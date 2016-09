Akné: vyrážky na tvári, ktoré sa dajú zmierniť. Ako na to?

Mať akné nie je taká pohroma, ako sa zdá. U niekoho je to väčší problém, u niekoho menší. Menší je najmä u tých, čo sa odhodlajú zastaviť sa u kožného lekára. Neraz totiž vie pomôcť a netreba si vôbec pripúšťať osobné zlyhanie. Vyrážky sa na tvári objavujú nástupom puberty a ak sa aj niektorí jednotlivci smejú, že sa vám na tvári nejaké objavujú, čoskoro ich to čaká tiež, len niečo také zatiaľ neprichádza do úvahy.

Akné vie znepríjemniť život, o tom niet pochýb. Avšak len do takej miery, do akej to sami pripustíte. Mieru poznačenia tváre však viete aj hravo ovplyvniť a príznaky zmierniť.

Ako sa zbaviť akné na tvári?

Vyrážok na tvári sa niektorí ľudia nedokážu zbaviť ani v dospelosti. Cameron Diaz, známa hollywoodska herečka, s nimi bojuje celý život a nejedna modelka má tvár poznačenú na neuverenie a predsa má neuveriteľné kontrakty, doladené ujom Photoshopom. U niekoho postačí počkať pár mesiacov, či rokov, u niekoho pomôže aj zopár rád, ktoré možno považovať za univerzálne. Tak napríklad…

1. Puberta a mastnota

V puberte sa mastné vlasy objavujú oveľa častejšie. Mastná pleť s mastnými vlasmi súvisí. Stačí teplo, pot stekajúci z vlasov na pokožku tváre, sprchovanie hlavy bez šampóna… ale hlavne ruky na tvári. Dotýkanie sa tváre, keď predtým ste sa dotýkali vlasov. Mastná pleť upcháva póry, znečistená pleť s upchatými pórmi následne neprepúšťa maz. Upcháva sa, zapaľuje a vytvárajú sa pupáky. Laicky povedané – ruky preč od vlasov, nechaj ich tam kde sú a tváre sa zbytočne nedotýkaj. Hlavne nie špinavými rukami.

2. Potenie a všetko to, čo potenie spôsobuje

Počas leta asi najviac, no v skutočnosti po celý rok, tvorí potenie jeden z problémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu vyrážok. Potenie a nedostatočná hygiena vyrážky priam privolávajú. Vyhnite sa frajerine s feferónkami, koreneným jedlám, alkoholu a zadymenému prostrediu. Ak už športujete, všimnite si, že každá športová šatňa disponuje sprchami. A tie majú svoj dôvod. Nie sú len kvôli splneniu nejakých tabuliek.

3. Čistota

O čistote sa hovorí v bode 1., v bode 2., a bude sa aj v bode 3. Čistiace pleťové vody nie sú dievčenskou záležitosťou, ale celkovo záležitosťou mladých. Len na obaloch sú dievčatá. Neznamená to teda, že muži sa bez toho zaobídu. Vlastne áno, zaobídu. Počkajú si pár rokov s tvárou plnou vyrážok a pokojne môžu zostať v tom svete, aký im vyhovuje. Alebo sa začať naozaj starať o svoju pleť, čo teraz nie je snaha o predaj výrobkov. Pleťová voda je záležitosť lacná, zopár tampónov tiež nie je žiadna horibilná čiastka. Ak trpíte vyrážkami, maľovanie na tvár a večierky s pomaľovanými tvárami môžu byť niečo, čomu sa buď vyhnúť, alebo to obmedziť na jeden prípad. Prehnané púdrovanie a používanie farieb, ktoré nie sú určené na tvár najmä v stave s akné, už radšej ani nepoužite.

4. Jedlo

Jedlá, ktoré zhoršujú akné, sú ľahko rozpoznateľné. Mastné, korenené a nezdravé. Vrecúško čipsov, oškvarky so slaninou, opäť nejaké čipsy, vyprážané ťažké jedlá, pridajte zopár chilli papričiek, nejakú feferónku, lacné párky, pridajme nezdravé nápoje, fajčenie… Táto strava môže byť pre niekoho smrteľná. Pre iných hotový štartér tvorby akné. Vy ste si naozaj nevšimli, že po celom vrecúšku čipsov či kýbliku popcornu v kine sa tuk dostáva do potu a na tvári ho je dokonca možné cítiť? Práve týmto tukom vyplňte zapálené, či už upchaté póry a nové máte do zbierky možno už pri záverečných titulkoch v kine.

5. Drogy

Nie, určite to nie je váš prípad. Lenže jeden z najhorších pôvodcov neuveriteľne drastických zmien na pokožke sú drogy. Sú pôvodcom vážnych vyrážok a desaťnásobného zhoršeného akné. V tele človeka nemajú čo hľadať žiadne z látok, ktoré drogy obsahujú a predsa sú medzi mladými rozšírené. Ak sú vám drogy dôležitejšie, ako vlastný život (už toto znie zvláštne), tak sa ani nesnažte akné zbaviť. Zbytočné sa vôbec o veci ďalej baviť.

6. Hormóny a nervy

Vyrážky sú aj budú. Tie sú hlavne podmienené hormonálnou tvorbou. Či chcete alebo nie, dospievate. A ak už ste dospelí, tak hormóny ešte fungujú, prípadne nečistota v tvári a životospráva robia svoje. Všimnite si, aký typ človeka má menej vyrážok. Sú to ľudia pokojnejší, vyrovnanejší, pohodovejší. Ak doma roztrieskavate nábytok a v 13 rokoch vykrikujete, že vám nikto nerozumie a nikto vás nemá rád, tak presne o tomto je puberta. Vaše napnuté nervy vyplavujú oveľa viac hormónov, lebo sa nedokážete vmestiť do vlastnej kože. Prešiel si tým každý dospelý. Niekto viac, niekto menej, ale veľmi dobre vieme, že je to obdobie, kedy sa len nám zdá, že nám nikto nerozumie. V skutočnosti má len v puberte každý v hlave, prosto povedané, bordel. Nuž a čím je človek v takom období neudržateľný, tým viac hormónov sa vyplavuje a akné naberá na sile.

Sebakontrola je však niečo, čo je v puberte takmer nemožné. Takže sa snažte aspoň spoľahnúť na jednoduchý postup v postupných krokoch: