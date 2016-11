A Cup of Style: ich spolupráca, prečo napísali diár a čo bude v roku 2017?

Lucie (24) a Nicole (25) Ehrenbergerové sú sestry, ktoré spolu tvoria blog a youtube kanál s názvom A Cup of Style. Pred viac ako desiatimi rokmi začínali malými blogmi s všakovakým zameraním, až na napokon udomácnili na pôde módy a stylingu, cestovania a zdravého životného štýlu. Dnes ich príspevky a videá sledujú desaťtisíce fanúšikov, majú vlastný e-shop, spolupracujú v rôznymi firmami, vydali knihu a na jeseň tohto roku aj motivačný diár na rok 2017.

A Cup of Style

Kedy ste začali prejavovať záujem o módu a vizáž, čo vás k tomu viedlo? Niektoré dievčatá sa fintia odmalička, niektoré vôbec, niektoré chuť na opätky a líčidlá pochytí zo dňa na deň. Ako to bolo u vás?

Lucka: U nás to šlo postupne. Už na základnej sme si rady kreslili návrhy, robili s kamarátkami módne prehliadky. Potom nás to ale na dlhšiu dobu prešlo, pretože sme veľa športovali. Denne sme mávali rôzne tréningy, preto sme chodili oblečené hlavne športovo a pohodlne. Zmenilo sa to s príchodom na strednú, jednak sme my boli dospelejšie, ale takisto nás ovplyvnilo aj prostredie. Vtedy nás začalo viac baviť pekne sa obliekať a líčiť a práve v tej dobre sme z blogu, ktorý bol dovtedy skôr náš denníček, urobili blog o móde a hlavne našom osobnom štýle, o tom čo a prečo sa nám páči.

U ľudí ste už v povedomí ako trendsetterky či módne ikony. Módne a textilné spoločnosti vás volajú na prehliadky a rôzne eventy. Ako vy samy vidíte svoju budúcnosť v tejto oblasti? Chceli by ste sa móde venovať profesionálne, mať vlastnú značku?

Nicole: Aktuálne nás to baví presne takto. Naša tvorba je našim koníčkom, ale je aj našim zamestnaním, popri ktorom stíhame aj vysokú školu. Tak to chceme aj v budúcnosti a dúfame len, že sa naša práca bude posúvať rovnako, ako sa bude posúvať náš život. Teraz máme svoj e-shop, kde sa predávajú nami dizajnované veci, čo je naša kvázi značka. Takže momentálne nepremýšľame o svojej vlastnej kolekcií oblečenia, hoci áno, je to našim snom. Máme ale radšej, keď život sám plynie a prináša nové možnosti.

Nepripadá vám súčasná jesenná móda monotónna či stereotypná, dokonca nudná? Nezdá sa vám, že všetci nosia to isté? Aké sú vaše triky na to, aby outfity neupadli do nudy a boli stále kreatívne, hoci v sortimente jednotlivých bežných obchodov nenájdeme veľké rozdiely?

Lucka: Pre nás je to dosť o maličkostiach. Oblečené väčšinou chodíme jednoducho, ale vždy sa snažíme, aby tam bol nejaký zaujímavý prvok. To je napríklad neobvyklá farba, trebárs horčicová, ktorá je jesenná, ale nevšedná. Ďalej klobúky, jemne výraznejšie vzory či zaujímavé šperky. Osobne mám rada aj výrazné rúže, ako vínový či fialový, ktoré outfit krásne oživia. Nie sme zástankyňami príliš výrazného či extravagantného štýlu, preferujeme jednoduchosť, ktorej krása sa ukrýva v detailoch.

Väčšina vašich správ posielaných do sveta je pozitívnych a motivačných, to platí či už sa bavíme o vašom blogu, youtube kanále či samotného motivačného diára, ktorý ste nedávno vydali. Ste aj v reálnom živote tak pozitívne? Nastávajú niekedy momenty, kedy si poviete, že práca ani snaha už naozaj nemajú cenu? Čo v takých chvíľach robíte?

