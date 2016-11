Cestujete s deťmi za hranice SR? Bez detského pasu už ste “pašerák”

Zdá sa nám to možno ako hlúposť, ale dieťa potrebuje pas pri vycestovaní kamkoľvek za hranice Slovenska. Možno sme si len za posledné roky zvykli, že hranice sú otvorené, kontroly nie sú žiadne a skočiť si na nákupy do Rakúska, či do Poľska je vecou krátkeho rodinného výletu. Lenže aj krátky výpad za hranice Slovenska bez rozdielu, o ktorú krajinu ide, si vyžaduje mať pri sebe doklady. Kým dospelému stačí občiansky preukaz, deti musia mať pas. Bezpodmienečne. Iný doklad je neakceptovateľný až kým im nevznikne nárok na vlastný občiansky preukaz.

Pas je pre deti nevyhnutnosť

Obchodovanie s deťmi je problémom v rámci ktorého sa s posádkou auta s deťmi bez dokladov nebude príliš zdržiavať žiadna hraničná kontrola a snažiť sa prejsť hranice bez dokladov je zbytočné. Horšie je naraziť na hliadku za hranicami už na území cudzej krajiny, pokojne Českej republiky, kedy môže nastať niekoľko problémov. Už malý novorodenec si totiž vyžaduje svoj vlastný pas a teda doklad s fotografiou vydávaný na základe presnej evidencie obyvateľstva a s platnými údajmi, vydávaný štátom. Dieťa do 15 rokov nemá iný druh dokladu s fotografiou, ktorý by bol prijateľný v cudzine, než cestovný pas. Cena pritom nie je likvidačná. Prvý pas pre dieťa do 6 rokov stojí 4 EURÁ, prípadne 8 EUR ak ho potrebujete do 10 dní, alebo 12 EUR ak ho potrebujete ešte rýchlejšie. Zápis v cestovnom pase dospelého rodiča nestačí a po novom sa už ani takýto zápis nepoužíva.

POZNÁMKA: To, či je do krajiny možný vstup len s občianskym preukazom je pre dieťa irelevantné. Veď práve ani ten občiansky preukaz predsa nemajú. Pas potrebujú kdekoľvek.

Tichá skutočnosť

Slovenské rodiny žijúce v pohraničí v Maďarsku a Rakúsku majú povinnosť a neustále na pamäti branie pasov pre deti. Zabudnutie dokladov mimo cudzinu tak môže byť väčší problém, než v rámci našej krajiny. Tiež sa veľmi často stáva, že rodina vyrazí na nákupy do Hainburgu, do Viedne, navštíviť populárny G3 Gerasdorf, pamiatky, alebo v rámci rodinných výletov vyrážajú po cyklomoste do Rakúska, do Čiech, na turistiku do Poľska, alebo len na návštevu k niekomu za hranice, kde už sa hovorí česky a platí českými korunami. Je v podstate jedno, že je to na hodinku, či na pár minút. V mnohých prípadoch sa rodiny pozabudnú, alebo ani netušia, že ich dieťa potrebuje vlastný cestovný doklad. Nález takéhoto prípadu je potom o zhovievavosti polície, ktorej sa pošťastí nájsť a aj zistiť, že ide o prípad nechceného “pašovania” dieťaťa, ako vlastne s vami naloží.