Indulona, legendárny krém na pokožku, topánky… aj nábytok

Legendárny krém, ktorý znamenal pre povojnové Československo dôkaz pokroku a nevyhnutnosti, poznáme takmer po celý čas pod názvom Indulona. Jej názov pochádzal z pojmu industrializácia, ktorá s jeho účelom veľmi súvisela. Jej základ tvorí vazelína a očistená voda z artézskeho vrtu. Keďže už od dávna mal krém minimum umelých prísad a možných alergénov, neviaže sa s ňou žiadna zásadná reakcia, či zdravotná komplikácia.

História výroby

Farmaceutická spoločnosť Slovakofarma Hlohovec mala po vojne za úlohu vyvinúť krém, ktorý bude súčasne s nástupom robotníckej práce pomáhať ošetrovať pokožku manuálne pracujúcim ľuďom. Krém vytváraný bez škodlivej chémie sa z počiatku podarilo vyrábať a distribuovať po krajine do fabrík bez vlastného názvu. Ten prišiel neskôr, keď sa krém dostal aj do bežného predaja. Každý poznal indulonu, veď sa stala z nej legenda žijúca dodnes. Prvá a najznámejšia je univerzálna indulona vyrábaná od roku 1948, bola vyvinutá českými a slovenskými odborníkmi. Vyrábali ju v podniku, kde sa predtým vyrábal morfín, aj iné látky v tom čase zväčša pre potreby armády.

Zdokonalenie klasickej verzie tohto krému má na svedomí Prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc., držiteľ mnohých ocenení za svoju prácu v rozvoji dermatovenerológie, alergológie, imunológie a vôbec uznávaná autorita vo vedeckých kruhoch.

Legendárna všestranná Indulona

Smrdí, je mazľavá a nie každému bola príjemná. No aj tak bola pre mnohých jediným známym krémom. Tým že indulonu je možné od dávna použiť na mnohé účely, vznikli aj legendy. Indulona pomáhala pri tvrdých pätách, pri unavenej pokožke, zodratej a namáhanej pokožke, pri zbavení sa suchých rúk, svrbenia, niektorých kožných problémoch. Používajú ju mamičky detí na ošetrovanie exémov. Veľa krát práve inými krémami neúčinná liečba neraz získala pozitívne výsledky pri použití Indulony. Avšak keď našla využitie aj pri mazaní vŕzgajúcich dverí, fúrikov, pri natieraní topánok, aby z nich boli krásne a lesklé… vznikla aj legenda, že v prípade núdze je možné indulonu natierať aj na chlieb. To už síce pravda nie je, no dalo sa to očakávať. Veru, skúšali to niektorí, no oľutovali. Zlá chuť, reakcie brucha…

Využitie mala a má v domácej strojárine, pri kutilstve, pri náhrade oleja na reťazi bicykla a pri leštení povrchoch od kože, cez drevo po železo. Svojim spôsobom sa aj v našich končinách používala na odpudzovanie komárov. Pre výrazné aromatické zložky má úspech pri odpudzovaní komárov stále. V súčasnosti existuje niekoľko druhov Indulón, predáva sa prevažne v Čechách a na Slovensku. Mimo univerzálnu modrú poznáme aj nechtíkovú žltú, zelenú olivovú. Farby odlišujú obaly.