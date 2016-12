Better Go! stolová hra pre deti precvičí pamäť hráčov

Jednoduchý princíp hry pexeso inšpiroval viacero ďalších hier. Better Go! je hra pochádzajúca z hernej série Honey Combine z Českej republiky, v ktorej nájsť princíp pexesa, no zároveň prináša zábavu zábavu pre malé deti až dôchodcov, pokojne všetky generácie naraz. Je sama o sebe pomerne jednoduchá, takže ani pravidlá, či hranie samotné veľmi čas nezaberie. Better Go! Je čisto o doprave a obrázkoch, v ktorých nemusíte riešiť žiaden text. Aj pravidlá sú jasné.

Tematika doprava

Stolová hra Bettter Go! môže pripomínať kartičkové hry pre najmenších. Na každej jednej kartičke, či skôr hernom šesťuholníkovom žetóne, sa nachádza obrázok niektorého dopravného prostriedku. Celkovo 28 žetónov je rozdelených do 4 kategórií obrázkov vodných, vzdušných, či iných dopravných prostriedkov. Práve fakt, že sú tu štyri kategórie a aj podobné obrázky, umožní hrať hru podľa dvoch pravidiel a vždy bude zábavná. Pri hraní sú všetky otočené obrázkom dole. Buď sa pri ťahaní jedného obrázku musíte trafiť na rovnaký, alebo si hru zahráte v rýchlejšom režime – snaha nájsť dva žetóny s rovnakou kategóriou. Čiže môžete hrať a vyhrať pár žetónov pri nájdení vrtuľník s vrtuľníkom, alebo podľa druhého pravidla postačí k vrtuľníku stíhačka. Víťazom je ten, kto má najvyšší stĺpik postavený z jednotlivých žetónov.

Obrázky na každej jednej kartičke sú jasné a zrozumiteľné pre akúkoľvek generáciu. Odporúčanie je pre deti od 3 rokov, ale hra vie ponúknuť zábavu naozaj aj dospelým spolu s deťmi pri jednom stole. Hra je určená pre dvoch hráčov. Hra je jednou zo šestice hernej série Honey Combine, ktorá vznikla v Českej republike.