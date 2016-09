Fio – aj banka môže byť priateľ, na ktorého sa dá spoľahnúť

Nie, toto nie je reklamný článok. Dlhodobé porovnávanie bánk na Slovensku mi však dovoľuje zhodnotiť banku, ktorá vám vie pomôcť viac, než v rovnakých situáciách banky iné.



Hovorí sa “v núdzi poznáš priateľa”, no v skutočnosti to spoznáš aj pri službách a v obchode. Nájsť výbornú banku, ktorá vás poteší svojimi poplatkami je tiež vzácne. Ak nezneužíva problém či potreby svojich klientov, je to plus pre obe strany. Aj s našim osobným fungovaním sa spája používanie Fio banky, českej spoločnosti fungujúcej aj na Slovensku. A práve pre túto konkrétnu medzinárodnosť v nej dokáže nájsť ďalšie plusy obchodník, aj bežný klient.

Účty bez poplatkov

Kto spolupracuje s Českou republikou, alebo sa z Čiech sťahuje na Slovensko, ocení fakt, že zriadením slovenského účtu dostáva automaticky k slovenskému aj český. Za niekoľkoročné fungovanie banky si od vás nevypýta ani euro. Osobne som rezignoval na sľuby bánk o takom a takom úroku. Konkurenčná banka s účtom bez poplatkov známa neustálym znižovaním úrokov, pri veľkých uložených sumách dáva nižšie úroky ako účtuje dane, čiže na účte je z nepochopiteľných dôvodov stále menšia a menšia čiastka. Vo Fio banke som vyskúšal viacero prevodov do zahraničia, výberov kartou v ďalekej Ázii, presunov medzi účtami a krajinami bez toho aby bolo nutné chodiť do banky. Po presne troch rokoch používania môžem recenzovať Fio banku ako nástroj vhodný pre kohokoľvek, kto nepotrebuje do banky chodiť neustále a osobne.

Obavy, či neistota

V súčasnosti je pomerne bežné dostať sa do problémov, pozabudnúť na splátky, alebo len na niečo pozabudnúť v rámci poplatkov. Priveľmi prísne nastavenia, povinnosti, poplatky, nevyhnutnosť brať so sebou ďalšie nástroje, GRID karty a podobne, po čase človeka oslabia. V čase dospelosti v ére viacerých účtov bánk pre ľudí do 26 rokov bezplatne, som si zriadil viacero účtov a mal tak čo s čím porovnávať. Vo veku 31 rokov, kedy sa ma netýkajú výhody účtov pre mládež, vidím fungovanie bánk inak. Zažil som teror, vydieranie, absurdné poplatky, aj klamstvá zo strany niekoľkých bánk. Dokonca vyhrážanie exekútormi od nemenovanej zelenej banky, ktorá sama zabudla zrušiť zrušený účet. Nezrušený účet po rokoch vďaka poplatkom padol poriadne do mínusu a práve tento mínus chcela banka po mne vyrovnať rovno s exekútorom. Banka v skutočnosti nezrušila účet, ktorý však na papieri zrušený naozaj bol. Súčasne s inými účtami využívam Fio banku, ktorá by pokojne mohla byť jedinou bankou, nebyť záväzkov v inej. Za tri roky fungovania som sa nedokázal stretnúť s jediným problémom, ba naopak. Fio banka sa viaže s niekoľkými udalosťami, ktoré by iné banky nevyriešili vôbec. Aj o nich bude v dnešnom článku reč. Pri neistote na viacerých frontoch následne poteší, ak jeden platobný kanál máte bez potreby údržby, kontroly a obáv, či budete mať na účte dosť na mesačné poplatky. Fio si nevezme nič, čo jej nepatrí.

Osobný pohľad na Fio banku

Zvláštny názov ju odlišuje od iných. Známa je nám mnohým ešte reklama s Jirkom Mádlom a krásnou slovenskou letuškou, ktorú hrala Zuzka Slamková. Načrtnutá československá tematika je s bankou spojená v tom, že je v dvoch menách, dvoch účtoch a viete tak fungovať na dvoch trhoch. Je jedno, či ste podnikateľ, alebo súkromná osoba. Prakticky ide o azda jedinú banku, ktorá vás nenechá v štichu ak nemáte po ruke telefón, zomrela batéria, prípadne ste v maximálnom strese, kedy to jediné, čo potrebujete, je vedieť stav konta a úspešnosť trvalých príkazov. Na prihlásenie totiž mobil nepotrebujete. Na akýkoľvek prevod už áno. Ďalšou mimoriadnou výhodou pre mňa osobne je vlastný login a vlastné heslo pri ktorého zostavení mi nebolo prikazované heslo a počet rôznych znakov. Hoci banka umožní vlastné prihlasovacie údaje, peniaze dostatočne chráni práve pomocou ochranných sms. Dôvodov, prečo takto hodnotím Fio banku, je niekoľko. Najmä však fakt, ako veľmi Fio banka pomohla previesť nemalú sumu zo SR do ČR a do inej českej banky v rámci jediného dňa, keď iné metódy zlyhali.

