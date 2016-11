Boot Fitting, tepelne tvarovaná lyžiarka. Keď sedí ako uliata

Nie každá noha lyžiara je rovnaká. Vlastne žiadna nie je rovnaká. Preto má takzvaný boot fitting, v preklade tvarovanie lyžiarky, veľký význam. Dokonca väčší, než si na prvý pohľad môžeme myslieť. Moderné technológie sa čoraz viac dostávajú v rôznych oblastiach k bežným ľuďom a tak prekvapivo existuje pomoc aj v oblasti individuálnych úprav tvaru a výstelky lyžiarky. Ocenia to najmä ľudia s anomáliami, veľkými nohami, tvarovanými do šírky, s kostnými výrastkami, ľudia s vybočeným palcom a pri ďalších možných fyzických prvkoch. Občas skrátka vieme o lyžiarke, ktorú nechceme pustiť, no zároveň vieme o probléme na nohe, kde tlačí, hoci by nemusela.

Keď lyžiarka sedí ako uliata

Spojenie “sedí ako uliata” alebo spojenie “lyžiarka na mieru” bolo donedávna doménou profesionálnych lyžiarov. Vrcholovým športovcom výrobcovia lyžiarok tvarujú obuv vždy presne na mieru. Lyžiar tak získava najlepšiu možnú veľkosť, tvarovanie a tesnosť lyžiarky pre potreby. Mať dobrú lyžiarku znamená vyhrávať bez následkov a to následne znamená reklamu pre výrobcu lyžiarky. Perfektne sediacu lyžiarku si však dnes môžu obstarať aj bežní lyžiari. Obchody začali ponúkať službu tepelne tvarovanej lyžiarky len nedávno. V posledných rokoch a najmä na túto sezónu tak bude niekoľko predajcov na Slovensku pripravených aj na požiadavky tohto typu. Boot Fitting teda pozostáva z tvarovania lyžiarky, modelovania vnútornej lyžiarskej topánky a celého skeletu podľa tvaru nohy samotnej.

Boot fitting, čiže varovanie lyžiarky

Ako je nám známe, plast pri vysokých teplotách mäkne. Pri ideálnych teplotách sa však nedocieli len zmäknutie, ale aj zachovanie svojho pôvodného tvaru. Bežným tepelným modelovaním lyžiarky sa rozumie ich zahriatie na teplotu od 80° do 115°C (podľa modelu, materiálu a odporúčania výrobcu), kedy nedochádza k poškodeniu lyžiarky, alebo jej vlastností. Vtedy však umožní mierne úpravy, niekedy nepatrné pre ľudské oko.

Pracovník servisu používa ochranné rukavice, aby nezanechal v plaste a farbení odtlačky. Majiteľa a používateľa lyžiarky požiada pracovník servisu o nazutie nohami, pre ktoré sa lyžiarka tvaruje. Na nohách sú odporúčané lyžiarske ponožky. Zapne klipsne po prvý krát až na nohe po nahrievaní a aj to len do krajnej polohy. Mimo obuté tvarovanie môže ísť aj o ďalšie mechanické úpravy. Dôležité je správne chladenie lyžiarky pomocou chladiacich návlekov, ktoré docielia konečné tvarovanie a spevnenie materiálov. Celá úprava pritom zaberie len niekoľko minút. V každom prípade je však tvarovanie lyžiarky vecou odborného školeného personálu a púšťať sa do boot fitingu nemôže hocikto.

Pamäťové peny

Ďalšou metódou, ako dosiahnuť čo najlepšie vlastnosti Boot fitingu a tvarovania lyžiarky podľa nohy, je využívanie stielok z pamäťovej peny. S touto inováciou prichádza len veľmi obmedzený počet výrobcov. Pena sa prispôsobí tvaru nohy, zámerne nie je veľmi hrubá a po vyzutí sa vracia do pôvodnej polohy.