Kapverdy a ostrov Sal: zaujímavosti, ktoré vás sem prilákajú

Zimná dovolenková sezóna Slovákov láka do krajín, ktoré nepatria medzi blízke. Napríklad také Kapverdy, mimo Karibik, Indický oceán, či iný vzdialený Atlantik, sú často cieľom počas zimných dovoleniek. Má to výhody. Ak ste si neužili letnú dovolenku, tú zimnú si môžete v teple užiť oveľa viac. Obľúbené Kapverdy a ostrov Sal, ktorý Slováci objavujú najmä vďaka dvom cestovným kanceláriám počínajúc Kartagom, ktoré zaviedlo novú destináciu, vie ponúknuť slovenskému turistovi niekoľko dôvodov, prečo sem vyraziť. Ak zvažujete návštevu Salu, potom tu je niekoľko dôvodov, prečo sem vyraziť.

1. Niet sa kam stratiť.

Ostrov Sal je veľký, krásny, oplývajúci skôr geologickými krásami, žiadnym extrémnym životom, lesom, či životom. Je to skôr kamenný ostrov sopečného pôvodu. Turisticky využívaný a obývaný je juh, úplné južné pobrežie. Inak nádherné, pieskové s rozľahlou pieskovou pozvoľnou plážou…. a to more! Nemôžete sa kde stratiť. Orientácia je tu jednoduchá, turistov je tu veľa, no všetci sú ubytovaní na juhu, a je aj kam vyraziť. Bez toho, aby ste sa stratili.

2. Nie je tak drahé a v cieli draho

Dovolenka na Sale nepatrí medzi drahé. Cenovo to vychádza na drahšie Turecko, či Egypt. Užiť si tu kvality hotela Riu Funana znamená dostať sa do hotela plného párty, zábavy a výborného jedla. Výborný je však aj hotel Oasis Atlantico, ale chybu nespravíte ani v rámci iného hotela. Veľmi jednoduché je potom ubytovanie v hoteloch ako Pontao, či Villa de Farol. Na Sale sme boli niekoľko krát a tak poznáme aj ceny v Santa Marii. Nie je tu výrazne draho. Za poriadneho kvalitného pravého tuniaka si zaplatíte dosť, no stojí to za to. Suveníry sú lacné, ryby priamo na miestnom móle sú tiež lacné… ale prečo by ste ich kupovali, keď máte vo svojom hoteli dostatok jedla a naozaj dobrého?

3. Je tu krásne

Keď vám nechýbajú zvery, divočina, husté pralesy, bude vám stačiť Sal. Má niekoľko krás. Veď napríklad na severe je tu kráter sopky, v ktorom je niekoľko soľných jazierok konkurujúcich kúpaniu v Mŕtvom mori, na ostrove je niekoľko druhov pobreží, aj stroskotané vraky železných plaviacich kolosov, v mori žije pestrý život a niektoré pláže sú výnimočne lákavé pre surfistov. Spoznať viac krásy ostrova môžete cez článok, ktorý bol venovaný čisto len im.

4. Vstupné podmienky – víza

Kúpiť si sem vstupné víza nie je nič komplikované. Buď to spravíte ešte doma, alebo si ich kúpite hneď po prílete. Aktuálnu cenu vám povedia na predajnom mieste, no netreba sa báť. Celé to spočíva len vo vyplnení vstupnej karty a prechod cez okienko, kde podáte pas, vyplnenú kartu, presnú sumu v hotovosti v EUR alebo USD a získate pečiatku do pasu. Celá veda. Žiadne vybavovania a overovania vašej osoby, či riešenie splnenia vízových podmienok. Víza sú tu skôr ako vstupný poplatok a pomáhajú ekonomike krajiny.

5. Dobré jedlo

Hotely ponúkajú naozaj dobré jedlo. Hoci ste na zdanlivo pustom ostrove, pestuje sa tu niekoľko plodín, veľa sa dováža, no ryby si chytajú v Atlantiku sami. Ryby sú tu výborné a miestny tuniak je tak dobrý, že ho radi jedia aj tí, čo ryby radi nemajú. Chutí ako morčacina, ba možno ešte lepšie. Je fantastický, rovnako ako fantastické sú aj ostatné ryby. Ovocie, zelenina, kuracie mäso, to všetko je pripravené na veľmi dobrej úrovni. Je to čierna Afrika, originál a predsa gastronómia veľmi blízka našej. Žiaden extrémny rozdiel. Kuchyňa prispôsobená tak, aby chutila Európanom. Kvalitou, aj chuťou.

6. Fajn ľudia

Miestni ľudia sú v pohode. Žiadne chlípne návrhy, obťažovanie… aj keď nikde netreba pôsobiť priveľmi vyzývavo, keďže mladé dievčatá môžu problémy čakať kdekoľvek. Nájdete tu diskotéky, aj s miestnymi mladíkmi. Zatiaľ sa však nikomu nepošťastilo zažiť také problémy a situácie, aké poznajú dovolenkoví nadšenci z Grécka, Talianska, Egypta, a podobne. V obchodoch nájdete priateľských a srdečných obchodníkov, predajcov. Niekde menej priateľských, no stále na tých lepších máte viac šťastia.

7. Nikde to nie je ďaleko

Povedzme, že neplánujete návštevu geologických krás ostrova, ale chcete chodiť na nákupy do potravín, do kaviarní, reštaurácií, barov, za nákupmi, chcete ísť na jednu, či druhú pláž a zároveň to nemať všetko ďaleko od svojho ostrov. Dá sa povedať, že do polhodinky máte z ktoréhokoľvek hotela chôdzou dostupné centrum. Po pláži, či po miestnych komunikáciách.

8. Výborné počasie

Počasie je skvelé. Minimum dažďa, maximum slnka. Neustály vietor. Ten vietor môže prekážať, iným vyhovuje. Vytvára pocit, že je mierny chládok. V skutočnosti však Slnko praží tak, že potrebujete vyšší faktor. Opálení prídete poriadne. Možno aj spálení.

9. To more!

More je zážitkom. Povedzme že sem nejdete kitesurfovať, ale oddychovať. Kúpať sa, opaľovať, plávať… Plávať v mori je síce pekné, no oveľa viac ako nejaké plávanie si tu užijete už len pobyt v mori samotný. Morský život, ryby, všetko klzké, či hýbajúce sa, je mimo vás. Akosi sa život vyhýba tejto aktívnej časti pobrežia. Santa María, kde sú všetky miestne turistické hotely, sa nachádza na krásnej rozľahlej pieskovej pláži. Je mimoriadne dlhá, deje sa na nej rôzny druh zábavy, no je extrémne čistá. Voda rovnako tak.

10. Nie tak častý cieľ

Kapverdy sú známe vďaka dvom ostrovom. Buď je to Boa Vista, alebo Sal. Len tieto dva sa dostali do ponúk cestoviek na Slovensku. Za mesiac tam odletí 500 Slovákov a za rok niekoľko tisíc celkovo aj cez lety z Viedne, či Prahy. Po pár rokoch lietania sa však stále Kapverdy neradia medzi obľúbené a najčastejšie ciele. Môže za to aj fakt, že nejeden návštevník Salu sa tam vracia. Ak však cestujete na Kapverdy, nie každý sa tým môže pochváliť a navštívili ste tým pádom nie až tak vykúkané a otrepané miesto.

Kapverdám a Salu sa venujú Kapverdy.1q.sk a Kapverdy.cestovanie.biz, alebo si pozrite Facebook stránky venované Kapverdám na https://www.facebook.com/Kapverdy-588720994499691/