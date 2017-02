Veľkonočný ostrov a veľké kamenné hlavy: teórie ich pôvodu

Veľkonočný ostrov je nepochybne obdarený prírodnými krásami, ktoré sem každý rok lákajú mnoho turistov. Patrí štátu Chille a v miestnom jazyku sa nazýva Rapa Nui. Tento najvýchodnejší ostrov Polynézie má okrem iného, jednu obrovskú zaujímavosť. Nachádzajú sa tu veľké a tajomné hlavy ľudí, ktoré boli vytvorené už v dávnych časoch.

Až do výšin

Svojou mohutnosťou vzbudzujú úžas. Ide väčšinou o 6-metrové hlavy, hoci niektoré z nich dosahujú výšku až 12 metrov a úplne najvyššia dokonca až dvadsaťdva metrov a váži 500 ton. Sú vytvorené zo sopečných vyvrenín, no načo presne ich obyvatelia Veľkonočného ostrova zhotovili, stále zostáva záhadou, hoci niektorí bádatelia sa domnievajú, že mali odplašiť prípadných nepriateľov pred útokom.

Veľkonočný ostrov a jeho neznáme tváre

Tieto sochy, ale nepripomínajú hlavy miestnych domorodcov, to vzbudzuje ešte väčší úžas. Ďalšou záhadou sú ich tváre. Črty sa ani pri najmenšom nepodobajú na polynézsku rasu.

Kde teda starodávni obyvatelia Veľkonočných ostrovov zobrali pre svoje sochy predlohu, nevedno.

Tajomstvo ich pohybu

Najväčším tajomstvom týchto hláv, ktoré domorodci nazývali Moai je to, ako sa dostali z lomu, kde boli vytesané do kameňa, na terajšie miesto bez použitia kolies či ťažných zvierat. Obyvatelia ostrova ich vytesávali vo vulkanickom lome vyhasnutého kráteru Rano Raraku. Na ostrove stoja alebo ich ležia stovky (odhadom 700 – 1 000). Premiestnených na svoje miesta bolo asi 540 sôch, ostatné ostali v lome. Archeológovia im postupne odkrývajú telá, ktoré skončili ukryté pod nánosmi zeminy. Vedci prišli s teóriou, že za pomoci lán, trpezlivosti a sily ľudí, ich dali do pohybu. Dve skupiny posúvali sochu dopredu, zatiaľ čo ďalšia skupina, umiestnená za Moai, používala povraz, aby udržala sochu vzpriamene. Podľa miestnych domorodcov sochy naozaj chodili.

Švajčiarsky spisovateľ Erich van Däniken podal teóriu, že ide o mimozemšťanov. Däniker je známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias. V každom prípade podľa overených faktov prvým belochom, ktorý na Veľkonočný ostrov vkročil, bol moreplavec Jakob Roggeveen a to v roku 1722 na Veľkonočnú nedeľu. Hoci to bol významný objav, pre miestnych obyvateľov nastalo doslova peklo v podobe chorôb, násilia a otroctva.