultúrne zvyky sú iné rovnako, ako sú iné aj postavy, ktorými deťom vysvetľujeme ocitnutie darčekov pod stromčekom. V každej krajine na toto obdarovanie mali nejakú záhadnú postavu. Ak by deti spoznali, ako to s darčekmi chodí, vytratilo by sa to kúzlo, ale aj tá pravá motivácia. Veď Ježiško obdarúva len tie poslušné deti a vidí všetko. Naopak čert spozná deti zlé a má pripravenú zásobu uhlia a zemiakov.

Ježiško nie je len na Slovensku

Ježiška máme na Slovensku, v Českej republike ale aj v Rakúsku. Dokonca časť Nemecka na juhu stále prijíma len Ježiška a akékoľvek iné postavy nemajú šancu. Aj Maďarsko má Ježiška, len mu hovoria Jézuska, alebo Kisjézus. Aby sme uzavreli zoznam krajín, ktoré sú nám v tomto blízke, Ježiška majú aj Íri, Luxembursko, a časť Chorvátska. V Belgicku však Ježiško postupne padá. Santa Claus je silnejší. Na americkom kontinente sa Ježiško zachoval v časti Kolumbie, ktorú ešte neobsadil Santa Claus, ale aj v Brazílii.

Poliaci aj Srbi majú Mikuláša

V Poľsku darčeky roznáša Svätý Mikuláš. Nie je na to sám. Pomáha malá hviezdička Gwiazdka alebo starček Gwiazdor či Sv. Mikolaj. Záleží od regiónu. V Srbsku nosí darčeky Sveti Nikolaj, čo je vlastne Mikuláš. Podobne je na tom Zakarpatská Rus, ktorá oproti zvyšku Ukrajiny uznávajúcej Deda Mráza, siaha po Sv. Nikolajovi.

foto: Dedo Mráz, Ded Moroz, zdroj asfera.info

Rusko má svojho Deda Mráza

V našich končinách nezabudnuteľná rozprávka Mrázik nesie jeho meno. Je to azda najslávnejšie zobrazenie Deda Mráza s akým sme sa kedy mohli stretnúť. Kým v Rusku rozprávku nepokladajú za nijako významnú, u nás bola. Dedo Mráz mal veľký kabát, palicu a pôvodne pochádzal zo slovanskej mytológie. Postupne ho pretvorili na obdarovateľa detí. V čase, keď bol Ded Moroz – Дед Мороз už len dobrý a láskavý, mával často aj pomocníčku, Snehulienku v bielom kožúšku. Dedo Mráz je aj na Ukrajine. V čase socializmu boli snahy o nahradenie Ježiška Dedom Mrázom. Slávny bol prejav Antonína Zápotockého, ktorý chcel deti pripraviť na Deda Mráza vyhlásením, že Ježiško zostarol a stal sa z neho práve dedo Mráz.

Ďalšie európske krajiny sa už líšia

Nemecko má vianočného muža – Weihnachtsmanna s červenými fúzmi s vrecom na zlé deti a palicou, alebo metlou na neverné ženy. Len na neverných mužov sa akosi tradične zabudlo. Fínsko je zaujímavé tým, že hoci podľa niektorých legiend práve tam sídli Santa Claus, aj keď podľa iných sídli v Nórsku, Fíni sa držia svojho deduška Ukka. Ukkove celé meno znie Joulupukki a na pomoc si berie pracovitých škriatkov. Škriatkov majú aj na Islande, no bez nejakého pána, ktorý by ich viedol. Sú samostatní a je ich celkovo 13. Aj v Dánsku fungujú len škriatkovia. Hovoria si Nisserovia. V Nórsku je len jeden, volá sa Misen a vystačí si sám. Len niekde ho zastupuje čarovná koza. V Holandsku je obdarovateľom Sinterklaas. Roznáša darčeky už na Mikuláša, 5. decembra.

V Anglicku majú Santa Clausa, aj Vianočného muža či otca. Záleží od regiónu. Španieli uznávajú troch kráľov, Baltazára, Gašpara a Melichera, ako tých, ktorým môžu deti vďačiť za darčeky. Francúzsko má chlapíka menom Pere Noel. Ten má zmysel pre humor, pretože darčeky nedáva pod stromček, ale všade možne po byte. Škriatkovia pomáhajú aj vo Švédsku, kde je kľúčovou postavou Vianoc deduško Julto. Celým menom Jultomen. V Bulharsku majú dedka Koledu, v časti Chorvátska je to postava známa ako Božičnjak a v inej majú Ježiša. Určitou zaujímavosťou je Taliansko, kde darčeky roznáša chlapík menom Babbo Natale, ktorý sem prichádza z ďalekého Fínska, hoci pre Fínov je celkom neznámy. V rôznych regiónoch roznáša darčeky v rôznom čase. Tou zvláštnosťou je, že kde nemajú Babba Natalu, tam majú ženu Befanu. Befana je láskavá čarodejnica, ktorá deti obdarúva 6. januára a je tak jediným ženským „Ježiškom“ v celej Európe. Niekde sa jej meno uvádza ako Lebefana.

Americké štáty a ich rozdiely

V USA je známy Santa Claus, ktorý sídli na severnom póle. Nie každý má jasno v tom, či v Dánsku, alebo vo Fínsku. Asi by nebola prijateľná predstava, že je to v Rusku. Je ženatý, jazdí na saniach ťahaných čarovnými sobmi a na pomoc má škriatkov. Havajské, tropické exotické ostrovy v Tichom oceáne patriace pod USA naladili exotickejšiu vlnu. Majú Strýka Santu. Uncle Santa je bratranec pôvodného Santa Clausa a surfuje na doske. Zaváňa to komercionalizmom viac, ako Santa samotný. Tam kde v Brazílii nevládne Ježiško, vládne černošský boh Oxala. V Argentíne rozdáva darčeky 6. januára boh Magi, len v Ekvádore akosi nemajú postavu a darčeky sa ocitajú z ničoho nič. Len čiastočne sa prijala medzi deťmi predstava nejakých zázračných mužíkov.

Austrália a Ázia

Austrália mala v minulosti oveľa silnejšieho Vianočného otca. Avšak Christmas Father niekoľko rokov slabne a pomaly sa tam dostáva aj Santa Claus. Pre čínske deti kresťanov meria cestu po veľkej krajine mužík menom Sengtana Laozen. V Japonsku túto úlohu vykonáva bôžik Hoteišó.

Ježiško verzus Santa Claus

Ježiško je jedno špecifikum. Kým Američania potrebovali dať svojmu obdarovateľovi podobu, u nás sme stále nedali tvár Ježiškovi. Tomu vianočnému. V každej hlave je to predstava zo svätých obrázkov, alebo si kde kto predstaví herca Jima Caviezela. Američania však do rozprávok a následne aj na vianočné etikety a reklamy začali používať podobizeň muža v červenom s bielou bradou a osobitým kúzlom. Hoci sa vehementne snaží dostať na Slovensku, u nás si zatiaľ veľmi tvrdo držíme Ježiška, aj keď ho nedokážu obchodníci nakresliť a zobraziť ako symbol. Nuž aj napriek tomu vnímame Santa Clausa ako symbol Vianoc, pretože nám ho servíruje americká kinematografia. Keďže sme to my, čo túto produkciu chceme, nie je komu čo vyčítať.