Adrian Solano, venezuelský lyžiar ktorý nepoznal sneh - ZN.SK

Úctyhodné, zábavné, ale tiež odvážne bolo účinkovanie venezuelského lyžiara vo fínskom Lahti. Lyžiar Adrian Solano pochádza z Venezuely, kde neexistuje ani sneh a ani lyžovanie. Napriek tomu sa venoval tréningom na kolieskovým lyžiach. Nikdy sa však nestretol s odporom snehu na skutočných lyžiach s ľadom a vôbec bežkami ako takými. To, čo ukázal následne na športovom podujatí majstrovstiev sveta vo Fínsku muselo pobaviť celý svet. Jeho príbeh pritom pripomína udalosti z pred troch desaťročí, ktoré boli aj sfilmované v komédií Kokosy na snehu. V disciplíne cross country sa potrápil a to poriadne.

Lyžiar, ktorý nepozná sneh

Mohli by sme povedať, že lyžiar, ktorý nepozná sneh, nemôže byť lyžiar. Adrian Solano mal tú smolu, že si ho pred sústredením splietli s utečencom. Už v januári priletel do Paríža, aby ďalej pokračoval do Švédska a trénoval. Nakoniec ho Francúzi ani nepustili ďalej, pretože mu neverili, že je športovec a ešte k tomu lyžiar. Z Venezuely? Znie to zvláštne a aj preto ho vrátili naspäť do krajiny. Bez predošlého tréningu na skutočnom snehu tak bol postavený napospas realite v ostrej súťaži profesionálov. Do cieľa nedorazil, niekoľko krát spadol. Jeho výkon na skutočnom snehu nakoniec vyzeral, ako výkon začínajúceho lyžiara, ale i tak sa nevzdával a zobral to športovo. Nakoniec, je historicky prvým lyžiarom z Venezuely a možno na dlho jediným. Pre celú súťaž však bol hlavným hrdinom a najsledovanejším súťažiacim.

Foto: video, eurosport.com