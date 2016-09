Knižné novinky na október: nový Karika, Vasilková, Brown či Tajné misie

Október prinesie obzvlášť zaujímavú knižnú nádielku. Môžeme sa tešiť na nového Kariku, Vasilkovú, Clinovú, ilustrované vydanie druhého Harryho Pottera, alebo dokonca nové vydanie románu Inferno od Dana Browna, keďže sa blíži aj samotné uvedenie filmu podľa tejto knihy. Je toho veľa a ešte viac, čo si na nás knižný svet pripravil. Veď sa pozrite.

Karika opäť na temnú nôtu v knihe Trhlina

Jeden z našich najúspešnejších autorov, milovník a autor temnej literatúry, opäť nasýti domáci hlad po strachu. Jozef Karika tretí októbrový týždeň odhalí Trhlinu. Tajomný a tragický príbeh je inšpirovaný zrejme skutočnými udalosťami, ktoré vyšli najavo po uvedení knihy Strach. Autor tak čitateľom prinesie jednu z najväčších záhad Slovenska, nevysvetliteľné miznutie ľudí v okolí Tríbeča.

Odvaha od M. S: Forceovej, pokračovanie Cnoti

Je to len pár mesiacov, čo sa medzi knižnými novinkami objavil román z glamour hollywoodskeho prostredia s názvom Cnosť. Internetové fóra potom zaznamenali reakcie čitateliek pozitívne na toľko, že sa dožadovali pokračovania. Ibaže už v tom čase malo vydavateľstvo Ikar v pláne práve vytúžené pokračovanie, takže výnimočne čitateľky nemusia dlho čakať. Druhý diel sa volá Odvaha a ako prezrádza popis na Buxe, ide o druhý diel inak trojdielnej série Quantum. Tretí diel sa dá nájsť už dnes s názvom Víťazstvo. Kniha Odvaha vychádza 4. októbra.

Stalinova dcéra, biografický román

Dcéra Josifa Visarionoviča Stalina, Svetlana Allilujevová, ktorá vďaka svojmu otcovi prišla o svojich priateľov, rodinu aj o otca ako takého, nemala ľahký život. Po zverstvách, ktoré krajine spravil, sa snažila vyrovnať s nálepkami, ale aj neustálou kontrolou tajných služieb. V čase Studenej vojny utiekla do USA, kde nežila, ale prežívala. Zomrela ako Lana Petersová, stará žena na mizine, dožívajúca vo vidieckom nemocničnom zariadení vo Wisconsine. Známa autorka Rosemary Sullivanová sa pustila do zaujímavého rozsiahleho diela vychádzajúceho zo spomienok, faktov a záznamov a aj vďaka jej dcére. Kniha sa v predaji objaví 4. októbra.

Detská knižná séria Miles a Niles pokračuje

Knižná séria pre deti a školákov na základnej škole Miles a Niles má pokračovanie. Jednotka vyšla nedávno a dvojka sa do predaja dostáva druhý októbrový týždeň. Dvaja konkurenti v školských laviciach pretekajú, ktorý je väčší huncút. Detské príbehy sú zasadené do prostredia základnej školy, tentoraz dvaja výmyselníci nahnevajú namysleného riaditeľa Barkina dosť na to, že dostane padáka a na jeho miesto nastúpi ešte horší, Barkin starší.

Si ako slnko, novinka Keleovej-Vasilkovej

V októbri si na svoje prídu aj ženy. Najmä ak patria medzi čitateľky najobľúbenejšej ženskej autorky na Slovensku, Táni Keleovej-Vasilkovej. Jej novinka Si ako slnko vychádza 4. októbra. Príbeh sa zaoberá vzťahom dcéry k svojmu otcovi, ktorá o neho prišla. Tragický príbeh tak tentoraz nebude romancou, ani ľahkou témou.

