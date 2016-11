Karlov most v Prahe starší než 640 rokov: história a zaujímavosti

Praha, hlavné mesto Českej Republiky, známa svojou bohatou históriou a krásnymi pamiatkami. Keďže ponúka množstvo možností na využitie voľného času je stále viac a viac navštevovaná turistami z celého sveta. Pri výlete do tohto mesta nemôže človek vynechať prehliadku Pražského hradu, obľúbenej ZOO, Petřínskej rozhliadne alebo vidieť známu smrtku na Staromestskom orloji. Samozrejmosťou je prechádzka cez Vltavu po najznámejšom pražskom moste.



Karlov most je najstarší zachovaný pražský most a patrí medzi najstaršie mosty Európy. Spája Staré Mesto s Malou Stranou. Je dlhý 516 m, široký takmer 10 m a tvorí ho 16 oblúkov. Ohraničujú ho tri veže. Na Malej Strane sú to väčšia a menšia Malostranská mostná veža, na strane Staré Mesto potom Staromestská mostná veža. Ozdobený je 30 sochami a súsošiami po oboch stranách mosta. Väčšina sôch bola aj je z pieskovca. Vďaka materiálu sa veľa sôch zničilo, veľa doplatilo aj na pomerne časté povodne, a preto boli takto poškodené sochy reštaurované a nahrádzané kópiami, ktoré vytvorili súčasní umelci.

Málokto vie, kedy a prečo sa zrodil nápad na jeho výstavbu.

Karlov most ako náhrada

Dnešný názov most získal až v roku 1870, pôvodný názov bol Kamenný a neskôr Pražský most. Bol postavený ako náhrada za Juditin most, ktorý strhol v roku 1342 topiaci sa ľad.

Jeho výstavba sa začala v roku 1375, podľa legendy základný kameň stavby položil vlastnými rukami Karel IV. Ťažko by asi zdvihol mohutný mlynský kameň, čiže nie je pravdivá. Karel bol však pri položení základného kameňa osobne prítomný. Most bol postavený pod vedením známeho architekta Petra Parléřa a dokončená v roku 1402. Existujú špekulácie o tom, že prvým staviteľom bol vraj istý majster Otto a parléřovská huta ju prevzala až v šesťdesia­tych či sedemdesiatych rokoch 14. storočia.

Presný okamih založenia

Vhodný okamih na založenie Karlovho mosta presne o 5.31 dňa 9. júla 1357 vraj vypočítali astrológovia. Pri správnom zoradení číslic sa dostane magický rad nepárnych čísel 1-3-5-7-9-7-5-3-1, ktorý mala údajne most chrániť pred zrútením a útokmi zlých mocností.

Na Staromestskej mostnej veži sú vytesané latinsky písané magické ochranné formuly. Ide o dva nápisy, ktoré sa čítajú rovnako z oboch strán. Hoci zmysel nedávajú, vyvedú z rovnováhy každého zlého ducha, ktorý by chcel most poškodiť, a ten odtiahne preč.

Povesť o surových vajciach

Veľmi známa je legenda o použití vajec pri stavbe mosta. Hoci sa dokázalo, že nie je pravdivá, stredovekí stavbári dávali do malty mlieko, pivo, víno, moč, krv, tvaroh i cukor. Používal sa veľmi kvalitný materiál, keďže sám Karel IV. na stavbu dozeral. Stredoveké múry Karlovho mosta sú vraj také pevné, že pri opravách mosta po povodni v roku 1890 museli strieľať dynamitom, aby bolo možné trosky odstrániť.

Preprava železničných vagónov

Akákoľvek doprava bola na Karlovom moste zakázaná až od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia. Predtým bežne po pamiatke prechádzali autá, autobusy a dokonca električka. V rokoch 1854 – 1872 boli po vtedy Kamennom moste, prepravované i novo vyrobené železničné vagóny z Ringhofferovej továrne na Smíchově na dnešnom Masarykovom nádraží.

Dnes je Karlov most vyhľadávanou a obľúbenou pražskom pamiatkou. Okrem miliónov turistov, ktorí ním ročne prejdú a predbehujú sa navzájom fotoaparátmi, ponúka veľké množstvo stánkov so suvenírmi, pouličných hudobníkov a maliarov, ktorý dotvárajú neopakovateľnú atmosféru počas dní aj nocí.