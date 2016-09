Chodenie s “Buddy” Pokémonom, novinka v Pokémon Go

V posledných dňoch vo svete Pokémon Go ani nepočuť o ničom inom ako o novej funkcii Pokémon Buddy. Tá sa z neznámych príčin najskôr objavila na neoficiálnych miestach a na tých oficiálnych stále nie. Viacerí, ktorí neradi riskujú alternatívou „apk mirror“, tŕpli a očakávali oficiálnu aktualizáciu na Google Play, ktorá je však rozdielna pre jednotlivé krajiny. Aj preto sa niektorí hráči kochali novým pohľadom na svojho avatara aj s imidžovým doplnkom „Buddym“.

Buddy režim

Aktivovať si buddyho znamená aktivovať si Pokémona, ktorý chodí stále s vami a nie je ukrytý v Pokéballe. Výrobcovia v štúdiu Niantic tak zrejme vyhoveli žiadostiam hráčov. Animovaný seriál totiž priniesol pohľad na Asha, ktorý so sebou stále bral pokémona Pikachu. Nuž a rozdiel oproti seriálu a hernej verzii bol ten, že ste sami a pokémoni sú ukrytí v pokéballoch. Nový režim v hre však umožní vo výbere vašich pokémonov aktivovať konkrétneho vami vybratého ako sprevádzajúceho kamaráta. Funkcia Buddy je tak mimoriadne očakávaná a ocitnúť sa v aktualizácií mohla kedykoľvek. Podľa posledných informácií už je však k dispozícií v poslednej aktualizácii na Google Play aj u nás. Takže ak túžite nebyť viac sami na vašom love, odteraz máte príležitosť. Ilustračné snímky pochádzajú od hráčky v skupine na Facebooku združujúcej hráčov prevažne z Bratislavy. Vidieť tak živú komunitu reálnych hráčov, ktorí za Pokémonmi naozaj vyrážajú a cestujú.

Buddy a Candy

Pre hráčov znamená nová funkcia aj príležitosť pre nazbieranie špeciálnych sladkostí, v hre nazývaných Candy. Najmä v prípade, kedy sa ťažko ku konkrétnym druhom Pokémonov získavajú Candy, sa oplatí takého vytiahnuť si ako spoločníka. Nazbierať dostatočne veľa Candy pre Pikachua môže byť ťažké. Najmä ak naozaj chcete získať ďalšie vývojové štádium Raichu. Buddy však bude cestou, ako to dosiahnuť ľahšie. Za spoločne odchodené kilometre totiž Candy vyslovene daného druhu Pokémona začnú pribúdať, ako upozornila hráčka Hanakin46.

Zaujímavosť: údajne sa po 10 kilometroch Pikachu rozhodne vysadnúť svojmu majiteľovi na plece tak, ako je to známe zo seriálu. Jeho malé labky to skrátka odchodiť zrejme nezvládnu. Informácie kolujú internetom a spomenula ich aj autorka snímkov. Ďakujeme Hanakin46 za ukážku novej funkcie.

Pokémon Go

Mimoriadne úspešná mobilná hra Pokémon Go zaujala už pred prázdninami zaujímavými vlastnosťami, ktoré ľudí prinútili vyraziť do prírody, do ulíc a nesedieť doma. Hoci našlo sa viacero neprajníkov a tých, čo ďalšiu vlnu pokémánie považovali za „šialenosť“, dnes vysvitlo, že nejde o v ničom horšiu hru, než sú akékoľvek iné, ba skôr naopak. Táto konkrétna spája ľudí, zoznamuje ich, vyráža s nimi do prírody, núti sa ich chýbať, chodiť a to len za účelom úspechu v hre samotnej. O viac ako 10 dní sa na Slovensku objaví aj prvá kniha venovaná hre Pokémon Go s kompletnými radami, odporúčaniami, fintami a bude akýmsi pomocníkom pre hráčov, určeným priamo do terénu. Autorom je hráčka Ivy St. Ive.