Film Wonder Woman a prvá ukážka, vyvolenou je Gal Gadot

Fanúšikovia komixov a ich sfilmovaných podôb sa dočkali. Wonder Woman sa v kinách začne objavovať od júna 2017. Na svete už sú aj prvé filmové ukážky.

Wonder Woman Princezná Amazonka

Princezná Amazonka, ako sa členke komixového zoskupenia super-hrdinov Justice League of America, tiež hovorí, bola dlhodobo očakávaným sfilmovaným projektom. Čakalo sa na vytvorenie konečne prvého filmu o super-hrdinke, v komixovom svete celkom najznámejšej. Wonder Woman nie je žena zo súčasnosti, ale z minulosti z dávnych mytologických dôb, v časoch krásnych a mimoriadne silných bojovníčok – Amazoniek. Wonder Woman je práve jednou z nich, čo sa dostáva až do doby takmer súčasnej, do čias počas I. svetovej vojny. Pomaly sa zoznamuje aj s moderným svetom a zachováva si pritom svoju zvodnosť, krásu aj nehu. Podľa ukážok film vyzerá na zaujímavý akčný filmový počin, oplývajúci akčnými scénami v podaní neobyčajnej ženy. Jej meno sa určite nebude prekladať. Vzniklo by totiž niečo, čo by si skutočný fanúšik komixu a filmu už nespojil a možno ani nechcel dodatočne spojiť.

Obsadenie

Hlavnú úlohu získala krásna a zvodná izraelská herečka Gal Gadot. Židovka so zvláštnym menom, neobyčajnou krásou, aj keď tiež so zvláštnymi skúsenosťami. Slúžila pár rokov v armáde a tak nemá núdzu o kondičku a bojové skúsenosti. Ďalšou je dôležitá postava pilota Steva Trevora v podaní Chrisa Pineho známeho predovšetkým z nových filmových spracovaní Star Treku. Film Star Trek: Do neznáma mal premiéru v auguste 2016, čiže Chris očividne nezaháľa.

Pre lepšiu orientáciu: DC comics, z ktorých Wonder Woman pochádza, nie je Marvel (X-men, Spiderman, Sin City, Ironman, Hulk, Thor, Fantastická štvorka, Kapitán Amerika). Rovnako z DC Comics pochádzajú postavy Batman, či Superman. V komixoch je Wonder Woman v určitom období priateľkou Supermana, v inom zas priateľkou Batmana. Vo filme Wonder Woman sa dokonca naozaj stretne s Bruceom Waynom, ktorý za spravodlivosť bojuje v obleku Batmana.