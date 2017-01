Blog z intráku #3: Ako prežiť skúškové a nezblázniť sa?

Po skončení semestra si každý vysokoškolák vydýchol a potešil sa, že sú tu konečne tie vytúžené Vianoce. To neznamená len čas strávený s rodinou, kopec jedla a darčekov, ale pre študenta trochu oddychu. S myšlienkou, že učiť sa začnem až po novom roku si vychutnávame vianočnú atmosféru a všetko okolo nej. Ale ako to často býva, čas voľna beží 100x rýchlejšie ako čas zaplnený povinnosťami. Človek sa nenazdá a prichádza to obávané skúškové obdobie, kedy je aj vysávanie zrazu obľúbenou činnosťou. Ak má popritom aj prácu a namiesto kľudu v detskej izbe má k dispozícií len tú internátnu s množstvom rušivých „elementov“ je učenie ešte ťažšie.



Ako sa pri tom všetko sústrediť na písmena v povinných knihách a hlavne ako sa nezblázniť?

1. Ráno je múdrejšie večera

Každý študent chce mať počas dňa pokoj od učenia a čas na iné zaujímavejšie aktivity, preto si učenie väčšinou necháva na večer a čo je ešte horšie na noc. Je vedecky dokázané, že mozog funguje najlepšie v ranných hodinách. Preto je lepšie privstať si a učiť sa. Skúšky bývajú väčšinou v ranných hodinách, takže mozog bude čo najlepšie pripravený na použitie. Ďalšou z výhod je to, že ak ste na internáte väčšinou ráno všetci spolubývajúci spia, takže máte dostatok ticha na sústredenie

2. Rozplánovanie času

Veľmi dôležitý bod, aby sa človek nedostal do momentu, kedy nevie, ktorú knihu otvoriť skôr. Hoci väčšinou platí, že najlepšie sa učí „keď horí pod zadkom“ , nie je to veľmi vhodná metóda. Študent je potom vo väčšom strese a nemá čas sa najesť a spať dostatočne dlhý čas. Dôležité je si odpovedať na otázky, ktorý predmet vám zhltne najviac času, kedy sa budete učiť, či máte dobré poznámky a pod. Nenechávajte všetko na poslednú chvíľu, ak máte veľký test, učte sa aspoň pár dni vopred.

3.Zahodiť všetky rušivé vplyvy

Zabudnite na facebookovanie popri čítaní poznámok. Väčšinou to skončí tak, že namiesto knihy a vedomostí má študent v ruke mobil a v hlave ďalšie nezmyselné veci, ktoré so štúdiom nemajú nič spoločné. Dokonca na internáte plnom ľudí, z ktorých viacerí dávajú učenie na posledné miesto je sústredenie a odolanie pokušeniu vziať do ruky mobilný telefón ešte väčšie. Pre niekoho môže byť dobrá alternatíva učenie mimo izby, napríklad v kaviarni.

4. Diskutovanie

So spolužiakmi, či chcete alebo nechcete, ste na jednej lodi. Mohli by vám dať tipy a rady ako prežiť skúšku, poznámky navyše alebo si môžete pomáhať s učením a spoločne sa učiť. Ak máte ochotných spolubývajúcich, hoci nie z vášho odboru, určite vám pomôžu aj oni. Skúškové stmeľuje spolužiakov a preto sa konzultáciám s nimi počas skúškového určite nevyhýbajte.

5.Potreba oddychu

Jedným z najdôležitejších bodov je práve tento. Samozrejme, nedá sa učiť 24 hodín denne. Čas na relax je tiež dôležitý. Avšak ako je obľúbené s oddychom sa to zvykne preháňať, čas učenia a čas relaxu by mal byť vyvážený. Teda zneužívanie oddychu na posedenie pri večernom pivku sa neodporúča. Ako je známe, väčšinou to pri jednom neostane. Počas skúškového sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje, pretože zabíjajú mozgové bunky a energiu. Určite každý pozná to, ako sa na druhý deň po prepitej noci, nevie ani postaviť z postele a ďalší deň učenia je zabitý. Pre efektívne učenie vám bude musieť postačiť káva či zelený čaj.