Prednosti

Prehľadný internet banking:

Banka má málo pobočiek, nemá bohaté zastúpenie, ako iné banky a to je jej nevýhodou. Dnes však veľmi do banky chodiť nepotrebujeme a tak sa spoliehame na platby kartou a internet banking. Je tomu už druhý rok, čo som celkom zanechal platby z iných dvoch používaných bánk a využívam účet na Fio. Pri opakovaných platbách sa okienka predvyplnia vďaka pamäti prehliadača. Banka tieto hodnoty prepustí, kým iné banky nie. Dokonca, kým iné banky celé prostredie riešia v špeciálnych programovacích jazykoch, či dokonca vo flashi, Fio banka si vystačí s jednoduchým prostredím nenáročným na výkon počítača a funguje tak absolútne všade.

Český aj slovenský účet:

Účet v EUR a účet v CZK je výborná vec. Povedzme, že nakupujete na českej inzercii alebo v českom obchode. Neraz sa vám podarí nakúpiť lacnejšie v CZK ako po prepočte pri platbe v mene EUR. Na Slovensku zrušené Aukro sa najbližšie nachádza v Čechách a úhrada v CZK je opäť výhodou. V banke si viete veľmi rýchlo zmeniť svoje eurá na české koruny, prípadne opačne. Presunom z jedného účtu na druhý. Počítajte s tým, že sa tak deje podobne ako v zmenárni, čiže podľa aktuálneho kurzu. Ak ste si objednali zájazd v českej cestovnej kancelárií a potrebujete spraviť úhradu v CZK zo Slovenska, my sami sme s tým mali v minulosti problém. Slovenské banky pri úhrade v cudzej mene vytvárajú mierny chaos a klient ani netuší, čo vlastne potrebuje. Aj český aj slovenský účet má svoje vlastné rozhranie. Základom je prepnúť si na správny účet už hlavnú ponuku a prvé nastavenie. Ihneď pri vstupe vidíte pohyby a to je vlastne aj s konečným zostatkom to najhlavnejšie, čo potrebujete v rámci informovanosti vedieť. Vo Fio banke to však problém nie je. Peniaze prevediete dokonca v tom istom dni. Pomocou zrýchlenej platby. Ak by sa náhodou stalo, že si popletiete prihlásenie a namiesto vstupu na fio.sk vojdete a prihlásite sa cez fio.cz, vôbec nevadí.

Poplatky:

Vo FIO banke som zažil jediný poplatok celkom na začiatku. Zisk karty Maestro je k účtu bezplatný. Ak som chcel aj kartu pre český účet, zaplatil som malú sumu okolo 3 eur za vystavenie karty aj pre český účet. Nikdy som tento krok neoľutoval a aj núdzový výber z českého účtu na Slovensku ma nikdy nestál žiaden poplatok. Rovnako ani žiaden poplatok za vedenie účtu, prijaté peniaze, hotovosť a ani nič ďalšie.

Zrýchlená platba nie je likvidačná:

Neprehľadnosť toho, ako takýto proces na Slovensku funguje, umožní niektorým bankám vypýtať 80 EUR a viac za prevod veľkej sumy do ČR. V našom prípade sme sa takmer popálili po tom, čo neprešla iná platba a bolo nevyhnutné uhradiť rezervované letenky českej cestovnej agentúre do 24 hodín. Zlyhala iná československá banka, zlyhala rovnako tak aj nemenovaná silná banka. V oboch boli účtované priveľké poplatky za službu, ktorú nakoniec prekvapivo vyriešila Fio banka bez potreby zapájania zamestnancov a to dokonca za neuveriteľných 0,20 centov. Fio banka totiž ponúka zrýchlenú platbu za 0,20 centov, čo je oproti poplatkom iných bánk neuveriteľný rozdiel. Práve tento fakt a rozdiel oproti skúsenostiam na iných miestach bol dôvodom, prečo sa ZN.sk vyjadruje k fungovaniu našich bánk a najmä jednej konkrétnej.

Správa kariet:

Internet banking umožňuje vstúpiť do prehľadnej a jasnej sekcie venovanej pri každom účte aj karte, k tomuto účtu vydanej. Táto časť rozhrania umožňuje zmeniť limity výberov, zobrazí všetky údaje o kartách, aj jej vizuál, ak si nie ste istý tým, ako vyzerá. Pod každou kartou je odklik na prehľad všetkých platieb vykonaných danou kartou.

Prihlásenie:

Mimoriadnym plusom je rýchlosť prihlásenia. Opakovane sa mi darí prihlasovať v priebehu 4 sekúnd a menej, ak si prehliadač pamätá údaje. Bez zapamätania sa prihlasujem do 8 sekúnd a menej. Pred prístupom k účtu a pohľadu na platby, či zostatky mi nebráni čakanie na SMS, či nutnosť mať pri sebe mobil. Som neporiadny. Nenosím so sebou mobil, ale moje konto ma zaujíma. Fio je žiaľ jediná banka, ktorá neporiadnym ľuďom vychádza v ústrety.

Riešenie pre tých, ktorí žijú v ČR aj SR súčasne:

Niektorí sme naozaj takí, ktorí žijú prechodne v ČR alebo SR, prípadne sa medzi oboma krajinami pohybujú. Je následne výnimočné, že nemusíte mať dve banky pre obe krajiny, ale postačí jedna. Viete presúvať peniaze a môžete sa vyhnúť zmenárni. Zmeníte si ich jednoducho vo svojom účte.

Som klientom Fio banky, ktorý od banky nezískava odmenu za tento článok. Nevyužívam ďalšie služby, pôžičky a investovanie, ktoré banka ponúka rovnako tak. Uvedený súhrn vychádza z osobných a reálnych skúseností.