Inferno od Dana Browna s filmom

Román Inferno je mnohým už veľmi dobre známy. Avšak v októbri sa na trhu objaví jeho druhé vydanie. Určite bude preto dobrý dôvod, veď stačí pozrieť na plány našich kín. Blíži sa filmová premiéra ďalšieho príbehu podľa kníh Dana Browna, a opäť s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Tentoraz práve podľa knihy Inferno. Aj preto sa zrejme môžeme tešiť na nové vydanie knihy aj s filmovou obálkou, veď to už býva zvykom.

Tajné misie, medzi špeciálne policajné jednotky

Judith Grohmannová prináša v knihe Tajné misie zaujímavý pohľad a sondáž do práce špeciálnych policajných oddielov, do práce kománd rôznych európskych aj zahraničných krajín, a nevyhýba sa ani Slovensku. Približuje prácu polície, vyjednávačov a spomína mnoho známych, aj celkom utajených prípadov, ktoré boli vyriešené skôr, ako prilákali médiá a novinárov na voľnej nohe. Kniha sa dostáva do predaja 18. októbra.

Životopis vo veršoch Ľubomíra Feldeka

Ľubomír Feldek pri príležitosti svojich 80 rokov vydáva životopis v inej podobe, ako sme pri autobiografii zvyknutí. V podstate ani nejde o autobiografiu, ale prierez jeho básní, bez chronologického usporiadania, ktorý zostavila jeho dcéra Anna Laura. Zaujímavá je obálka knihy, ktorá vyzerá, akoby sa s ňou pohral niekto nespokojný.

Súmrak dňa od Ishigura Kazua

Vo svete známe dielo rozprávajúce príbeh komorníka Stevensa, oddaného a verného svojej službe, akých nachádzame v britských sídlach občas aj dnes. Sú doménou minulého storočia, no pohľad do ich duše a života môže byť zaujímavý aj dnes. Kniha prekvapivo od japonského autora menom Ishiguro Kazuo, vychádza v slovenčine 11. októbra.

Vesmír v kocke

11. 10. by malo svetlo sveta uzrieť nové dielo v sérií encyklopédií v kocke. Tentoraz Vesmír, ktorý je nasledujúcim vydaním po Vedomostiach a Dinosauroch v kocke prinesie s charakteristickou reliéfnou obálkou nepochybne aj v tomto prípade knihu plnú zaujímavostí a faktov. Pre mladého vedátora výborný darček.

Harry Potter II v ilustrovanej edícii

Minulý rok prekvapil a zaujal Harry Potter a Kameň mudrcov, tentoraz je to Harry Potter a Tajomná komnata. Všetky diely Harryho Potera priebežne každým rokom získajú svoju ilustrovanú podobu. Nová tradícia je celosvetovou záležitosťou, nie len slovenskou iniciatívou. Kniha sa pritom už pri prvom diely stala vecou čisto fajnšmekrov, zberateľov a všetkých tých, kto siahne po Potterovi povedzme aj druhý krát, no v celkom inom grafickom podaní. Ilustrácie od Jima Kaya sú pomerne známe. Kniha v tejto úprave vychádza 18. októbra.

Kult rozpráva o sekte a neviazanom…

Návrat do éry hippies sa krúti okolo príbehu Evie. Spomína na časy, kedy ju oslovila skupina dievčat a tie podľahli krátko na to očarujúcemu spolku, v ktorom vládli pravidlá slobody. Dostala sa vtedy do sekty pod moc vodcu Russella, ktorý ženy využíval pre budovanie vlastného kultu a “vlastnej rodiny”. Príbeh ako vystrihnutý z mnohých iných podobných slávnych káuz z čias hippies a z doby, keď sa sektám darilo ovládať ľudí viac ako dnes, nepochybne vychádza z reálnych udalostí. Román Kult síce v pôvodnom znení nesie názov The Girls, no trefnejší názov v našom podaní a kniha samotná sa objavia v predaji 18. októbra. Autorkou je Emma Clinová.