Nicole: Nemávame vyslovene chvíle, kedy si hovoríme, že je všetkému koniec. Samozrejme sú dni, kedy sme unavené či prepracované, alebo na niečo nedarí, alebo máme jednoducho zlú náladu. Väčšinou si ale povieme, že je to úplne normálne a že nás to nepoloží. Kľudne si potom necháme zvyšok dňa voľno, ľahneme si s knižkou či seriálom do postele. To väčšinou pomôže a ďalší deň je nový a lepší. Hlavné je si tiež uvedomiť, že veci nie sú také zlé, ako sa na prvý pohľad zdajú.

S prácou youtubera a blogera je spojených aj veľké množstvo rôznych ponúk. Podľa čoho si vyberáte, ktoré spolupráce prijmete? O akej tajne snívate a naopak, akú by ste v žiadnom prípade neprijali?

Lucka: Spolupráce vyberáme podľa toho, o akú značku ide a či sa k nám vôbec hodí. Ďalej záleží aj na tom, či je ponúkaný produkt pre nás zaujímavý a chceli by sme ho skúsiť. Napríklad, oslovuje nás veľa kozmetických firiem, ale tie hneď filtrujeme, pretože už máme kozmetiku, ktorá nám vyhovuje a nechceme sa púšťať do testovania novej. Moja vysnená spolupráca sa určite týka cestovania. Keby nás niekto pozval, aby sme precestovali celý svet, neváham ani chvíľu. Bolo by ideálne, keby sme počas toho mohli vlogovať, odporúčať rôzne miesta, kaviarne a reštaurácie, ktoré samy veľmi rady objavujeme.

Ako je známe, ste zástankyňami zdravého životného štýlu. Často sa od vás objavujú príspevky so zaujímavými či zdravými receptami. Bolo to tak odmalička? Jedávali ste vždy pestro a zdravo, alebo nápadité jedlá vystriedali tradičnú českú kuchyňu až po tom, čo ste sa stali známymi?

Nicole: Nás k tomu viedla hlavne mama, ktorá sama má dnes a blog, kde sa zaoberá najrôznejšími receptami. Baví ju športovať aj variť, takže má rada presne tento typ jedál. A kým sme bývali doma, pripravovala nám ich, takže sme na ne zvyknuté a chutia nám. Že vyzerajú dobre na Instagrame je len bezvýznamné plus.

Lucka: Stopercentne zdravo ale nejeme, máme rady aj českú kuchyňu, rôzne omáčky, klasickú knedľu s kačkou… Podstatná je pre nás skôr zásada – všetko s mierou.



Vaša práca je časovo veľmi náročná. Predsa len, natáčanie, strihanie, úprava obrazu, písanie, či cestovanie alebo rôzne akcie zaberú značné množstvo času, plus máte školu, rodinu atď. Ako všetky svoje aktivity zvládate vtesnať do 24 hodín? Nejaké tipy a triky?

Nicole: Býva to ťažké. Boli by sme najradšej, keby deň mal tých hodín sto J. Pomáha nám plánovanie dopredu, robenie zoznamov či TO DO listov. Dôležité je aj vedieť si odpočinúť. Ľudia majú pocit, že nemajú nárok sa ani poriadne vyspať. To samozrejme nie je dobré, my potrebujeme nabrať energiu, len s ňou sa vieme sústrediť a náš čas produktívne využiť.

Lucka: Podstatné je aj robiť veci jednu za druhou, nie všetky naraz. Lepšie je ísť postupne a jednotlivo sa všetkému venovať na sto percent. Posledným tipom je, že by ste mali začať tým, čo je najťažšie a do čoho sa vám vôbec nechce. Ak si takéto úlohy nechávate na poslednú chvíľu, časový tlak vám ich ešte sťaží. A napokon, najlepšie je robiť to, čo vás baví, vtedy vôbec nie je ťažké sa k práci prinútiť.

Tento rok ste už po štvrtý krát vyhrali cenu blogeriek roku v kategórií fashion blog. Čomu podľa vás vďačíte za to, že fanúšikovia za vás hlasujú znovu a znovu? Čo ich na vás po tak dlhý čas oslovuje, čím sa možno odlišujete od ostatných?

