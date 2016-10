Blog z intráku #2: tréning vôle či zdravá strava na internáte

V poslednom roku sú internet a s ním spojené sociálne siete zaplavené fotkami dobre vyzerajúcich ľudí, článkami o zdravej strave, BIO potravinami, RAW koláčmi, receptami jedál so špaldovou múkou alebo himalájskou soľou. V mestách pomaly na každom sídlisku otvárajú nové posilňovne a fitness centrá. Samozrejme, každý chce vyzerať dobre. Každý, chce byť čo najviac fit. Ak si si povedal pred nástupom do školy, že takto budeš žiť aj ty, tak ti prajem pevnú vôľu. Ja som myslela, že ju mám tiež..

Nakúpené zásoby zdravého jedla, nízkotučných jogurtov, vajec, kuracieho mäsa, ryžových chlebíkov bola samozrejmosť. To by som, ale nemohla milovať sladkosti, pizzu a hamburger.

5 nástrah, ktoré na teba môžu číhať:

1. Láska k sladkostiam

Jasné, možno si povieš, žiadna čokoláda, cukríky a keď si bol doma tak sa ti to aj darilo. Ale predstav si, ak tvoj spolubývajúci vytiahne plnú tašku tých najsladších sladkostí na svete a začne ti ich ponúkať. Ok, dá sa odolať. Možno tak deň, dva, ale keď uvidíš ako ich každý deň pred tebou konzumuje budeš musieť mať pevnú vôľu, aby si dokázal odolať.

2. Nočné prežieranie

Určite poznáš ten pocit, keď nevieš zaspať a jediné na čo myslíš je jedlo. Ak nemáš dostatočne veľké zásoby tvojho zdravého jedla v chladničke, tak jediná možnosť v noci je objednať pizzu. Zaspíš možno s výčitkami, ale s plným bruchom.

3. Tvoji spolužiaci

Ak zvykneš chodievať na obedy, či už do školy alebo do reštaurácií, určite nechodievaš sám. Väčšinou berieš kamarátov, z ktorých len málokto dodržiava tak prísny režim stravy ako ty. Vydržať jesť ryžu, kuracie mäso a šaláty, keď si ľudia okolo teba dajú hranolky, vyprážaný syr, pizzu alebo palacinky je fakt ťažké.

4. Krátke prestávky medzi prednáškami

Toto neovplyvníš. Rozvrh je rozvrh a do školy predsa chodiť musíš. Ak si nepripravíš jedlo do obedára a nevezmeš so sebou, tak jediná možnosť je školský alebo internátny bufet s bagetami a sladkosťami.

5. Možnosť inej zábavy

Ak si sa raz na niečo dal, mal by si to dotiahnuť do konca. Kúpa permanentky do fitka je tá správna voľba, ale čo ak tam chceš chodiť sám? Veľakrát návšteva baru s kamarátmi sa zdá lepšia a cvičenie necháš na zajtra, pozajtra, popozajtra. A ako to väčšinou býva, po pivku príde hlad na všetko. Reálne, nie vždy máš čas popri úlohám a iným tvojim aktivitám na varenie. Preto je kúpa polotovaru alebo objednanie pizze najrýchlejšou možnosťou. Ostaneš prekvapený, aké kombinácie jedál sa dajú pripraviť v stave núdze. Vytvoríš dovtedy nevytvoriteľné kombinácie, len aby si uspokojil svoj žalúdok.