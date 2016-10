Hélium: prečo mení hlasivky a je vdychovanie nebezpečné?

Hélium je zaujímavý plyn. Ľudskému telu neškodí nijakým spôsobom. No ak s ním narábame ako so zaujímavou zábavkou, ktorá nám mení hlas, nezaškodí si uvedomiť jednoduchú vec. Na to, aby človek dokázal žiť, pľúca mohli pracovať spolu s krvou a srdcom, potrebujeme kyslík. Je teda nemysliteľné nahradiť v pľúcach kyslík héliom.

Prečo mení hélium hlasivky?

Na pochopenie, prečo hélium mení hlasivky, je nutné poznať prácu hlasiviek. Tie fungujú len vďaka chveniu a prúdeniu vzduchu. Ak rozprávame a tlačíme vzduch z pľúc von príliš silno, z bežne vyslovovaných slov vznikne hlasité slovo. Ak zastavíme v strede slova prívod vzduchu, slovo nedopovieme. Nuž a vzduch má svoju hustotu, skladá sa z viacerých plynov, no prevažne z kyslíka. Farba hlasu a artikulácia však závisí od jednotlivých záhybov, dutiniek, zubov, hrdla a spôsobu reči. Keď sa však nadýchneme hélia, má veľmi nízku hustotu, nezlučuje sa s inými plynmi a vypustené hélium sa vďaka svojej hustote okamžite vznáša a smeruje do horných častí atmosféry. Veľmi nízka hustota v podstate zvýši frekvenciu nášho hlasu a toto zvýšenie my vnímame ako piskľavý hlas.

Zaujímavosťou nepochybne je, že ktokoľvek nech očakáva akokoľvek znieť svoj hlas, vždy je prekvapený, že výsledok nečakal.

Zabavte sa s balónikom naplneným héliom

Oplatí sa nepreháňať hru s héliovými balónmi. Rovnako ako plniť pľúca akýmkoľvek plynom, ani pri héliu nemôžeme očakávať, že ľudské telo sa s neprítomnosťou kyslíka vyrovná ľahko. Srandovať minútu s nejakým balónom ešte nespôsobí žiaden zdravotný problém. Ľudské telo má zásobu kyslíka dostatočne veľkú na viac ako minútu. Udržiavať však v pľúcach opakovane len hélium počas niekoľkých minút však môže znamenať zadusenie podobné na zadusenia pri požiaroch. Samozrejme, k takémuto stavu môže dochádzať len v prípadoch, kedy máte po ruke rovno 8 balónov a vaše nadšenie zo zmeny hlasu vás fascinuje až príliš. Opakom hélia je fluorid sírový, alebo antihélium, ktorý má naopak vysokú hustotu a preto ako ťažký plyn pri vdýchnutí a vydýchnutí vytvára veľmi hrubý hlas. Aj pri ňom sa treba mať na pozore, ako pri héliu.