Nicole: Máme radšej keď nám na túto otázku odpovedia práve naši sledovatelia. Myslíme si ale, že je to najmä vďaka úprimnosti a „normálnosti“. Na nič sa nehráme, a to je na našej práci vidieť. Ľudia nám vravia, že sme v realite rovnaké ako vo videách, a tak vedia, že nám môžu dôverovať a vybudovať si kamarátsky vzťah. Ďalej je to napríklad tým, ako sa obliekame – normálne, tak ako sa človek bežne oblečie do školy či do práce. A možno je to aj vďaka tomu, že sme sestry. Je zaujímavé, keď každá predvedieme nejaký kúsok v inom štýle, pridávame tak našej práci rôznorodosť.

K vášmu diáru – prečo ste sa ho rozhodli napísať, prečo práve diár? Mohla to byť po Móde, kráse a životnom štýle vaša druhá kniha, či brožúrka motivačných citátov… Vy ste si ale dávali prácu s publikáciou, ktorá bude čitateľov sprevádzať po celý rok. Čo vás k tomu viedlo?

Lucka: Keď sme písali našu prvú knihu, nečakali sme, že niekedy bude druhá. Takže sme si nenechali nič v zálohe a všetko, čo sme chceli svetu povedať, sme vložili práve do tej prvej. Ale vraveli sme si, že ďalší projekt, podobný knihe, by sa nám páčil. Rozhodli sme sa pre diár, pretože odmalička milujeme papiernictvá, zbierame rôzne zošity a diáre a hľadáme taký, čo by nám vyhovoval. Doteraz sme ale taký nenašli, vždy nám niečo chýbalo. Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť vlastný.

Nicole: Tiež sme rady, keď to, čo vydávame, ide priamo od nás. Ľudia nám vraveli, nech napíšeme knihu napríklad o športovaní. My ale takéto témy nechávame na odborníkov a samy sa snažíme radiť len v oblasti, v ktorej naozaj vieme, že máme čo povedať.

Lucka: Možno keď si naštudujeme niečo viac z psychológie, vydáme ďalšiu motivačnú knihu, ale zatiaľ sa na to nechystáme.

Povedzte ešte niečo viac o samotnom diári. Čo v ňom nájdeme, aký je?

Lucka: Chceli sme vytvoriť diár, v ktorom nebude nič chýbať, ale ani prekážať. Je tam miesto na poznámky a rekapituláciu, celkovo ponúka veľmi veľa priestoru. Pridali sme tam aj niečo z nás – na začiatku každého mesiaca je malá motivačná kapitolka, kde sa venujeme rôznym témam spojených s daným obdobím roka. Zároveň je celý minimalistický a jednoduchý, snažili sme sa, aby ľudí hneď neomrzel. Vytvoriť ho trvalo približne päť mesiacov.

Nicole: Tento rok sme vydali len českú verziu, avšak na budúci rok plánujeme a slovenskú, keďže o ňu fanúšikovia prejavili veľký záujem.

Na záver: Čo očakávate, že prinesie rok 2017? Plánujete v ňom niečo veľké, na čo sa vaši sledovatelia, ktorých je na youtube už takmer 150 tisíc, môžu tešiť?

Nicole: Určite sa stále budeme snažiť zlepšovať náš obsah, ako na blogu, tak na youtube. Tiež prakticky už teraz začíname pracovať na diári na rok 2018. Mňa bude v osobnom živote čakať bakalárska práca a dokončenie školy. Potom chcem študovať ďalej, ale ešte presne neviem čo.

Lucka: Ja by som rada šla opäť na Erazmus, tento raz do Ríma. Ak to vyjde, odlietam už vo februári a strávim tam pol roka.

Nicole: A asi najväčší projekt, na ktorom pracujeme už teraz, je dokument o youtuberoch. Natáčanie prebieha už dlhšiu dobu a film bude dokončený v septembri, veľmi sa naň tešíme. Nikdy sme nepredstavovali, že raz prídeme do kina a na plátne uvidíme seba…

Dievčatám ďakujeme za rozhovor a želáme ešte veľa úspechov!

zdroj foto: facebook.com