Kedy je Black Friday – Čierny piatok a ako a kde vznikol?

Takzvaný čierny piatok je pomerne známy pojem. Zväčša ho aj v našich končinách označujú obchody jednoducho BLACK FRIDAY. Jedna z tých príležitostí, pri ktorej si každý anti-americký človek dupne nohou, pretože má argument, aj keď sám neraz v takomto výpredaji nakúpi. Ide už o zaužívanú tradíciu z poza Atlantiku, kde vždy počas štvrtého piatku v novembri vypukne mánia nakupovania. V tento deň pritom možno pozorovať dva pohľady. Ten zo strany obchodníka a zo strany zákazníka.

Prečo ten názov „Čierny piatok“?

Ako vzniklo pomenovanie čierny piatok? V skutočnosti nemal nič spoločné s nakupovaním ako takým. Pojem vznikol vo Filadelfii, kde sa stal pomenovaním obdobia po Dni vďakyvzdania a počas nákupných zliav. Pomenovali ho hlavne v tlači a televízií aj na základe policajných štatistík zápch, nehôd a dopravných kolapsov v mestách spôsobených hromadnými nákupmi. Po čiernom piatku samozrejme nasledovala čierna sobota, rovnako tak problémová, najmä v amerických štátoch, kde nedostávali zamestnanci od zamestnávateľov voľno. Zľavy najčastejšie pokračujú až do Bieleho pondelka, ale viac sa používa výraz Cyber Monday. Tento názov vznikol ako marketingový ťah portálu Shop.org s ktorým uvádzali tento deň ako najvyťaženejší pre online obchody, keďže mnohí ľudia sú aj tak počas Black Friday a Black Saturday plne vyťažení prácou, alebo presunom od rodiny po oslave Vďakyvzdania.

Black Friday ako sviatok nakupovania

V prenesenom slova zmysle sviatok je to preto, že existuje len jeden čierny piatok v kalendári obchodníkov, aj nákupov chtivých ľudí. Black Friday totiž prináša možnosť nakúpiť lacno, o to viac príhodné, keď je to pred Vianocami. Z televízie sú nám známe obrázky z nákupných centier. Hoci sa v amerických mestách nachádzajú možno len dve, či žiadne miesto s ohlásenými brutálnymi zľavami, všetky médiá upierajú objektívy na prvých vyčkávajúcich a samozrejme aj na regály s tým najlacnejším propagovaným výrobkom, zväčša s najväčšou krabicou. Médiá tak majú uzatvorené spolupráce s daným obchodom z čoho má televízia, či tlač úžasné snímky ľudí a obchod reklamu. Zväčša títo novinári majú vopred dohodnuté miesta pri otváraní, aby mali dobré snímky a zábery. Predsa si nedajú zničiť fotoaparát či techniku za 2 000 až 20 000 dolárov v tlačenici na začiatku. Pochopiteľne, že sami majú nejaký ten televízor v takto dobrej cene schovaný pod pultom.

Protiamericky založení ľudia si tak prichádzajú na svoje a po celom svete sa potom tešia zo šialenstva, ktoré vypukne pri dverách a následne pri regáloch. Šialený konzum? Skôr dobre pripravený marketing. No zároveň súčasnosť. Na Black Friday totiž čakajú aj v našich končinách. Hoci v skutočnosti nie sú všade a vždy zľavy markantné, Black Friday je hlavne príležitosť. V zahraničí, aj u nás.

Príležitosť na online nákupy

S heslom Black Friday sa dá nájsť viacero obchodov aj na Slovensku, ktoré sa pripravujú na nával ľudí. Black Friday je však zároveň príležitosťou na výhodnejší nákup, ak si inokedy nemôžete dovoliť nakúpiť kredity do online služieb. Je celkom možné, že ste doteraz čakali na príležitosť kúpiť si kredity do fotobanky. Aby sme my mohli využívať vlastné fotografie ak tomu aj niektoré z profesionálnych, potrebujeme nakúpiť práva a licencie. Aj rôzni obchodníci vedia v tomto čase nakúpiť dizajny, systémy, online šírené aplikácie, ktoré zareagujú. V rôznych obchodoch sa objaví Black Friday, čo znamená šancu získať viacero kníh, DVD, licencií, produktov, zásob za menej. Kritizovať Black Friday sa dá naozaj ľahko. Vyhnúť sa však nákupom v nich je už ťažšie. Dnes si totiž dokážeme za peniaze kúpiť všetko, aj zdravie aj šťastie. Každému ku šťastiu chýba niečo, nech už to znie akokoľvek. A to niečo sa občas dá kúpiť aj lacnejšie. Z nakupovania tak netreba mať zlý pocit. Ak je vec potrebná a očakávaná, hor sa do toho. To najhoršie čo môže Slovák spraviť, je na nákup si požičať. Akákoľvek zľava už následne nie je zľavou, ale skôr výraznou.