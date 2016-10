Kde hľadať IT pracovné ponuky a aké joby v IT teraz letia?

Nájsť si prácu v IT je dnes stávkou na istotu. Ide o najlepšie platené odvetvie nielen na Slovensku, pričom nové a nové pracovné pozície neustále vznikajú. Získať job v IT však vôbec nie je jednoduché – je potrebné mať príslušné vzdelanie, skúsenosti či vlastniť žiadané certifikáty. Ak toto všetko máte, pustite sa do hľadania. Kde nájdete IT pracovné ponuky pokope a aké joby sú v roku 2016 najperspektívnejšie?

Od UX-u až po biznis analytiku

Spektrum IT pozícií je veľmi široké, vybrať si pre seba tú správnu by preto nemal byť problém. Rebríčky tých najžiadanejších sa zhodujú najmä v tom, že v súčasnosti aj blízkej budúcnosti sa kladie dôraz na dizajn, analytiku a bezpečnosť softvérových systémov.

UI a UX dizajnéri sú momentálne veľmi žiadaní. Môžu za to najmä používatelia aplikácií a webov, ktorí sú čoraz náročnejší. Príčinou je veľký a presýtený trh a konkurencia – pokiaľ chce majiteľ webu alebo aplikácie zaujať, musí pripraviť prostredie, ktoré je používateľsky prívetivé a najmä intuitívne. UX a UI dizajnéri preto v úzkom spolupracujú s testermi a programátormi. Nevyžaduje sa, aby mali praktické znalosti z programovania, no mali by chápať možnosti, ktoré ponúka a ktoré je možné využiť.

Weboví a produktoví developeri takisto nemajú problém zamestnať sa, najmä pokiaľ sú zdatní v programovacích jazykoch Java, JavaScript, PHP a Python. Takisto sú na tom aj vývojári mobilných aplikácií, ktorých zamestnáva najmä fakt, že sa čoraz viac virtuálnej reality presúva z desktopov na mobilné zariadenia.

Keďže sa svet IT neustále rozpína, dôležití a žiadaní sú tiež sieťoví inžinieri, ktorí všetky odvetvia prepájajú a starajú sa o to, aby biznis IT stále prosperoval. S tým súvisí aj potreba bezpečnosti, o ktorú sa starajú bezpečností analytici a špecialisti. Spoločnosti najímajú profesionálnych hackerov a testerov, ktorí s nimi úzko spolupracujú. Ich úlohou je hľadať chyby v systémoch a tým zlepšovať nielen bezpečnosť, ale aj ich hladký chod.

Biznis analytik je špeciálnou kapitolu v tomto zozname, pretože ide o pozíciu, pri ktorej sa vyžaduje poznať technický jazyk IT a praktický svet biznisu. V tejto práci sa analytik stará o vzájomné prepájanie týchto odvetví – požiadavkou je najmä schopnosť viesť biznis projekty, pracovné stretnutia, vytvárať strategické ciele a tlmočiť ich technickým odborníkom.

Kde hľadať IT pracovné ponuky?

Pokiaľ sa reálne zaujímate o prácu v IT, nepodceňujte naberanie skúseností už počas školy. Aj keď niektoré spoločnosti vyslovene hľadajú absolventov, ktorí sú pre nich nepopísaným papierom vhodným na formovanie, iné zas hľadajú presný opak.

IT pracovné ponuky zaplavujú internet, stačí len hľadať na tých správnych miestach. Základom sú webové stránky najväčších ale aj tých menších IT spoločností, ktoré pravidelne vypisujú výberové konania na nových ľudí. Pokiaľ máte vyhliadnutú firmu, kde sa vidíte, pokojne pošlite životopis na ich oddelenie ľudských zdrojov s krátkym motivačným listom, v ktorom popíšete, prečo ste vy ten pravý človek.

Okrem všeobecných pracovných portálov ako Profesia.sk alebo Jobkontakt.sk sa môžete poobzerať aj v IT-čkárskych komunitách – napríklad Robime.it alebo Informatici.sk. Ak sa špecializujete na programovanie, výborná je pre vás medzinárodná sieť GitHub.

Foto: Bigstockphoto