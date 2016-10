Hviezdička *: ako ju napísať, keď na notebooku chýba?

Najväčšími nedostatkami klávesníc notebookov, mimo iných, je tlačidlo Fn alebo chýbajúca hviezdička. Výrobcovia klávesníc a dizajnéri notebookov urobili niekoľko fatálnych chýb, za ktoré by ich mali potrestať.

Napríklad keď tlačidlo Fn pre alternatívne funkcie umiestnia presne tam, kde má byť CTRL a vy s CTRL akosi aj po rokoch počítate, keď skryjú Print Screen, enter vytvoria tak malý, že je to na zaplakanie, alebo keď vôbec neumožnia napísať hviezdičku ani pomocou nejakého skombinovania tlačidiel. No, našťastie to možné je. No musíte použiť klávesovú skratku a ešte jednu zásadnú vec – zapamätať si to pre budúcnosť.

Hviezdičku vytvoríte pomocou ALT + 42 = *

Pridržte na klávesnici tlačidlo ALT a stlačte za sebou 4 a 2. V prípade, že vôbec nemáte numerickú klávesnicu, prepnite na anglickú klávesnicu pomocou ALT + SHIFT a skúste nasledovnú kombináciu:

Na anglickej klávesnici stlačte SHIFT + 8 = *

Zaručený spôsob, ako sa dopracovať k hviezdičke je pomocou anglickej klávesnice. V prípade, že nefunguje možnosť prepnutia slovenskej klávesnice na anglickú pomocou ALT + SHIFT, je dobré siahnuť po manuálnej úprave. V dolnom pravom rohu pri hodinách a rýchlych voľnách ukazovateľa batérie a niektorých procesoch, sa ukrýva na okraji tejto oblasti označenie aktuálnej klávesnice. CS, SK, alebo EN. Pre použitie SHIFT + 8 je nutná anglická klávesnica – EN.

Znak * , čiže hviezdička

Hviezdička je dôležitý znak. Pokiaľ ju máte priamo dostupnú na vašej klávesnici, automaticky vytvára v niektorých textových editoroch odrážky. Napríklad vo Worde, ak začnete vetu hviezdičkou a záver vety potvrdíte enterom, vznikne odrážka s čiernou guľkou na začiatku. V typografii sa používa na označenie ďalších dodatočných podmienok, ktoré sú spresnené často pod textom, alebo v osobitnej formulácii. V prípade, ak máte numerickú klávesnicu, hviezdička nad deviatkou znamená pre softwarovú kalkulačku násobenie.

TIP: Ozaj, viete ako vyvoláte kalkulačku na počítači s Windows? Jednoducho pomocou WIN + R (enter) a do okna vpíšte CALC (enter). Ak hľadáte ďalšie špeciálne znaky, skúste nahliadnuť na zoznam znakov.