Spevák George Michael zomrel na Vianoce vo veku 53 rokov

Autor jednej z najznámejších vianočných skladieb zomrel na Vianoce. George Michael, najznámejší vďaka pôsobeniu v dvojici WHAM! tvoril dvojicu so spolužiakom Andrewom Ridgeleym, ktorý zostal jeho blízkym priateľom až do súčasnosti. Veľké hity dvojice ako Last Christmas a Wake me up before you go go z osemdesiatych rokov sú populárne dodnes. George Michael však zaujal aj sólovou dráhou.

George Michael – Georgios Kyriacos Panayiotou

Jeho skutočné meno bolo Georgios Kyriacos Panayiotou. Narodil sa v East Finchley v severnom Londýne 25. júna 1963. Kyriacos Panayiotou, jeho otec bol cyperský Grék. Jeho matka, Lesley Angoldová, bola tanečnica. V 19. rokoch sa priznal k bixesualite, neskôr sa stal jednym zo svetovo najznámejších homosexuálov medzi celebritami. Preslávil sa aj sexuálnymi škandálmi. Medzi jeho blízkych priateľov patril Elton John, ktorý sa ako jeden z prvých vyjadril k jeho smrti. Zomrel počas vianočných sviatkov 25. decembra vo svojom dome v blízkosti rodiny. Presné príčiny nie sú známe, no v súčasnosti ho netrápili choroby, preto sa špekuluje, že príčinou smrti mohla byť zástava srdca.