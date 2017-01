Čo obsahuje (ultra) all inclusive hotela na dovolenke?

Vychutnať si letnú dovolenku s all inclusive nie je žiadna hanba. Raz za čas si človek môže dopriať aj koncept oddychu, v ktorom sa nemusí naháňať za jedlom, oddáva sa oddychu a určite aj miestnej gastronómii. Tá je pritom tiež spôsobom, ako krajinu spoznávať. Je však ťažké pokladať ho za univerzálny pojem, v ktorom je vždy to isté aj na viacerých miestach súčasne.

Bežným prípadom hotelov, kde je obľúbená forma stravovania a služieb all inclusive, sú dovolenkové rezorty. Tie, v ktorých chceme tráviť čas zábavou v areáli, na toboganoch, na občasných výletoch mimo hotel, alebo na všetkých atrakciách, ktoré hotel ponúka. Štandardnou je ponuka s týmto typom služieb napríklad v Egypte, Tunisku, Turecku, nie už takou samozrejmosťou v Grécku a iných krajinách. Sú hotely, ktoré ponúkajú stravovanie all inclusive, no zároveň aj jeho vyšší level.

Čo je to all inclusive?

All inclusive znamená, že máte všetko obsiahnuté… no dobre. Slovo „všetko“ je síce len doslovný preklad, ale týka sa rozsahu služieb, ktorý je očakávateľný a napríklad aj definovaný. Zväčša ide o neobmedzené čerpanie služby v rámci raňajok, obedov a večerí, v rámci miešaných nápojov, rozlievaných alkoholických nápojov, nealkoholických, niektorých importovaných a podobne. Za importované sa pokladajú značkové a známe, ktorých konzumácia by za bežných okolností stála veľa.

Ultra all inclusive je akýsi vyšší level

V jednom hoteli môže znamenať len rozsah stravovania. V inom do tejto koncepcie počítajú aj ďalšie nestravovacie služby. Napríklad bezplatný vstup do WELLNESS, kým inde je vstup bezplatný aj pre klientov s polpenziou. Klienti s All inclusive môžu v rôznych hoteloch čerpať aj také ojedinelosti, aké v iných hoteloch nenájdete. Kým v niektorých hoteloch sa nachádzajú určité lepšie vecičky v rámci bežného all inclusive, iné nazývajú svoje vylepšenia aj ako „ultra all inclusive“. Buď tak odlišujú lepšie detaily od základnej verzie, alebo len svojej službe dodávajú punc elegancie a luxusu. Ak teda holdujete kilogramom nanukov, zmrzliny, kebabu, pity, alebo gozleme, siahnuť môžete po hoteloch s extra prídavkami. Marocký hotel Be Live Saidia vám ponúkne kajak na otvorenom mori, podobne ako niektoré hotely na Kanárskych ostrovoch. Nie bežnou súčasťou je konzumácia v nočných baroch a na diskotékach, ktorú zmení náramok na ruke.

Pre deti a milovníkov zmrzliny má nejeden hotel riešenie v podobe balených nanukov, alebo rovno porciovanej zmrzliny. To je prípad napríklad tureckých hotelov Papillon, či hotela Port Nature. Súčasťou all inclusive môžu byť aj tak neobvyklé výhody ako cigarety (luxusné hotely v južnej Amerike), vlastné víno, bezplatný akvapark,

Bežným javom sú drobné radosti ako hodina billiardu bezplatne, bezplatné tenisové kurty. Sú však aj hotely, pri ktorých zaplatiť si za rozšírené služby znamená k večeri získať mimo bezplatnej kávy aj jeden pohár vína. Na šťastie tieto prípady veľmi strohého all inclusive sú skôr vzácne.