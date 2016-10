American Horror Story, hororový seriál známy aj u nás

American Horror Story vytvorili Brad Falchuck a Ryan Murphy. Americký hororový seriál zaznamenal mimoriadny úspech, najmä zaujal neraz zaujímavým obsadením. Seriál má zatiaľ šesť sérií, každá z nich má osobitý dej a vyskytujú sa v ňom odlišné postavy. V Amerike ho pravidelne vysiela televízna stanica FOX od 5. októbra 2011. Predposledná séria mala premiéru 7. októbra 2015. American Horror Story si našiel fanúšikov aj na Slovensku, Pluska tento seriál vysiela od 16. januára 2014, prípadne ho vysiela česká televízia Prima Cool.

Série

1. séria(2011) American Horror Story: Murder House (Vražedný dom)

Podnetom v prvej sérii je nevera. Príbeh prebieha v roku 2011. Psychiater Ben Harmon s manželkou Vivien a s dcérou Violet sa odsťahovali z Bostonu do L.A., pretože Vivien potratila a Ben ju podviedol s inou ženou. Rodinka sa nasťahovala do nového prerobeného sídla. Neskôr sa zoznámili s predošlými majiteľmi domu Langdonovcami – Constance, jej deťmi Addie a Tate a zmrzačený Larry Harvey. Vivien sa spolu s Benom pokúšajú opäť zblížiť, avšak Vivien trápia silné depresie a oporou jej je Tate. Neskôr prídu nato, že v ich novom dome žijú duchovia tých, ktorí v dome zomreli.

Herecké obsadenie: Evan Peters, Jessica Lange, Dylan McDermott, Taissa Farmiga, Denis O´Hare, Connie Britton,…

2. séria (2012-2013) American Horror Story: Asylum (Útočisko)

Námetom v druhej sérii je ʺzdravý umʺ. Cez príbeh sa spätne vrátime do roku 1964. Dej sa odohráva v psychiatrickej liečebni Briarcliff pre kriminálnikov. Podaktorí pacienti sa sťažujú, že sú na psychiatrii omylom. Pacienti občas vidia aj nadprirodzené javy, labotómiu (kruté praktiky vedy) alebo experimenty na ľuďoch.

Herecké obsadenie: Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Zachary Quinto, James Cromwell, Joseph Fiennes, Jessica Lange, Lizzie Brocheré,…

3. séria (2013-2014) American Horror Story: Coven (Sabat)

Podnetom v tretej sérii je diskriminácia menšín. Po súdnych sporoch so Salemskými čarodejnicami, ktoré už takmer vymreli, sú opäť v nebezpečenstve. V New Orleans otvorili novú školu pre mladé čarodejnice, ktoré sa museli učiť sebaobrane. Do mesta prichádza po dlhšom čase Najvyššia čarodejnica Fiona, aby sa uistila či je spoločenstvo a jeho tajomstvá spoľahlivo utajené. Cordelia, Fionina dcéra, vyučuje na škole pre nádejné čarodejnice. Epizódy odhalia dávnu rivalitu medzi Salemskými čarodejnicami a Voodoo nadšencami z New Orleans.

Herecké obsadenie: Emma Roberts, Kathy Bates, Frances Conroy, Lily Rabe, Angela Bassett, Danny Huston,…

4. séria (2014-2015) AmericanHorror Story: Freak Show (čudná šou)

Námetom v štvrtej sérii je krivda. Dej príbehu sa stal v meste Jupiter na Floride v roku 1952. Elsa Mars má ʺFreak Showʺ, ktorú sa snaží so všetkých síl udržať. Jedného dňa sa objavili v nemocnici siamské dvojičky Dott a Bette Tatlerovci a Else napadne, že by sa mohli hodiť do jej cirkusu. Ďalšími členmi Freak Show je muž so zrastenými prstami Jimmy Darling spolu s jeho manželkou Ethel, ktorú všetci poznajú ako ženu s fúzami. Členovia cirkusu musia zvládnuť predsudky, ktoré proti nim ľudia prechovávajú. Nečakane sa však v meste objaví čierna postava, ktorej prekážajú usadení cirkusanti.

Herecké obsadenie: Michael Chiklis, Denis O´Hare, Evan Peters, Jessica Lange, Angela Bassett, Matt Bomer, Erika Ervin,…

5. séria(2015-2016) American Horror Story: Hotel

Podnetom v piatej sérii je milosť, nesloboda a duševné ochorenie. Príbeh sa odohráva v hoteli Cortez (Los Angeles) v roku 2015, ktorý dali postaviť s cieľom mučiť, čo mal na starosti James Patrick March. Hotel vlastnila 111-ročná upírka Elizabeth spolu s manažérkou Iris. Medzi hostí patrili napríklad nedôverčivý policajt JohnLowe s manželkou Alex, bývalá Elizabethina milenka Ramona Royale, duch prostitútky závislej na drogách Sally, model TristanDuffy,..

Herecké obsadenie: Wes Bentley, Sarah Paulson, Lady Gaga, Noami Campbell, Jessica Lu, Charles Melton, Matt Ross, Daren Criss,…

6.séria(2016) American Horror Story: Raonake

Šiesta séria je sfilmovaná podoba paranormálnych javov pod názvom ʺMy Roanoke Nightmoreʺ. Dej príbehu sa odohráva na Roanoke Island (Severná Karolína) kam sa z Los Angeles presťahujú po brutálnom napadnutí manželia Millerovci. Avšak na Roanoke Islande sa po ich príchode začnú diať čudné veci a paranormálne javy.

Herecké obsadenie: Cuba Gooding Jr., André Holland, Lady Gaga, Colby French, Adina Porter, Leslie Jordan, Larry Cedar,…

Pripravila Katka