Joga a jej priaznivé účinky na celkové zdravie človeka

Joga. Ešte aj dnes sa mnohým pri tomto slove vybavia krkolomné polohy, indickí jogíni a mantry, fanaticky opakované ľuďmi, oslavujúcimi boha Krišnu. Joga je pre nich skrátka niečo nezvládnuteľné, niečo len pre vyvolených, ktorí dosiahli určitý level mentálnej úrovne. V skutočnosti už ale aj samotné slovo „joga“ svedčí o opaku. V sanskrite totiž znamená niečo ako „spojenie“, „jednota“ alebo „pridať sa“. A joga je naozaj pre všetkých. Mladých, starých, športovcov i odporcov pohybu.

Vylieči myseľ, uzdraví telo

V dnešnej dobe získava joga čoraz väčšiu a väčšiu popularitu. Zaujalo to aj vedcov, a tak začali skúmať jej účinky na ľudské telo a myseľ. Okrem známych faktov, že joga pomáha s bolesťami chrbta, zlepšuje flexibilitu či rovnováhu, zistili vedci aj oveľa zaujímavejšie poznatky. Pri dlhodobom cvičení zvyšuje joga funkcie chemikálií v mozgu, ktoré bojujú s depresiami a úzkosťou. Taktiež je dokázané, že u žien zvyšuje sexuálnu výkonnosť, k čomu prispieva aj fakt, že prostredníctvom jogy lepšie spoznávame svoje telo a prijímame ho také aké je. Starší ľudia zas ocenia, že praktizovanie jogy im môže pomôcť zvýšiť hustotu ich kostí a taktiež zlepšiť kognitívne funkcie a pamäť.

Základom je dych

Možno už začínate premýšľať o tom, že by ste jogu vyskúšali. Čím teda začať? Tým najdôležitejším, a to je dych. Na dychu je postavená celá filozofia jogy, je dôležitejší ako samotná technika polôh. Práve jemu vďačíme za vyššie spomínané blahodarné účinky. Hinduisti veria, že spolu s dychom do nás vchádza životná energia. Pomáha nášmu telu pohybovať sa bezpečne a plynulo, vedie ho polohami lepšie ako ktorýkoľvek jogín. Zároveň upokojuje myseľ a slúži jej na to, aby dokázala koncentrovať svoje myšlienky. Tie prídu, či chceme alebo nie. No nemali by sme ich nasilu potláčať, práve naopak, treba ich prijať. Sú totiž pripomenutím, že sa máme vrátiť k tomu jednoduchému, ale zázračnému nádychu a výdychu. Teda aj k prítomnosti.

Pripájam aj inštrukcie k dychovému cvičeniu, ktoré môže skúsiť každý, a pritom je to priam všeliek na nervový systém. Ide o striedavé nosové dýchanie, ktoré okamžite tlmí stres a zlepšuje sústredenie. Niekedy cítime, že nič nestíhame a doslova nás zahltia pocity úzkosti. A práve to je (paradoxne) tá chvíľa, kedy by sme si mali v pokoji sadnúť, nič nerobiť a dýchať. Najlepšie touto technikou:

Sadnite si do pohodlnej polohy a zavrite oči. Prsty ľavej ruky majte zložené, nechajte vystretý len palec a malíček (ako gesto „zavolaj“). Palcom zakryte ľavú nosnú dierku a zhlboka sa nadýchnite pravou. Následne malíčkom upchajte pravú nosnú dierku a vydýchnite ľavou. Znovu sa nadýchnite ľavou, potom palcom upchajte ľavú nosnú dierku a vydýchnite pravou. Opätovne sa nadýchnite pravou, uzavrite ju a vydýchnite ľavou. Je dôležité, aby dýchanie bolo veľmi pomalé, aby ste sa naplno dokázali sústrediť na každý nádych a výdych. Už tri minúty sústredeného dýchania dokáže rozjasniť myseľ.

Uplatnenie jogy v reálnom živote

Kto už sa do jogy naozaj dostane, môže sa od nej stať pomaly závislým. Nie je to násilné cvičenie typu „bez bolesti niet výsledku“. Niektoré typy jogy (napr. „power yoga“) sa síce niekedy podobajú na cardio cvičenie, vždy si so sebou ale nesú rovnicu: námaha = oddych. A to nielen telesný, ale aj duševný. Na všetko treba ísť pomaly, postupne, až kým si človek uvedomí, čo je práve preňho to správne. Joga je o postupnosti, chronológii, je ako život. Človek si prostredníctvom nej dokáže uvedomiť, že má počúvať vlastné telo a nájsť to pravé, pri čom sa cíti dobre. Toto poznanie si potom môže zobrať so sebou aj potom, čo odíde z podložky. Joga totiž nie je len cvičenie, ale aj inšpiratívny filozofický systém. Učí nás mať čisté a láskavé zámery voči každej žijúcej bytosti. A nič to nevyjadruje lepšie, než hlavné gesto a pozdrav „namasté“, ktorý znamená: „Klaniam sa pred dokonalosťou v tebe.“

Foto: pixabay.com