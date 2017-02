Karambit, v minulosti nástroj na poli, dnes efektívny nôž - ZN.SK

Karambit je pojem oveľa viac známy v jeho domovine. Charakteristicky a nezameniteľne zahnutý nôž, či jemu podobný nástroj s okom na konci rukoväte patrí do histórie a kultúry niektorých krajín v juhovýchodnej Ázii asi tak, ako u nás valaška. Už vo svojich počiatkoch sa musel inšpirovať zvieracími pazúrmi. Pazúr veľkej mačkovitej šelmy tento nástroj nie len že pripomínal, ale neraz sa svojim zdobením aj snažil šelmu napodobniť. Kým z počiatku to bol hlavne nástroj poľnohospodárov, postupne z toho bola aj bežná zbraň s mimoriadne dobrou vlastnosťou uchopenia a bezpečnosti pre jej používateľa. Už od dávna pri jeho výrobe často postačil jeden kus železa vytvarovaný, vykutý a vybrúsený, doplnený o drevenú, textilnú, alebo neskôr plastovú rúčku.

Karambit, nástroj od poľa do boja

Prapôvod nástroja, ktorý dnes poznáme ako karambit, sa nachádza v západnej Sumatre. Rozšírili ho hlavne obchodné cesty vedúce do celej Indonézie. Tak ako hovoria legendy, tak sa aj dialo v skutočnosti. Keď Sumatranci prichádzali do iných končín juhovýchodnej Ázie, do očí obchodným partnerom musel udrieť aj tento nôž. Pokojne sa mohol stať predávaným a žiadaným artiklom. Hoci sa rozšíril takmer po celej Indonézii, len ťažko prenikal do iných končín aj pre rozdielny spôsob života ľudí. Postupne sa dostával do ďalších krajín, ako Kambodža, Laos, Thajsko. Na ostrove Java sa udržiaval v rovine poľnohospodárskeho nástroja najdlhšie a najvýraznejšie.

Pôvodne šlo o nástroj, ktorý mal svoj tvar ideálny pre prácu na poli. Na spôsob kosáku, ale tiež určený na vyhrabávanie korienkov, koreňovej zeleniny, či pretínanie koreňov v mäkkej zemine. Keď nástroj získaval svoju eleganciu, pomaly sa z neho stávala aj účinná zbraň. Dokonca sú aj súčasťou čestných stráží, či bezpečnostných zložiek niektorých štátov. Nejde o útočnú zbraň s ktorou by mohol útočník narobiť rozruch. Jej tvar a zakrivenie je určené skôr obranu. Krúžok na konci rukoväte, ktorý je pre tieto nože v ich modernej súčasnej podobe neoddeliteľnou súčasťou, je zase vecou zachovania stability. Nôž vám teda len tak niekto z ruky nevytrhne.

Moderný karambit

Moderný karambit má ďaleko od pomôcky na poli. Funguje na rovnakom princípe, zachováva si najcharakteristickejší prvok. Krúžok na konci rukoväte. Svojou stavbou, či funkciou, tiež inšpiroval napríklad tvorcov v počítačových hrách. V nich sa objaví sem tam tento druh noža ako výbava akčných postáv. Dnes môže slúžiť na čokoľvek. Môže mať univerzálnu úlohu, nože s krátkou čepeľou môžu byť spoločníkom do lesa a kemp, o iných zas môžeme hovoriť ako o plnohodnotnej zbrani. Moderná podoba gambitu ako noža prináša naozaj bohaté spektrum toho, ako sa s pôvodným dizajnom a tvarom čepele vyhrá súčasný nožiar. Karambit je však zároveň stále vecou svojho pôvodu. Mnohé z tých najlepších stále pochádzajú z pôvodnej vlastni.

CS:GO Karambit – karambit a jeho identická kópia s nožom používaným v počítačovej hre Counter Strike,

Karambit ako nôž má v súčasnosti rôzne podoby. Pevný nôž s puzdrom, alebo nôž vyklápací. Pri pevných nožoch je možné nájsť aj také kúsky, ktoré majú obojstrannú čepeľ. Bohaté variácie prinášajú rôzne tvarovanie, prvky pre prsty, praktické úpravy pre lepšiu manipuláciu, ale môže ísť aj o ďalšie otvory v konštrukcii, napríklad pre zaistenie ešte väčšej stability. Narábanie s takýmto nožom môže byť pre jeho používateľa náročnejšie. Nemožno sa čudovať, prečo je zaujímavým nástrojom aj pre ľudí v našich končinách.