Jedovatý pavúk pradiarka pestrá na Slovensku najvýraznejší

Z pomedzi všetkých pavúkov, ktoré na Slovensku máme, je len jeden druh vážnejšie jedovatý. Jedovatý pavúk na Slovensku, ktorý vyvolal pred niekoľkými rokmi mediálne šialenstvo, je pradiarka jedovatá, alebo tiež pradiarka pestrá. V oboch prípadoch ide o názvy konkrétneho druhu. Nie je pôvodný a postupne sa k nám dostal z juhu. Latinský názov Cheiracanthium punctorium pomenúva malého pavúka, ktorý do obydlí nelezie.

Jeho životným prostredím je totiž voľné priestranstvo, lúky a pasienky. Pavučiny tká v tvare lievikov do vertikálnych tvarov medzi steblami trávy. Zámotok je utkaný z pevnej opakovanej siete, ktorú obyčajným prechádzaním okolo človek nepoškodí.

Nebezpečný alebo nie?

Pavúk sa na telo človeka dostane len ak sa pavúk nachádza mimo siete na steblách, je na prieskume, alebo cielene rozoberá jeho hniezdo. Hoci každý pavúk je svojim spôsobom jedovatý a len na Slovensku máme jedových pavúkov niekoľko stoviek druhov, jed tohto pavúka ako jediného na Slovensku možné cítiť v prípade pohryznutia aj u človeka. Nejde o najjedovatejšieho pavúka v Európe, no na Slovensku určite. Pôvodne stredomorský druh, sa u nás objavuje už niekoľko desaťročí. Jeho jed znáša človek rôzne a prejavy sú taktiež rôzne. Niektoré prípady si nežiadajú lekársku pomoc, pri iných už ľudia pomoc vyhľadajú. Prejavy uhryznutia sú vizuálne – dva drobné vpichy blízko pri sebe, a tiež pocitové, kŕčové bolesti, silné opuchnutie, tŕpnutie, zvýšenie teploty a ďalšie sprievodné javy. Niektoré zdroje uvádzajú, že pohryznutie môže byť smrteľné pre ľudí s oslabenou imunitou, chorých a veľmi malé deti. Určite môžu byť následky vážnejšie pre alergikov.





Hoci tento obávaný jedovatý pavúk pôsobí odporne a strašidelne, je pomerne malý. Pár centimetrov, veľmi ľahký a jeho pohyb necítiť. Docieliť pohryznutie je však komplikované. Stretnutie pavúka a človeka často prebehne bez toho, aby si to človek všimol a jeho prítomnosť vnímal. K tomu, aby pavúk pohryzol a použil svoj jed, je nutné ho vyprovokovať. A mať tiež poriadnu dávku smoly, že práve vo vašom prípade jed použije a pritrafí sa vám do cesty. Keďže jeho životným prostredím je voľná príroda a vysoká tráva, nevchádza do budov, pretože v nich nedokáže postaviť svoju sieť a nemá v nich ako využívať vietor.

Kde na Slovensku sa nachádza?

Lokalizovať ho je mimoriadne komplikované. Objaviť sa môže kdekoľvek na južnom alebo strednom Slovensku. Veľmi vzácny je napríklad na Kysuciach, na Liptove či Orave, odkiaľ neboli hlásené žiadne nálezy nadšencov pre článkonožce, odborníkov, či poranených nálezcov medzi bežnými ľuďmi. Zatiaľ sa objavujú informácie o jeho výskyte skôr z nížinných oblastí. A to aj tak len v prípadoch, kedy sa prejavil ako nebezpečný.

Žiadnu paniku! V prípade tohto pavúka sa často ani po strete s človekom často neprejaví, preto o jeho výskyte v niektorých oblastiach ani netušíme. Otepľovaním sa však bude dostávať rokmi ďalej a ďalej.

Ďalší jedovatý pavúk: Strehúň škvrnitý

Slabšie jedovatým pavúkom, ktorý útočí jedom na človeka len zriedka, je tiež strehúň škvrnitý – Lycosa singoriensis. Pavúk veľký okolo 5 až 6 cm, má tmavé telo posiate bielymi škrvnami, má štyri páry nôh a v predu pomocné končatiny na kŕmenie. Telo má zložené približne z dvoch rovnakých častí. Pavúk je husto ochlpený bielym výrazným ochlpením. Svoje nory si hĺbi do zeme. Ide o najväčšieho pavúka na Slovensku, ktorého nájdeme len na juhozápade Slovenska.

Foto: http://www.vivarista.sk/m/clanky/2518

Pavúky sú nevyhnutnou súčasťou prírody

Arachnofóbia je fóbia popisujúca stavy úzkosti a strach z pavúkov. Trpí ňou pomerne veľa ľudí, v drvivej väčšine sú to ženy. V skutočnosti sú pavúky výbornými spoločníkmi. Chránia nás pred hmyzom, chytajú ho do sietí a napríklad v maštaliach pavúky chránia zvieratá pred dotieravým hmyzom, najmä muchami. Pavúky nepatria medzi hmyz, ale ide o článkonožce. Do domov nám niektoré druhy lezú len preto, že chcú byť prvé, čo svoje siete utkajú práve vo vašom rohu, ktorý nie je ošetrený sieťou. Neprítomnosť sietí v rohu miestnosti berú ako príležitosť, aby tá ich sieť bola prvá a mohla tak loviť lietajúci hmyz práve na takomto nechránenom mieste. Prítomnosť bežných “slovenských” pavúkov netreba brať ako inváziu prírody. Nakoniec mnoho domácností pavúka okamžite neodstraňuje pre jeho prínos, najmä ak na jeho odstránení netrvá niektorý člen domácnosti, či možná pozornosť návštevy.

Zabiť jedného pavúka znamená nechať nažive niekoľko stoviek kusov lietajúceho hmyzu. Nezabíjajte pavúky.