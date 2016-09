Európsky týždeň mobility 2016 a MHD v mestách zadarmo do 22. 9.

Je zvláštne, koľko ľudí dnes bolo v električke prekvapených, že si označili lístok “zbytočne”. Ani netušili, že prebieha ďalší ročník iniciatívy s názvom Európsky týždeň mobility 2016. Viacero cestujúcich v Bratislave totiž vedelo o dni počas Summitu, no propagácia týždňa mobility v rámci MHD už akosi ušla, alebo sa skryla za nepochopením. Nevedemosť a neistota tak predsa len poslala mnohých k označovačom. Tento krát sa totiž Európsky týždeň mobility nestretol s takou propagáciou, ako tomu bolo minulý rok.

Európsky týždeň mobility prebieha od 17. do 22. septembra 2016

MHD bezplatná pre držiteľov vodičských preukazov, aj nie

Európsky týždeň mobility naozaj prebieha. Ktokoľvek s vodičským preukazom sa v rámci bratislavskej (len v rámci MHD), alebo prešovskej mestskej hromadnej dopravy v I. tarifnom pásme (mesto Prešov a obec Ľubotice), môže previesť bezplatne. Musí sa však preukázať vodičským preukazom vydaným v členskej krajine EÚ. Týka sa to teda aj majiteľov českých, rakúskych, nemeckých a ďalších preukazov, ktorí by inak cestovali autom. Na sociálnych sieťach spomínaná podmienka vlastniť aj technický preukaz od auta je nepravdivá. Preukazovať sa technickým preukazom by totiž znamenalo, že celá posádka bežne chodiaca na jednom aute by si musela odstrihnúť stránku z techničáku a podmienka pripomína akcie pre mamičky, ktoré by museli dokazovať, že naozaj v posledných pár rokoch rodili.

Trnava podporuje európsky týždeň mobility taktiež do 22. septembra. Zaujímavosťou však je, že v posledný deň, práve počas 22. septembra nebude platiť podmienka jazdy na vodičský preukaz, ale dopravu budú mať zadarmo úplne všetci. Informuje o tom stránka imhd.sk. Trnava na rozdiel od iných miest dodala celej iniciatíve ešte mohutnejší a zaujímavejší rozmer. Spustila niekoľko podujatí, ktoré vytvárajú osvetu o dôvodoch vzniku týždňa mobility a snahe propagovať alternatívne druhy dopravy viac, ako ktorékoľvek iné mesto. Zoznam podujatí nájdete na stránke trnava.sk.

V rámci žilinskej mestskej hromadnej dopravy si cestujúci môžu užiť štvrtok 22. septembra ako Svetový deň bez áut a využiť MHD zadarmo. Ani tam nebude obmedzenie na vodičák, či dokonca techničák od vozidla. Bezplatná doprava 22. septembra sa Žiliny týka od 0:00 do 24:00, čiže celý deň. Informácie o celom týždni v Žiline sme však nenašli, len v rámci 22. septembra.

V Košiciach musíte ukazovať aj technický preukaz

Slušne diskriminačné majú podmienky v Košiciach. Tam už totiž nejde veľmi o Deň mobility, ako skôr o Deň buz… Ak náhodou bežne cestujete viacerí v jednom aute, nárok na bezplatnú dopravu má len vodič vašej bežnej posádky. Len ten totiž môže mať pri sebe technický preukaz. Hoci zvyšuje riziko, že ho môže stratiť, alebo nechať v práci, je povinný ho mať pri sebe. Bežné prípady, keď manžel vezie manželku do práce a ďalej pokračuje sám, sú neprijímané. V konečnom dôsledku ak takéto auto vyráža, nemá zmysel u jedného cestovať s MHD a u druhého štartovať auto. Smutné.

V Košiciach je teda Deň mobility 2016 len z polovice vďaka podmienke preukázať sa úplným osvedčením o evidencii vozidiel – platným technickým preukazom.